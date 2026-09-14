Thủ tướng Lê Minh Hưng kết thúc tốt đẹp chuyến công tác tham dự Hội nghị Thượng đỉnh BRICS và làm việc song phương tại Ấn Độ

Đây là một trong những hoạt động đối ngoại đa phương cấp cao quan trọng của Việt Nam trong năm 2026, là bước triển khai quan trọng đường lối đối ngoại của Đại hội XIV và Nghị quyết của Bộ Chính trị về hội nhập quốc tế trong tình hình mới, đặc biệt là chủ trương đẩy mạnh và nâng tầm đối ngoại đa phương.

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng về tới Hà Nội, kết thúc tốt đẹp chuyến công tác tham dự Hội nghị Thượng đỉnh BRICS lần thứ 18 và làm việc song phương tại Ấn Độ. Ảnh: chinhphu.vn

Với chương trình làm việc khẩn trương, năng động, thực chất, chuyến công tác đạt nhiều kết quả quan trọng trên cả bình diện đa phương và song phương, tiếp tục khẳng định đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa; đồng thời cho thấy quyết tâm của Việt Nam tham gia chủ động và có trách nhiệm vào giải quyết các vấn đề chung của khu vực và quốc tế, đóng góp cho hòa bình, hữu nghị, hợp tác, phát triển và tranh thủ hiệu quả các nguồn lực bên ngoài phục vụ phát triển đất nước.

Thông qua các hoạt động trong chuyến công tác, đoàn đại biểu Việt Nam đã có nhiều đóng góp thiết thực tại Hội nghị Thượng đỉnh BRICS lần thứ 18. Phát biểu của Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng tại Hội nghị Thượng đỉnh BRICS được nước chủ nhà Ấn Độ và Lãnh đạo các nước tham dự Hội nghị hoan nghênh và đánh giá cao. Những đề xuất của Thủ tướng Chính phủ đã bám sát chủ đề và các ưu tiên của BRICS năm 2026, đồng thời phản ánh đúng nhu cầu phát triển của các nước đang phát triển trong bối cảnh hiện nay, cũng như phù hợp với nhu cầu, ưu tiên của Việt Nam trong giai đoạn phát triển mới.

Chuyến công tác cũng góp phần làm sâu sắc hơn quan hệ giữa Việt Nam với các nước thành viên, các nước đối tác của BRICS và các tổ chức quốc tế. Thông qua nhiều cuộc gặp, tiếp xúc với lãnh đạo các nước, các tổ chức quốc tế, các tập đoàn lớn chỉ trong chưa đầy hai ngày, Thủ tướng Chính phủ đã trao đổi thẳng thắn, thực chất về những vấn đề cùng quan tâm; tăng cường hiểu biết, tin cậy và sự ủng hộ lẫn nhau; mở ra thêm cơ hội hợp tác trên các lĩnh vực.

Đặc biệt, chuyến công tác đã tạo động lực, xung lực mới cho quan hệ Việt Nam - Ấn Độ, tiếp tục cụ thể hóa các thỏa thuận trong chuyến thăm cấp Nhà nước tới Ấn Độ của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm vào tháng 5/2026, triển khai các nội hàm của quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện tăng cường giữa hai nước với phương châm “chia sẻ tầm nhìn, hội tụ chiến lược, hợp tác thực chất”./.