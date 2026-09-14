Ngày 14/9: Giá cao su thế giới diễn biến trái chiều, trong nước ổn định

Giá cao su thế giới hôm nay diễn biến trái chiều.

Giá cao su thế giới

Kết thúc phiên giao dịch, giá cao su RSS3 trên sàn TOCOM (Tokyo) - Nhật Bản hợp đồng giao tháng 9 giữ nguyên ở mức 483,10 Yên/kg. Kỳ hạn tháng 10, giá tăng 8,40 Yên/kg, tương đương 1,83%, lên 458,30 Yên/kg. Hợp đồng giao tháng 11 hiện ở mức 437 Yên/kg.

Tại Thái Lan, giá cao su RSS3 giao tháng 10 ở 92,47 Baht/kg, STR20 ở 84,49 Baht/kg và latex 60% ở 59,75 Baht/kg.

Trên Sàn Giao dịch Kỳ hạn Thượng Hải (SHFE) - Trung Quốc, giá cao su tự nhiên hợp đồng giao tháng 9 giảm 165 Nhân dân tệ/tấn, tương đương 0,89%, xuống 18.400 Nhân dân tệ/tấn. Kỳ hạn tháng 10 giảm 160 Nhân dân tệ/tấn, tương đương 0,87%, còn 18.320 Nhân dân tệ/tấn.

Trên Sàn Giao dịch SGX - Singapore, hợp đồng TSR20 kỳ hạn tháng 10 từ 240,4 cent/kg tăng lên 249,9 cent/kg, sau đó giảm về 241 cent/kg. Hợp đồng tháng 11 giảm từ 247,6 xuống 239,4 cent/kg.

Tại Malaysia, giá cao su trong trạng thái phân hóa, khi chịu tác động từ đà đi xuống của dầu thô và tâm lý thận trọng trên các thị trường quốc tế. Theo đó, cao su tiêu chuẩn SMR 20 giảm 12,5 sen, xuống 998,5 sen/kg, trong khi mủ latex dạng khối tăng 2 sen lên 712,5 sen/kg.

Theo Bernama, giới giao dịch cho rằng áp lực lên thị trường gia tăng trong bối cảnh nhà đầu tư lo ngại chính sách tiền tệ Mỹ có thể duy trì xu hướng thắt chặt do lạm phát chưa hạ nhiệt như kỳ vọng. Diễn biến kém tích cực của các thị trường toàn cầu cũng khiến lực mua cao su suy yếu.

Tuy nhiên, mức giảm được hạn chế nhờ một số yếu tố hỗ trợ. Triển vọng kinh tế thế giới tương đối ổn định, nhu cầu xe điện tiếp tục tăng và kỳ vọng giá dầu có thể duy trì trên 100 USD/thùng do rủi ro nguồn cung tại Tây Á đang tạo lực đỡ cho cao su.

Giá cao su trong nước

Trong nước, giá cao su tại các doanh nghiệp duy trì ổn định. Cụ thể, tại Công ty Bình Long, giá cao su thu mua tại Nhà máy ở mức 540 đồng/độ TSC/kg và giá thu mua tại đội sản xuất 530 đồng/TSC/kg; giá mủ tạp (DRC 60%) bình ổn 18.000 đồng/kg.

Công ty MangYang, giá thu mua mủ nước ghi nhận khoảng 458 - 463 đồng/TSC (loại 2-loại 1), mủ đông tạp khoảng 404 - 459 đồng/DRC (loại 2-loại 1).

Công ty Phú Riềng, chào giá thu mua mủ tạp bình ổn ở mức 390 đồng/DRC, giá thu mua mủ nước 420 đồng/TSC.

Công ty Cao su Bà Rịa cũng báo giá thu mua mủ nước ở mức 420 đồng/độ TSC/kg (áp dụng cho độ TSC từ 25 đến dưới 30); mủ đông DRC (35 - 44%) ở mức 14.600 đồng/kg, mủ nguyên liệu 18.100 đồng/kg./.