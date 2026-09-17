Hà Nội huy động 2.500 người ứng phó ngập úng

Ngày 17/9, Trung tâm Quản lý hạ tầng kỹ thuật (Sở Xây dựng Hà Nội) báo cáo tình hình thoát nước trên địa bàn do ảnh hưởng của mưa lớn.

Theo báo cáo, lượng mưa tích lũy tại Yên Sở đạt 570,8mm, Hai Bà Trưng 550,3mm và Cầu Giấy 439,2mm. Mực nước tại nhiều sông cũng ở mức cao. Sông Tích vượt báo động 3 từ 0,24 - 0,33m; sông Bùi vượt báo động 3 là 0,45m; sông Nhuệ tại cầu Hà Đông vượt báo động 2 là 0,09m và sông Đáy vượt báo động 2 là 0,12m.

Trước diễn biến mưa và mực nước, Trung tâm Quản lý hạ tầng kỹ thuật đã chỉ đạo Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội và các đơn vị duy trì phương án ứng phó ở mức cao nhất; chủ động hạ mực nước trên sông, mương, hồ điều hòa; bố trí lực lượng và thiết bị tại các khu vực trọng yếu.

Các trạm bơm được vận hành theo diễn biến mưa và mực nước. Trạm bơm Yên Sở vận hành 20/20 tổ bơm; Đào Nguyên 25/25 bơm; cầu Sa 11/11 bơm; Khê Tang 9/10 máy bơm. Riêng trạm bơm Yên Nghĩa vận hành 4/10 bơm do mực nước sông Đáy đang trên báo động 1.

Hiện các đơn vị đã huy động hơn 2.500 lao động và trên 200 thiết bị để khơi thông dòng chảy, vớt rác tại các ga thu, bơm hút hỗ trợ tại các vị trí ngập; đồng thời phối hợp cảnh báo, phân luồng giao thông, vận hành các trạm bơm, cửa phai và hồ điều hòa.

Mưa lớn gây ngập úng tại Hà Nội. Ảnh: Diệu Hoa

Trung tâm đánh giá hệ thống thoát nước đô thị cơ bản vẫn được duy trì ổn định. Tại khu vực trung tâm và những nơi đã được đầu tư công trình khẩn cấp chống úng ngập cục bộ, không xuất hiện ngập. Một số khu vực phía tây Hà Nội đã rút nước hoặc chỉ còn ngập nhẹ.

Trong thời gian tới, Trung tâm tiếp tục theo dõi diễn biến mưa, mực nước; chỉ đạo các đơn vị bám sát hiện trường, vận hành các trạm bơm đầu mối, cửa phai, hồ điều hòa và phối hợp với các đơn vị thủy lợi để chủ động hạ mực nước, tạo dung tích dự phòng.

Cùng ngày, Phòng Cảnh sát giao thông Công an Hà Nội cho biết mưa lớn trên diện rộng khiến nhiều tuyến phố xuất hiện ngập úng, gây khó khăn cho việc đi lại.

Tại khu vực nội đô, các vị trí được ghi nhận ngập gồm đầu đường Huỳnh Thúc Kháng giao Láng Hạ; số 165 Thái Hà; Huỳnh Thúc Kháng - Nguyên Hồng; Phùng Hưng (đoạn từ cầu Đen đến cầu Trắng); Tố Hữu; Nguyễn Văn Trỗi; Quyết Thắng; Vũ Đức Úy; Triều Khúc; Yên Xá vào Tổng cục 5; ngã tư Phạm Tu - Quang Liệt; Nguyễn Khuyến (khu vực giáp Yên Xá); khu vực giữa hai hồ Văn Quán và cầu Yên Sở.

Tại phía tây thành phố, một số điểm bị ảnh hưởng gồm Hồ Tùng Mậu - Phạm Hùng; Dương Đình Nghệ - Phạm Hùng; Phạm Hùng - Tôn Thất Thuyết; Phạm Hùng - Đỗ Đức Dục; Trần Duy Hưng - Khuất Duy Tiến; khu vực Trần Bình - Ủy ban Mai Dịch cũ; đại lộ Thăng Long - Bảo tàng Quân sự và đầu cầu vượt 70 - Miêu Nha.

Trên quốc lộ 32, ngập được ghi nhận tại các đoạn Km18+500 - Km19+000, khu vực Tân Tây Đô Km17+100 - Km17+650, Km16+500 - Km16+900 và Km14+500.

Tại các vị trí ngập sâu, cảnh sát giao thông đã bố trí biển cảnh báo, hướng dẫn người dân lựa chọn lộ trình phù hợp, hạn chế di chuyển vào khu vực có nguy cơ mất an toàn. Lực lượng chức năng cũng tổ chức điều tiết, phân luồng giao thông, hướng dẫn phương tiện, góp phần hạn chế ùn tắc và bảo đảm an toàn cho người tham gia giao thông.