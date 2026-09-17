Khối ngoại giao dịch sôi động, dòng tiền tiếp tục tìm đến cổ phiếu ngân hàng

Nhiều cổ phiếu ngân hàng hút mạnh vốn ngoại

Phiên giao dịch ngày 17/9 ghi nhận diễn biến tích cực dù thị trường đối diện với nhiều biến số mới tác động. VN-Index đóng cửa tại 1.822,77 điểm, tăng 12,66 điểm, tương ứng 0,70%. Sắc xanh áp đảo với 200 mã chứng khoán trên sàn HOSE tăng giá; trong khi chỉ có 63 mã đứng giá và 114 mã giảm.

Cùng với diễn biến khởi sắc của chỉ số, giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài tiếp tục sôi động. Riêng trên sàn HOSE, khối ngoại mua vào 2.551 tỷ đồng và bán ra 2.923 tỷ đồng, tương ứng bán ròng gần 372 tỷ đồng. Trên ba sàn, khối ngoại bán ròng hơn 380 tỷ đồng.

Tuy nhiên, bên cạnh giá trị bán ròng, quy mô giao dịch hai chiều cũng là điểm đáng chú ý khi tổng giá trị mua - bán của nhà đầu tư nước ngoài vượt 5.470 tỷ đồng.

Dòng cổ phiếu ngân hàng tiếp tục là điểm đến nổi bật của dòng vốn ngoại. HDB dẫn đầu chiều mua ròng với 143,38 tỷ đồng, đồng thời tăng 1,85% lên 27.600 đồng. MBB đứng kế tiếp với 119,41 tỷ đồng, giá cổ phiếu tăng 1,23%.

Ngoài ra, ACB được mua ròng 67,67 tỷ đồng, SSB gần 42 tỷ đồng và CTG 40,75 tỷ đồng. Tổng cộng, riêng 5 cổ phiếu ngân hàng HDB, MBB, ACB, SSB và CTG thu hút hơn 413 tỷ đồng mua ròng. Trong đó, SSB tiếp tục diễn biến nổi bật khi tăng 4,92% lên 23.450 đồng.

Dòng tiền ngoại cũng tìm đến FPT với 118,1 tỷ đồng, BSR 112 tỷ đồng và MCH gần 78 tỷ đồng. Đáng chú ý, phần lớn các cổ phiếu thuộc nhóm được khối ngoại mua ròng mạnh đều đóng cửa tăng giá, khá đồng pha với sắc xanh chung của thị trường.

Ở chiều ngược lại, áp lực bán tiếp tục tập trung tại nhóm Vingroup. VHM bị bán ròng 185,74 tỷ đồng và VIC 183,4 tỷ đồng. VIX cũng bị bán ròng gần 160 tỷ đồng, DMX 117,53 tỷ đồng. Một số cổ phiếu tài chính như SSI, VCI, VPB, VND và TCB cũng xuất hiện ở chiều bán.

Khối ngoại giải ngân mạnh vào một số cổ phiếu ngân hàng - Nguồn: Dstock

Vốn ngoại thêm biến số từ Fed

Dòng vốn ngoại cũng đang đứng trước một biến số mới từ bên ngoài khi Fed vừa nâng lãi suất thêm 25 điểm cơ bản. Theo ông Trương Quang Bình, chuyên gia phân tích Yuanta Việt Nam, tác động trực tiếp của quyết định này đối với thị trường chứng khoán Việt Nam được đánh giá ở mức thấp.

Thống kê của Yuanta cho thấy trong các đợt Fed bắt đầu tăng lãi suất vào tháng 12/2015, tháng 12/2016 và tháng 3/2022, VN-Index lần lượt giảm 4%, 1,3% và 3% trong 20 phiên trước thời điểm quyết định được đưa ra. Tuy nhiên, trong 5 phiên sau sự kiện, chỉ số không giảm đáng kể, cho thấy một phần tác động thường đã được thị trường phản ánh trước.

Lần này, quyết định của Fed cũng không nằm ngoài dự báo khi thị trường trước đó đã định giá xác suất tăng lãi suất ở mức gần 90%. Dù vậy, Yuanta lưu ý diễn biến trong khoảng 20 - 60 phiên tiếp theo còn phụ thuộc vào nhiều yếu tố, đặc biệt là lãi suất trong nước và tỷ giá.

Thị trường chứng khoán châu Á phiên hôm nay ghi nhận sự phân hoá. Trong khi chứng khoán Việt Nam, Thái Lan, Phillipines tăng khá tích cực, một số nơi ghi nhận chỉ số chứng khoán chính điều chỉnh giảm nhẹ. Quyết định tăng lãi suất của Fed cùng các tác động sau đó cũng là yếu tố đáng theo dõi đối với dòng vốn ngoại. Sau quyết định của Fed, chỉ số DXY tăng vượt 100 điểm từ mức 99,6 điểm của phiên trước. Trong bối cảnh Việt Nam đang tiến gần thời điểm đón dòng vốn thụ động theo lộ trình FTSE, diễn biến của đồng USD và tỷ giá sẽ là một trong những biến số cần quan sát bên cạnh hoạt động cơ cấu danh mục của các quỹ ngoại.