Chứng khoán

Fed tăng lãi suất, sắc xanh vẫn chiếm ưu thế tại nhiều thị trường châu Á

Thanh Thủy

Thanh Thủy

17:41 | 17/09/2026
(TBTCO) - Phiên đầu tiên sau quyết định tăng lãi suất của Fed, chứng khoán châu Á diễn biến phân hóa nhưng phía áp đảo hơn lại là bên mua. Theo chuyên gia từ Yuanta Việt Nam, diễn biến tiếp theo sẽ phụ thuộc nhiều hơn vào xu hướng tỷ giá và lãi suất trong nước.
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Chứng khoán châu Á phân hóa, VN-Index vượt qua nhịp hụt đầu phiên

Rạng sáng ngày 17/9, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) quyết định tăng lãi suất thêm 25 điểm cơ bản, đưa vùng mục tiêu của lãi suất quỹ liên bang lên 3,75–4%. Đây là lần đầu tiên Fed tăng lãi suất kể từ năm 2023.

Quyết định được toàn bộ 12 thành viên Ủy ban Thị trường Mở Liên bang Mỹ (FOMC) thông qua và không nằm ngoài dự báo. Trước cuộc họp, thị trường đã định giá xác suất Fed tăng lãi suất ở mức khoảng 90%. Tuy nhiên, thông điệp đi kèm cho thấy chính sách tiền tệ của Mỹ có thể tiếp tục được thắt chặt.

Dự báo cập nhật tại biểu đồ Dot Plot cho thấy 16 trong tổng số 18 nhà hoạch định chính sách tại Ủy ban Thị trường mở Liên bang (FOMC) nhận định lãi suất có thể tăng thêm ít nhất 25 điểm cơ bản trong phần còn lại của năm. Trong đó, 4 người dự kiến có thêm hai lần tăng. Chỉ 2 thành viên dự báo khung lãi suất giữ nguyên ở mức hiện tại.

Fed tăng lãi suất, sắc xanh vẫn chiếm ưu thế tại nhiều thị trường châu Á
Dữ liệu biểu đồ DotPlot cho thấy chỉ có 2/18 dự báo lãi suất điều hành giữ nguyên trong 3 tháng còn lại của năm 2026. Nguồn: Cục dự trữ liên bang Mỹ

Fed đồng thời nâng dự báo tăng trưởng GDP của Mỹ năm 2026 từ 2,2% lên 2,3% và năm 2027 từ 2,3% lên 2,4%. Dự báo lạm phát PCE năm 2026 được điều chỉnh từ 3,6% lên 3,7%; lạm phát lõi tăng từ 3,3% lên 3,4%. Trong khi đó, tỷ lệ thất nghiệp dự kiến ở mức 4,1% trong cả hai năm 2026 và 2027, thấp hơn mức dự báo 4,3% trước đó. Những điều chỉnh này cho thấy nền kinh tế Mỹ vẫn đủ sức chống chịu để Fed tiếp tục ưu tiên mục tiêu kiểm soát lạm phát.

Chia sẻ tại buổi họp báo, tân Chủ tịch Kevin Warsh nhấn mạnh nhiệm vụ trọng tâm của chúng tôi là ổn định giá. Thực tế rõ ràng là lạm phát đang quá cao và đã kéo dài quá lâu. Nguyên nhân chính đằng sau đợt thắt chặt chính sách lần này liên quan trực tiếp đến tốc độ lạm phát hiện nay.

Sau quyết định tăng lãi suất của Fed, thị trường chứng khoán châu Á diễn biến phân hóa trong phiên 17/9 nhưng phía áp đảo hơn lại là bên mua.

Chỉ số Nikkei 225 của Nhật Bản tăng 0,33%, TOPIX tăng 0,8%; chỉ số Đài Loan tăng 0,96%, Australia tăng 0,41%, Singapore tăng 0,41% và Indonesia tăng 0,4%. Ngược lại, Shanghai Composite giảm 0,41%, CSI 300 giảm 0,45%, Hang Seng giảm 0,44%, trong khi thị trường Hàn Quốc gần như đi ngang.

Fed tăng lãi suất, sắc xanh vẫn chiếm ưu thế tại nhiều thị trường châu Á
Mức thay đổi của chỉ số chứng khoán tại một số thị trường châu Á phiên 17/09 - Nguồn: StockQ

Tại Việt Nam, VN-Index hụt nhịp ngay khi mở cửa và có thời điểm về sát trở lại mốc 1800 điểm. Tuy nhiên, lực cầu nhanh chóng quay trở lại, giúp chỉ số lấy lại sắc xanh và duy trì trên tham chiếu trong phần lớn thời gian giao dịch.

Kết phiên 17/9, VN-Index tăng 12,66 điểm, tương ứng 0,7%, lên 1.822,77 điểm. Toàn sàn HoSE ghi nhận 200 mã tăng giá, 114 mã giảm và 63 mã đứng giá. Khối lượng giao dịch đạt hơn 720,9 triệu cổ phiếu, giá trị gần 17.974 tỷ đồng.

Quyết định của Fed chưa tạo ra áp lực bán mạnh tức thời đối với chứng khoán Việt Nam. Trong bối cảnh tuần đầu tiên chính thức đón dòng vốn ETF theo lộ trình nâng hạng đang đến gần, lực cầu kỳ vọng từ các quỹ thụ động phần nào hỗ trợ tâm lý nhà đầu tư.

Tác động trực tiếp không lớn, rủi ro nằm ở tỷ giá và dòng vốn

Sau quyết định của Fed, lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm vẫn giao dịch quanh 5%, gần mức cao nhất kể từ tháng 7/2007. Chủ tịch Fed Kevin Warsh cho biết lạm phát vẫn ở mức cao, trong khi nhu cầu vốn từ khu vực doanh nghiệp và lượng trái phiếu phát hành ngày càng lớn cũng tạo sức ép lên thị trường trái phiếu Chính phủ.

Theo ông Trương Quang Bình, chuyên gia phân tích Công ty Chứng khoán Yuanta Việt Nam, chỉ số DXY đã tăng vượt 100 điểm sau quyết định của Fed, từ mức 99,6 điểm của phiên trước. Tuy nhiên, Yuanta đánh giá tác động trực tiếp của sự kiện đối với chứng khoán Việt Nam trong ngắn hạn ở mức thấp, do khả năng tăng lãi suất của Fed đã được thị trường phản ánh phần lớn.

Theo thống kê của Yuanta Việt Nam trong ba thời điểm Fed bắt đầu tăng lãi suất trở lại vào tháng 12/2015, tháng 12/2016 và tháng 3/2022, VN-Index lần lượt giảm 4%, 1,3% và 3% trong khoảng 20 ngày trước sự kiện. Trong 5 phiên sau khi Fed tăng lãi suất, thị trường không giảm đáng kể.

Điều này cho thấy phản ứng của VN-Index thường diễn ra trước khi quyết định được công bố. Tuy nhiên, diễn biến trong khoảng 20-60 phiên tiếp theo phụ thuộc nhiều hơn vào xu hướng tỷ giá và khả năng lãi suất trong nước tăng theo.

Chuyên gia từ Yuanta Việt Nam khuyến nghị nhà đầu tư tiếp tục duy trì tỷ trọng thận trọng và chờ đợi giải ngân khi thị trường phản ánh đầy đủ thông tin. Nếu tỷ giá và lãi suất trong nước không xuất hiện chuyển biến tiêu cực trong vài ngày tới, nhà đầu tư có thể từng bước nâng tỷ trọng cổ phiếu.

Bên cạnh yếu tố từ diễn biến lãi suất toàn cầu, thị trường chứng khoán Việt Nam có câu chuyện riêng liên quan đến dòng vốn thụ động từ các quỹ hoán đổi danh mục (ETF) gắn với nâng hạng. Hoạt động giải ngân thụ động vẫn được thực hiện theo cơ cấu và lộ trình của các bộ chỉ số. Hiệu ứng ròng lên thị trường còn phụ thuộc vào việc dòng vốn mới có đủ bù đắp áp lực bán từ các nhà đầu tư nước ngoài chủ động. Vì vậy, biến số đáng chú ý sau quyết định của Fed không chỉ là một phiên tăng hay giảm của VN-Index, mà là diễn biến của USD, tỷ giá và dòng vốn ngoại trong những tuần tiếp theo.

Thanh Thủy
Từ khóa:
chứng khoán fed lãi suất vn-index

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