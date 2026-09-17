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Chứng khoán phái sinh ngày 17/9: Dòng tiền lớn nhập cuộc phiên đáo hạn, VN30 tăng hơn 20 điểm

Tùng Linh

Tùng Linh

18:34 | 17/09/2026
(TBTCO) - Phiên đáo hạn phái sinh tháng 9/2026 khép lại với diễn biến tích cực trên thị trường cơ sở. Giao dịch hợp đồng chính bật tăng tới 33%.
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Sắc xanh áp đảo bất chấp biến số mới

VN30-Index tăng 20,72 điểm, tương ứng 1,06%, lên 1.975,01 điểm. Bên mua thắng thế với 27/30 cổ phiếu tăng giá, chỉ 1 mã giảm và 2 mã đứng giá. Đáng chú ý, dòng tiền nhập cuộc mạnh trong phiên chiều, đưa thanh khoản các cổ phiếu rổ VN30 lên hơn 330,9 triệu cổ phiếu, giá trị giao dịch khoảng 10.873 tỷ đồng. Chỉ số duy trì sắc xanh trong phần lớn thời gian giao dịch.

Đà tăng cũng có độ lan tỏa khá tốt thay vì phụ thuộc vào một vài cổ phiếu vốn hóa lớn. VPL là mã đóng góp nhiều nhất cho VN30, khoảng 2,45 điểm. Tiếp đến là MWG, VPB, LPB, HPG và SSB. Ở chiều ngược lại, VIC và GAS là cổ phiếu hiếm hoi gây sức ép lên chỉ số.

Diễn biến tích cực của thị trường càng đáng chú ý khi nhà đầu tư vừa đón nhận một biến số mới từ bên ngoài. Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) đã tăng lãi suất 25 điểm cơ bản, đưa vùng lãi suất mục tiêu lên 3,75-4%, lần tăng đầu tiên kể từ năm 2023.

Tuy nhiên, theo ông Trương Quang Bình, chuyên gia phân tích Chứng khoán Yuanta Việt Nam, quyết định trên không gây nhiều bất ngờ do khả năng Fed tăng 25 điểm cơ bản đã được thị trường phản ánh khá nhiều trước cuộc họp. Ông Bình dự báo tác động trực tiếp trong ngắn hạn tới VN-Index vì vậy có thể không lớn. Dù vậy, diễn biến của đồng USD, tỷ giá và mặt bằng lãi suất trong nước vẫn là những biến số cần theo dõi trong thời gian tới.

Dòng vị thế nhanh chóng “gối đầu” sang hợp đồng tháng 10

Trên thị trường chứng khoán phái sinh, hợp đồng tương lai VN30-Index đáo hạn tháng 9/2026 (41I1G9000) đóng cửa phiên đáo hạn ở 1.975,5 điểm, tăng 1,15%, cao hơn VN30 0,49 điểm. Tổng khối lượng khớp lệnh đạt 227.971 hợp đồng.

Tâm điểm đáng chú ý hơn nằm ở quá trình chuyển vị thế sang kỳ hạn kế tiếp. Hợp đồng tương lai tháng kế tiếp (41I1GA000) đóng cửa tại 1.977 điểm, tăng 1,28% và cao hơn VN30 1,99 điểm. Khối lượng giao dịch tăng mạnh lên 35.087 hợp đồng, trong khi khối lượng mở (OI) đạt 24.816 hợp đồng, tăng 108,08%. Việc chênh lệch dương được duy trì cùng sự gia tăng nhanh của OI cho thấy dòng vị thế đã dịch chuyển rõ rệt sang hợp đồng tháng 10 sau phiên đáo hạn.

Các hợp đồng kỳ hạn xa hơn diễn biến phân hóa. Hợp đồng tương lai tháng 12/2026 đóng cửa ở 1.974,7 điểm, thấp hơn VN30 khoảng 0,3 điểm; hợp đồng tháng 3/2027 đạt 1.973 điểm, tương ứng chênh lệch âm hơn 2 điểm.

Tùng Linh
Từ khóa:
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