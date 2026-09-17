Chứng khoán

Việt Nam sẵn sàng cho dấu mốc gia nhập chỉ số thị trường mới nổi FTSE Russell

Mai Tấn

Mai Tấn

maitan2507@gmail.com
18:55 | 17/09/2026
(TBTCO) - Ngày 18/9/2026, tại Hà Nội, Bộ Tài chính (Ủy ban Chứng khoán Nhà nước) sẽ phối hợp với FTSE Russell tổ chức Hội nghị “Việt Nam chính thức tham gia vào rổ chỉ số toàn cầu – FTSE Russell Global Equity Index Series” (FTSE GEIS). Hội nghị diễn ra trong thời điểm có ý nghĩa đặc biệt đối với thị trường chứng khoán (TTCK) Việt Nam, trước ngày việc nâng hạng từ thị trường cận biên lên thị trường mới nổi thứ cấp theo phân loại của FTSE Russell chính thức có hiệu lực từ ngày 21/9/2026.
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Lãnh đạo Bộ Tài chính dự và chủ trì hội nghị. Tham dự hội nghị có đại diện Đại sứ Vương quốc liên hiệp Anh và Bắc Ai-len tại Việt Nam, lãnh đạo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, đại diện lãnh đạo các đơn vị thuộc UBCKNN và Bộ Tài chính, các bộ, ngành, đại diện Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam, Campuchia và Lào, Giám đốc điều hành tổ chức xếp hạng FTSE Russell, Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam, Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC), các tổ chức tài chính, quỹ đầu tư, doanh nghiệp niêm yết trong nước; các quỹ đầu tư quốc tế (Vanguard, BlackRock,…), ngân hàng lưu ký toàn cầu...

Trải qua 30 năm hình thành và phát triển, thị trường chứng khoán Việt Nam đã từng bước hoàn thiện các cấu phần thị trường, khung khổ pháp lý và hạ tầng công nghệ; đồng thời không ngừng cải thiện khả năng tiếp cận thị trường của nhà đầu tư trong nước và quốc tế. Thị trường ngày càng tiệm cận các chuẩn mực, thông lệ quốc tế, qua đó củng cố niềm tin của cộng đồng doanh nghiệp và nhà đầu tư, tạo nền tảng vững chắc để thực hiện các mục tiêu phát triển thị trường chứng khoán đến năm 2030.

Tại các kỳ đánh giá tháng 9/2025 và tháng 3/2026, FTSE Russell đã công bố, xác nhận lộ trình nâng hạng thị trường chứng khoán (TTCK) Việt Nam từ thị trường cận biên lên thị trường mới nổi thứ cấp, với thời điểm có hiệu lực từ ngày 21/9/2026. Đây là dấu mốc quan trọng, thể hiện sự ghi nhận của tổ chức xếp hạng quốc tế đối với tiến trình cải cách, hoàn thiện thể chế và nâng cao năng lực vận hành của TTCK Việt Nam trong thời gian qua.

Việt Nam sẵn sàng cho dấu mốc gia nhập chỉ số thị trường mới nổi FTSE Russell
Thị trường chứng khoán Việt Nam nâng hạng từ thị trường cận biên lên thị trường mới nổi thứ cấp theo phân loại của FTSE Russell chính thức có hiệu lực từ ngày 21/9/2026. Ảnh: Đức Thanh
Việc nâng hạng mở ra cơ hội tăng cường thu hút dòng vốn đầu tư quốc tế, đặc biệt từ các quỹ đầu tư chủ động và thụ động theo dõi các chỉ số thị trường mới nổi. Đồng thời, đây cũng là động lực để TTCK Việt Nam tiếp tục nâng cao tính minh bạch, hiệu quả và khả năng cạnh tranh, góp phần phát triển thị trường vốn an toàn, lành mạnh, bền vững.

Hội nghị được tổ chức nhằm thông tin chính thức về việc TTCK Việt Nam được nâng hạng lên thị trường mới nổi thứ cấp theo phân loại của FTSE Russell; đồng thời tạo diễn đàn để các cơ quan quản lý, tổ chức quốc tế, định chế tài chính và cộng đồng đầu tư trao đổi về kết quả đạt được, ý nghĩa của việc nâng hạng, định hướng phát triển và các giải pháp trong giai đoạn tiếp theo.

Tại hội nghị, đại diện lãnh đạo Bộ Tài chính, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, FTSE Russell, Ngân hàng Thế giới và các tổ chức tài chính quốc tế sẽ chia sẻ về quá trình cải cách, hoàn thiện khung khổ pháp lý, nâng cấp hạ tầng thị trường, cải thiện khả năng tiếp cận của nhà đầu tư, cũng như những cơ hội và thách thức đặt ra đối với thị trường chứng khoán Việt Nam sau khi được nâng hạng.

Một trong những hoạt động trọng tâm của Hội nghị là nghi thức đánh cồng đánh dấu Việt Nam chính thức tham gia vào chỉ số thị trường mới nổi của FTSE GEIS (FTSE Global Equity Index Series).

Trên nền tảng kết quả đạt được, Việt Nam sẽ tiếp tục nâng cao chất lượng hàng hóa, dịch vụ và năng lực hạ tầng; củng cố tính an toàn, hiệu quả và bền vững của thị trường; tăng cường đối thoại với cộng đồng đầu tư; đồng thời chủ động chuẩn bị các điều kiện cần thiết để hướng tới những mục tiêu nâng hạng cao hơn, phù hợp với định hướng phát triển thị trường chứng khoán đến năm 2030.

Hội nghị thể hiện quyết tâm của Việt Nam trong việc phát triển thị trường chứng khoán chuyên nghiệp, hội nhập sâu rộng và phát huy hiệu quả vai trò là kênh huy động vốn trung và dài hạn cho nền kinh tế, góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng nhanh và bền vững./.

Mai Tấn
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