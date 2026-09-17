Pháp luật

Thu hồi, tiêu hủy 2 lô mỹ phẩm của Công ty TNHH Muse Medical

Văn Nam

Văn Nam

leducviettbtc@gmail.com
16:28 | 17/09/2026
(TBTCO) - Cục Quản lý dược (Bộ Y tế) vừa có thông báo đình chỉ lưu hành, thu hồi trên toàn quốc 2 lô sản phẩm mỹ phẩm do Công ty TNHH Muse Medical chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường.
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Thu hồi 5 mỹ phẩm có công thức không đúng hồ sơ công bố

Theo Cục Quản lý dược, Công ty TNHH Muse Medical (Địa chỉ: 242G-244-246 Nguyễn Đình Chiểu, phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh, nay là 242G-244-246 Nguyễn Đình Chiểu, phường Xuân Hòa, TP. Hồ Chí Minh, mã số DN 0314668743) chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường:

Tên sản phẩm, RECOVERY CELL CREAM, loại tuýp 50g, 157141/21/CBMP -QLD, số lô QL148, 20270528 và sản phẩm CELL SOLUTION SNOWFLAKES CELL, nhãn hàng Peptric, loại chai 3ml x10 chai, 290021/25/CBMP -QLD; số lô: J224, 2028.03.16.

Lý do thu hồi, mỹ phẩm lưu thông có công thức không đúng như hồ sơ đã công bố; nhãn sản phẩm mỹ phẩm sử dụng cụm từ gây hiểu nhầm cho người tiêu dùng sản phẩm đó là thuốc.

Thu hồi, tiêu hủy 2 lô mỹ phẩm của Công ty TNHH Muse Medical
Thu hồi, tiêu hủy 2 lô mỹ phẩm của Công ty TNHH Muse Medical. Ảnh: TL.

Do vậy, Cục Quản lý dược đề nghị sở y tế các tỉnh, thành phố thông báo cho các cơ sở kinh doanh, sử dụng mỹ phẩm trên địa bàn ngừng ngay việc kinh doanh, sử dụng 2 lô sản phẩm mỹ phẩm nêu trên và trả lại cơ sở cung ứng sản phẩm.

Kiểm tra, giám sát các cơ sở kinh doanh, sử dụng mỹ phẩm thực hiện thu hồi sản phẩm vi phạm trên; xử lý các tổ chức, cá nhân vi phạm theo quy định hiện hành.

Cục Quản lý dược yêu cầu Công ty TNHH Muse Medical phải gửi thông báo thu hồi tới những nơi phân phối, sử dụng 2 lô sản phẩm mỹ phẩm nêu trên; tiếp nhận sản phẩm trả lại từ các cơ sở kinh doanh và tiến hành thu hồi và tiêu hủy sản phẩm không đáp ứng quy định. Gửi báo cáo thu hồi và tiêu hủy về Cục trước ngày 14/10/2026.

Đồng thời, rà soát trên nhãn sản phẩm mỹ phẩm đối với các lô khác đã nhập khẩu của 2 sản phẩm vi phạm nêu trên, trường hợp có lỗi tương tự như 2 lô sản phẩm vi phạm, công ty phải khẩn trương thông báo thu hồi đến các cơ sở phân phối, sử dụng và gửi báo cáo việc rà soát, thu hồi sản phẩm về Cục Quản lý dược trước ngày 29/9/2026.

Cục Quản lý dược đề nghị Sở Y tế TP. Hồ Chí Minh giám sát Công ty TNHH Muse Medical trong việc thực hiện thu hồi và tiêu hủy lô 2 sản phẩm mỹ phẩm không đáp ứng quy định; báo cáo kết quả giám sát về Cục trước ngày 29/10/2026.
Văn Nam
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