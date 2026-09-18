Bộ Công thương vừa đề nghị các bộ, ngành, địa phương và Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) đẩy nhanh chương trình lắp đặt điện mặt trời mái nhà tự sản xuất, tự tiêu thụ tại các cơ quan công sở, trường học và bệnh viện.

Theo Công văn 7404/BCT-ĐL ngày 16/9/2026, các cơ quan, đơn vị được yêu cầu chủ động lập kế hoạch đầu tư, bố trí nguồn vốn hoặc huy động các nguồn lực hợp pháp để lắp đặt, đưa hệ thống điện mặt trời mái nhà vào vận hành tại các tòa nhà thuộc phạm vi quản lý.

Mục tiêu là hoàn thành các nhiệm vụ được giao tại Chỉ thị 10/CT-TTg năm 2026 trước ngày 31/3/2027.

Bộ Công thương cho biết, đối với các cơ quan, đơn vị công lập có nhu cầu hỗ trợ vốn để đầu tư hệ thống điện mặt trời mái nhà và hệ thống lưu trữ điện (BESS), Bộ Tài chính, HĐND hoặc UBND cấp tỉnh có thể xem xét, giải quyết theo thẩm quyền và các quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước.

Việc triển khai điện mặt trời tại các công trình công cộng nhằm bổ sung nguồn điện tại chỗ, giảm lượng điện phải mua từ hệ thống điện quốc gia, đồng thời tận dụng hiệu quả diện tích mái của các tòa nhà đang được quản lý, sử dụng.

Theo Luật Điện lực 2024, nguồn điện tự sản xuất, tự tiêu thụ được phép đấu nối với hệ thống điện quốc gia và có thể bán sản lượng điện dư theo quy định.

Đáng chú ý, Công văn 7404/BCT-ĐL nêu cơ chế mới về tỷ lệ sản lượng điện dư được mua bán. Trong giai đoạn từ khi Nghị định 243/2026/NĐ-CP có hiệu lực đến hết ngày 31/12/2030, sản lượng điện dư được mua bán với tỷ lệ có thể cao hơn 50%. Từ sau năm 2030, tỷ lệ sản lượng điện dư được mua tối đa là 50%.

Cơ chế này được kỳ vọng khuyến khích các hộ gia đình, cơ quan, trường học và bệnh viện đầu tư hệ thống điện mặt trời kết hợp lưu trữ điện, qua đó tăng khả năng sử dụng nguồn điện tạo ra thay vì chỉ tiêu thụ điện mặt trời tại thời điểm hệ thống phát điện.

Thúc lắp điện mặt trời mái nhà tại công sở, trường học, bệnh viện. Ảnh minh họa

Luật Điện lực 2024 cũng quy định các chính sách hỗ trợ có thể bao gồm hỗ trợ tài chính cho đầu tư điện mặt trời mái nhà và hệ thống lưu trữ điện, cùng với hỗ trợ kỹ thuật về thiết kế, an toàn chịu lực và phòng cháy, chữa cháy.

Bên cạnh đó, Nghị định 58/2025/NĐ-CP quy định các dự án điện từ nguồn năng lượng tái tạo có lắp đặt hệ thống lưu trữ điện và đấu nối với hệ thống điện quốc gia được ưu tiên huy động vào giờ cao điểm của hệ thống điện, ngoại trừ nguồn điện tự sản xuất, tự tiêu thụ.

Như vậy, việc đưa điện mặt trời mái nhà vào các công trình công cộng vì vậy không chỉ góp phần khai thác nguồn năng lượng tái tạo tại chỗ mà còn mở rộng khả năng sử dụng hệ thống lưu trữ, giảm phụ thuộc vào nguồn điện từ hệ thống điện quốc gia.