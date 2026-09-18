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Hà Nội lắng nghe, tiếp thu ý kiến nhân dân về Quy hoạch trục đại lộ cảnh quan sông Hồng

16:41 | 18/09/2026
(TBTCO) - Tại hội nghị lấy ý kiến nhân dân về Quy hoạch phân khu sông Hồng, Đồ án quy hoạch tỷ lệ 1/5.000 và hướng tuyến giao thông tỷ lệ 1/500 thuộc dự án Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng do Sở Xây dựng Hà Nội tổ chức mới đây đã thu hút sự quan tâm của đông đảo Nhân dân, đặc biệt là các cộng đồng dân cư tại những khu vực dự kiến chịu tác động trực tiếp từ việc triển khai các nội dung quy hoạch.
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Hội nghị đã dành một ngày để lắng nghe ý kiến, kiến nghị của người dân cũng như giải đáp của các cơ quan chuyên môn. Điểm cầu chính đặt tại trụ sở UBND thành phố, kết nối trực tuyến tới 126 xã, phường thu hút sự quan tâm của đông đảo người dân, đặc biệt là các cộng đồng dân cư tại những khu vực dự kiến chịu tác động trực tiếp từ việc triển khai các nội dung quy hoạch.

Hơn 100 ý kiến, 8 nhóm vấn đề nhân dân quan tâm

Ngay khi đồ án đã được niêm yết công khai tại các địa phương; nhân dân đã được hướng dẫn, giải đáp thắc mắc và phát phiếu góp ý.

Qua tổng hợp sơ bộ, tại hội nghị đã tiếp nhận hơn 100 ý kiến của hơn 30 đại diện cộng đồng dân cư, tập trung 8 nhóm vấn đề: an toàn phòng, chống lũ; đền bù giải phóng mặt bằng, tái định cư; công trình di sản, di tích; tiến độ các dự án thành phần; quy hoạch sử dụng đất, cảnh quan; giao thông và hạ tầng kỹ thuật; bảo đảm sinh kế, an sinh xã hội và duy trì cấu trúc cộng đồng trong quá trình di dời, tái thiết…

Nhiều ý kiến đề nghị điều chỉnh hướng tuyến theo hướng hài hòa giữa phát triển hạ tầng, chỉnh trang đô thị với bảo tồn giá trị văn hóa, làng nghề; làm rõ phạm vi khu dân cư chịu ảnh hưởng; nghiên cứu bảo tồn, chỉnh trang tại chỗ khu vực có giá trị văn hóa.

Hà Nội lắng nghe, cầu thị tiếp thu ý kiến nhân dân về Quy hoạch trục đại lộ cảnh quan sông Hồng
Hà Nội tổ chức hội nghị trực tuyến lấy ý kiến nhân dân về Quy hoạch phân khu sông Hồng, Đồ án quy hoạch tỷ lệ 1/5.000 và hướng tuyến giao thông tỷ lệ 1/500 thuộc dự án Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng.

Nhân dân cũng kiến nghị sớm công khai chính sách bồi thường, tái định cư, lộ trình thực hiện; kết nối giao thông đồng bộ giữa khu vực trong đê và ngoài đê, bảo đảm sản xuất, kinh doanh, giao thương và phát triển du lịch địa phương.

Mọi ý kiến sẽ được tổng hợp, chuyển cơ quan chức năng nghiên cứu, giải đáp; nội dung trả lời gửi về UBND các xã, phường để thông tin kịp thời tới Nhân dân. Vấn đề chuyên môn sẽ được làm rõ cơ sở khoa học, pháp lý; kiến nghị mang tính chủ trương, nhất là chính sách ưu tiên tái định cư tại chỗ, sẽ báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét.

Ưu tiên bố trí tái định cư “tại chỗ”

Trả lời vấn đề được nhiều người quan tâm, ông Đào Minh Tâm – Phó Giám đốc Sở Xây dựng khẳng định: An toàn phòng, chống lũ là nguyên tắc đặt lên hàng đầu trong đề xuất giải pháp quy hoạch, sử dụng đất. Các giải pháp kỹ thuật đang được đưa vào mô hình tính toán để đánh giá khả năng đáp ứng tiêu chuẩn; cơ quan chuyên môn sẽ tiếp tục kiểm tra, đánh giá trước khi triển khai, bảo đảm ổn định dòng chảy, chỉnh trị dòng sông, không gây xói lở, không ảnh hưởng khu vực bãi sông.

Một thông tin được đón nhận tích cực là chủ trương tái định cư. Sở Xây dựng đã phối hợp địa phương nghiên cứu, xác lập các khu tái định cư đa dạng về địa điểm, loại hình nhà ở, đất ở; ưu tiên duy trì địa bàn sinh sống, sinh kế, gắn kết cộng đồng, bảo đảm điều kiện sống bằng hoặc tốt hơn nơi ở cũ.

Nguyên tắc xác định: ưu tiên tái định cư ngay trên địa bàn phường, xã nếu có quỹ đất phù hợp; nếu không đủ mới bố trí khu vực lân cận, cùng các khu tái định cư tập trung có hạ tầng đồng bộ, khu đô thị đa mục tiêu với đa dạng lựa chọn đất ở, căn hộ chung cư, nhà ở xã hội.

Đáng chú ý, thành phố dự kiến khoảng 265 ha quỹ đất tái định cư tại các xã, phường có dự án đi qua; số lô đất, căn hộ cụ thể sẽ được xác định khi lập, phê duyệt quy hoạch chi tiết và phương án đầu tư.

Hài hòa giữa yêu cầu phát triển với bảo đảm đời sống nhân dân

Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội Vũ Xuân Tùng cho biết, cơ quan chuyên môn đã thông tin đầy đủ các chính sách đang triển khai, gồm: bồi thường về đất, tài sản gắn liền với đất; hỗ trợ ổn định đời sống, sản xuất, kinh doanh; hỗ trợ di chuyển vật nuôi; đào tạo, chuyển đổi nghề, tìm việc làm với trường hợp sử dụng đất nông nghiệp, cùng một số khoản hỗ trợ khác.

Về tạm cư, nhân dân có thể được bố trí bằng quỹ nhà tạm cư của thành phố hoặc chi trả bằng tiền để tự lo chỗ ở trong thời gian chờ nhận đất, nhà tái định cư.

Ông Vũ Xuân Tùng cho biết thêm, Trục Đại lộ cảnh quan sông Hồng thuộc nhóm dự án lớn, quan trọng, được triển khai theo cơ chế, chính sách đặc thù tại Nghị quyết số 258/2025/QH15 của Quốc hội. Nội dung cụ thể về bồi thường, hỗ trợ, giải phóng mặt bằng sẽ tiếp tục được làm rõ, cung cấp thông tin để địa phương tuyên truyền, giải thích cho người dân trong khu vực dự án.

Hà Nội lắng nghe, cầu thị tiếp thu ý kiến nhân dân về Quy hoạch trục đại lộ cảnh quan sông Hồng
Người dân nêu ý kiến tại các điểm cầu trực tuyến. Ảnh: Nguyễn Hùng

Việc tổ chức liên tiếp các hội nghị lấy ý kiến, đối thoại trực tiếp cho thấy tinh thần công khai, minh bạch, cầu thị, lắng nghe của thành phố Hà Nội trong xây dựng, hoàn thiện các quy hoạch quy mô lớn, tác động sâu rộng đến không gian đô thị và đời sống nhân dân.

Thông qua đối thoại trực tiếp, nhân dân không chỉ được tiếp cận đầy đủ thông tin quy hoạch mà còn trực tiếp góp ý, phản ánh thực tiễn, đề xuất giải pháp gắn với chính cuộc sống của cộng đồng - bước đi quan trọng để quy hoạch lớn của Thủ đô được xây dựng trên cơ sở lắng nghe thực tiễn, tôn trọng ý kiến nhân dân, hài hòa giữa yêu cầu phát triển với bảo đảm đời sống nhân dân đôi bờ sông Hồng.

Việc lấy ý kiến nhân dân về Quy hoạch phân khu sông Hồng, Đồ án quy hoạch tỷ lệ 1/5.000 và hướng tuyến giao thông tỷ lệ 1/500 thuộc dự án Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng diễn ra trong vòng 20 ngày, dự kiến kết thúc vào ngày 26/9. Tuy nhiên, sau ngày 26/9, theo quy định pháp luật, trong vòng 10 ngày, Sở Xây dựng sẽ tiếp tục tổng hợp các ý kiến nếu có. Việc lấy ý kiến được thực hiện trên quy mô 126 xã, phường, trong đó, tập trung vào các khu vực bị ảnh hưởng trực tiếp là 16 phường, xã trong phạm vi phân khu gần và 8 phường xã ở khu vực lân cận.
Nguyên Phương
Từ khóa:
hà nội tiếp thu ý kiến nhân dân Quy hoạch trục đại lộ cảnh quan sông Hồng

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