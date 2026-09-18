Quảng Trị "gỡ vướng" cho các dự án phát triển quỹ đất

Nhiều dự án khó khăn về vốn

Tại dự án Khu đô thị Bắc sông Hiếu giai đoạn 2 do Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Quảng Trị làm chủ đầu tư, dự án có quy mô hơn 41,7 ha, tổng mức đầu tư khoảng 476,65 tỷ đồng. Trong đó, chi phí bồi thường, hỗ trợ GPMB khoảng 237,8 tỷ đồng và chi phí xây lắp khoảng 238,8 tỷ đồng. Dự án được triển khai từ năm 2020 và dự kiến hoàn thành trong năm 2026.

Đến nay, công tác GPMB dự án đã đạt khoảng 95%, với tổng số tiền đã chi trả khoảng 208 tỷ đồng. Khối lượng xây lắp, thiết bị đã nghiệm thu đạt trên 60%, tổng giá trị đã thanh toán cho các nhà thầu khoảng 121 tỷ đồng. Ngoài ra, còn hơn 15% khối lượng đã thực hiện nhưng chưa nghiệm thu, giá trị ước khoảng 30 tỷ đồng.

Quảng Trị kỳ vọng tăng nguồn thu ngân sách từ việc đấu giá các dự án phát triển quỹ đất. Ảnh (Dự án khu đô thị Bắc sông Hiếu): Ngọc Tân

Phần diện tích còn lại của dự án đang tiếp tục được thực hiện GPMB. Một phần diện tích đã được UBND tỉnh phê duyệt phương án bồi thường qua 5 đợt với tổng số tiền 2,7 tỷ đồng; chủ đầu tư đang kiểm đếm để lập phương án bồi thường với số tiền dự kiến khoảng 22,3 tỷ đồng.

Theo Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Quảng Trị, dù dự án được phê duyệt hoàn thành trong năm 2026 nhưng tiến độ hiện đang cầm chừng do thiếu vốn để tiếp tục GPMB và triển khai các hạng mục xây lắp hạ tầng thiết yếu. Đây cũng là điều kiện quan trọng để có thể đưa phần quỹ đất còn lại ra đấu giá.

Tại dự án phát triển quỹ đất đường Lê Thánh Tông, đoạn Lê Lợi - Hùng Vương, do Ban Quản lý dự án (QLDA) Đầu tư xây dựng phường Đông Hà làm chủ đầu tư, khó khăn cũng tập trung ở nguồn vốn GPMB.

Dự án có tổng mức đầu tư 89 tỷ đồng, trong đó chi phí GPMB 62,4 tỷ đồng và xây lắp 26,6 tỷ đồng. Công trình đầu tư tuyến đường dài 659 m cùng hệ thống thoát nước, cấp điện, cấp nước, chiếu sáng, vỉa hè và cây xanh, thời gian thực hiện từ năm 2022-2027. Hiện nay, dự án đã hoàn thành kiểm đếm, thỏa thuận với người dân và GPMB được khoảng 40%. Tuy nhiên, còn khoảng 35 tỷ đồng chi phí GPMB còn lại chưa được thực hiện do chưa được bố trí vốn trong năm 2026.

Trước đó, năm 2024, dự án đã phê duyệt và chi trả bồi thường GPMB cho 7 hộ với kinh phí 7,421 tỷ đồng. Năm 2025, dự án tiếp tục tập trung GPMB đối với 25 hộ bị ảnh hưởng, kinh phí dự kiến khoảng 35 tỷ đồng. Tuy nhiên, nguồn vốn ngân sách tỉnh bố trí thực hiện dự án chưa có, khiến việc GPMB các trường hợp còn lại gặp nhiều khó khăn.

Một số dự án khác trên địa bàn phường Đông Hà cũng đang trong tình trạng tương tự. Dự án đường Tuệ Tĩnh và hạ tầng khu dân cư hai bên tuyến được UBND TP. Đông Hà cũ phê duyệt ngày 26/2/2024, tổng mức đầu tư hơn 28,28 tỷ đồng, trong đó chi phí GPMB 17,6 tỷ đồng, chi phí xây lắp và các khoản khác hơn 10,68 tỷ đồng, thời gian thực hiện đến hết năm 2026.

Đến nay, dự án đã hoàn thành khoảng 75% GPMB nhưng phải tạm dừng thi công do chưa hoàn thành toàn bộ mặt bằng. Chủ đầu tư đã kiểm đếm 38 trường hợp bị ảnh hưởng, phê duyệt 2 đợt đối với 14 trường hợp; 24 trường hợp còn lại đang được hoàn thiện để công khai phương án bồi thường, hỗ trợ, với số tiền dự kiến khoảng 8 tỷ đồng. Tuy nhiên, nguồn vốn ngân sách tỉnh chưa được bố trí nên công tác GPMB tiếp tục gặp khó.

Tương tự, dự án Cơ sở hạ tầng Khu dân cư đường Bà Triệu có tổng mức đầu tư 17,29 tỷ đồng, gồm 11 tỷ đồng chi phí GPMB và 6,299 tỷ đồng xây lắp. Dự án đã thi công khoảng 50% khối lượng san nền nhưng phải tạm dừng từ tháng 3/2023 do chưa được bố trí vốn để tiếp tục GPMB và thi công hoàn thiện.

Hiện toàn bộ dự án đã kiểm đếm 58 trường hợp bị ảnh hưởng; 51 trường hợp đã được phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ qua 8 đợt. 7 trường hợp còn lại đang được hoàn thiện hồ sơ để công khai phương án đợt 9, với số tiền dự kiến khoảng 12 tỷ đồng.

Chạy đua tiến độ năm 2026

Để tháo gỡ điểm nghẽn vốn, Quảng Trị đang tính toán sử dụng nguồn Quỹ Phát triển đất để ứng cho những dự án đủ điều kiện, tạo nguồn lực hoàn thiện GPMB và hạ tầng, từ đó sớm đưa quỹ đất ra đấu giá.

Tại Khu đô thị Bắc sông Hiếu giai đoạn 2, dự án trước đó đã được UBND tỉnh Quảng Trị cũ bố trí 360,69 tỷ đồng từ nguồn thu tiền sử dụng đất theo cơ chế tại Nghị quyết 111/2021/NQ-HĐND ngày 30/8/2021 của HĐND tỉnh Quảng Trị cũ và đã giải ngân toàn bộ. Phần vốn còn lại của dự án là 115,96 tỷ đồng sẽ được ứng từ Quỹ Phát triển đất. Trước mắt, chủ đầu tư (Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Quảng Trị) đã đề nghị ứng 80 tỷ đồng, trong đó 25 tỷ đồng phục vụ GPMB.

Theo tính toán, dự án sẽ tạo ra 474 lô đất, đơn giá khoảng 5-7 triệu đồng/m², dự kiến doanh thu khoảng 910 tỷ đồng, trong đó khoảng 850 tỷ đồng chưa đưa ra đấu giá. Đáng chú ý, dự án đã tổ chức thành công 2 đợt đấu giá trong tháng 11/2025. Đợt 1 đấu thành công 32/32 lô, thu 32,1 tỷ đồng; đợt 2 tiếp tục đấu thành công 32/32 lô, thu 32,125 tỷ đồng.

Theo Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Quảng Trị, nếu hạ tầng được tiếp tục hoàn thiện, cuối năm 2026, đơn vị dự kiến tổ chức thêm 2 đợt đấu giá với tổng cộng 125 lô, giá trị khoảng 140,1 tỷ đồng. Phần quỹ đất còn lại dự kiến tiếp tục được đưa ra đấu giá trong các năm 2027 và 2028.

Trên cơ sở đề xuất bổ sung vốn, UBND tỉnh Quảng Trị đã thống nhất bố trí vốn để hoàn thiện hạ tầng, sớm đưa dự án vào khai thác và tránh lãng phí tài sản công. Mục tiêu trước mắt là hoàn thiện điều kiện để tổ chức đấu giá 80 lô đất trong quý IV/2026.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Quảng Trị Hoàng Nam (thứ ba từ phải ảnh) kiểm tra một dự án phát triển hạ tầng quỹ đất trên địa bàn tỉnh. Ảnh: Tiến Nhất

Đối với dự án phát triển quỹ đất đường Lê Thánh Tông, Ban QLDA Đầu tư xây dựng phường Đông Hà cũng đề nghị ứng 35 tỷ đồng từ Quỹ Phát triển đất để tiếp tục GPMB trong năm 2026. Dự án đã được ghi vốn trong kế hoạch đầu tư công với mức 20 tỷ đồng nhưng chưa đủ nguồn để bố trí. Hội đồng quản lý Quỹ thống nhất chủ trương ứng vốn, đồng thời giao Sở Tài chính rà soát khả năng bố trí vốn đầu tư công năm 2027 để có cơ sở hoàn trả Quỹ.

Tại dự án Hạ tầng kỹ thuật khu vực đất ở Tổ dân phố Diêm Hải, phường Đồng Hới, dự án có tổng mức đầu tư 31,8 tỷ đồng và đã được ứng 15 tỷ đồng từ Quỹ Phát triển đất. Đến nay, công tác GPMB đạt trên 90%, khối lượng xây lắp khoảng 60%. Dự kiến khi hoàn thiện các hạng mục hạ tầng thiết yếu, dự án sẽ đủ điều kiện đưa ra đấu giá vào đầu quý IV/2026, với giá trị khởi điểm dự kiến khoảng 150 tỷ đồng.

Tại buổi kiểm tra thực địa dự án mới đây, Phó chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Quảng Trị Hoàng Nam đã yêu cầu chủ đầu tư - Ban QLDA Đầu tư xây dựng và phát triển quỹ đất Đồng Hới phối hợp với UBND phường Đồng Hới chủ động cân đối ngân sách để bố trí phần vốn còn thiếu thuộc trách nhiệm địa phương, hoàn thiện dự án theo kế hoạch.

Trong khi đó, Khu dân cư ven sông Lệ Kỳ có tổng mức đầu tư 179 tỷ đồng, đã được ứng 136 tỷ đồng từ Quỹ Phát triển đất, hiện nay công tác GPMB đạt khoảng 80%, tiến độ thi công cũng đạt khoảng 80% khối lượng. Phần việc còn lại chủ yếu chưa thể triển khai do thiếu vốn. Do thời hạn hoàn thành trong năm 2026, Phó chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Quảng Trị Hoàng Nam cũng đã yêu cầu chủ đầu tư tính toán cụ thể nhu cầu vốn ứng và tập trung hoàn thành dự án trong năm nay.