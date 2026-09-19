Hút ròng mạnh giữa lúc thanh khoản có dấu hiệu cải thiện

Tuần qua, trên thị trường mở (OMO), Ngân hàng Nhà nước bơm hơn 22.134,6 tỷ đồng qua kênh cầm cố giấy tờ có giá. Khối lượng phát hành tập trung vào hai phiên đầu và cuối tuần, đạt hơn 7.255 tỷ đồng ngày 14/9 và hơn 10.684 tỷ đồng ngày 18/9; có phiên phát hành rất thấp chỉ quanh 800 tỷ đồng.

Ở chiều ngược lại, khối lượng đáo hạn trong tuần lên tới hơn 84.677,7 tỷ đồng, cao gần 4 lần lượng phát hành mới. Đáng chú ý, 4/5 phiên đầu tuần hút ròng mạnh. Đến ngày 18/9, khi khối lượng phát hành tăng mạnh lên hơn 10.684 tỷ đồng trong khi đáo hạn còn hơn 9.394 tỷ đồng, Ngân hàng Nhà nước quay lại bơm ròng gần 1.290 tỷ đồng.

Tính chung cả tuần, Ngân hàng Nhà nước hút ròng mạnh hơn 62.543,1 tỷ đồng khỏi hệ thống qua kênh OMO. Sau các giao dịch trong tuần, đến cuối ngày 18/9, tổng khối lượng lưu hành trên thị trường mở còn hơn 152.488,09 tỷ đồng.

Trên thị trường liên ngân hàng, lãi suất có xu hướng giảm ở kỳ hạn rất ngắn, nhưng tăng ở các kỳ hạn dài hơn.

Diễn biến trong tuần cho thấy lãi suất qua đêm hạ khá nhanh sau khi lên 5,16%/năm vào đầu tuần, lần lượt giảm xuống còn 3,2%/năm ngày 17/9.

Với các kỳ hạn khác, lãi suất đều tăng. Lãi suất kỳ hạn 1 tuần tăng nhẹ 0,03 điểm phần trăm lên 3,9%/năm. Trong khi đó, kỳ hạn 2 tuần tăng mạnh 1,14 điểm phần trăm lên 5,5%/năm; kỳ hạn 1 tháng tăng 0,7 điểm phần trăm lên 6%/năm và kỳ hạn 3 tháng tăng 0,09 điểm phần trăm lên 7%/năm.

Thanh khoản trên thị trường liên ngân hàng tiếp tục duy trì ở quy mô lớn, với doanh số giao dịch nhiều phiên vượt 900.000 tỷ đồng.

Thị trường tiền tệ tuần 14 - 18/9: Hút ròng mạnh hơn 62.500 tỷ đồng, tỷ giá USD vẫn đi lên khi Fed và BoJ tăng lãi suất. Ảnh minh họa.

Trong báo cáo thị trường tiền tệ mới phát hành, Công ty Chứng khoán Yuanta Việt Nam (Chứng khoán Yuanta) cho rằng, sự cải thiện thanh khoản gần đây có tính lan tỏa hơn so với giai đoạn trước, thể hiện đồng thời qua việc Ngân hàng Nhà nước hút ròng và lãi suất liên ngân hàng hạ mạnh trên toàn bộ các kỳ hạn.

“Một phần cải thiện đến từ sự phục hồi của nguồn vốn huy động khi tốc độ huy động 3 tháng gần đây đều nhanh hơn tốc độ tăng tín dụng. Ngoài ra, tốc độ giải ngân đầu tư công cũng đang mạnh mẽ hơn, riêng trong tháng 8 vốn thực hiện từ nguồn ngân sách nhà nước đạt 105,7 nghìn tỷ đồng (tăng 24,1% cùng kỳ), cũng hỗ trợ nguồn vốn hệ thống” - Chứng khoán Yuanta nhìn nhận.

Cũng theo đánh giá của chuyên gia UOB, để điều tiết thanh khoản, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chủ yếu sử dụng các nghiệp vụ thị trường mở, đồng thời loại trừ các khoản vay dành cho nhà ở xã hội và khu công nghiệp khỏi chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng bất động sản, cũng như nới lỏng cách tính tỷ lệ cho vay trên huy động (LDR) theo Thông tư số 25/2026/TT-NHNN.

Tuy nhiên, những mất cân đối của hệ thống tiếp tục duy trì tình trạng thanh khoản tương đối căng thẳng, khiến lãi suất liên ngân hàng có thời điểm tăng đột biến.

Tỷ giá USD/VND đồng loạt tăng, Fed, BoJ cùng tăng lãi suất

Trên thị trường ngoại hối trong tuần từ ngày 14 - 18/9, tỷ giá USD/VND ghi nhận xu hướng tăng đồng loạt.

Theo đó, tỷ giá trung tâm tăng liên tục trong cả 5 phiên, từ 25.607 đồng đầu tuần lên 25.637 đồng vào ngày 18/9. So với cuối tuần trước, tỷ giá trung tâm tăng tổng cộng 41 đồng, đảo chiều sau hai tuần liên tiếp hạ nhiệt và thiết lập mức cao chưa từng có.

Tại các ngân hàng thương mại, tỷ giá USD biến động mạnh hơn. Tại Vietcombank, tỷ giá USD mua vào - bán ra ở mức 25.800 - 26.210 VND/USD, cùng tăng 100 đồng ở cả hai chiều. Tại BIDV, tỷ giá USD được niêm yết ở mức 25.810 - 26.190 VND/USD, cùng tăng 80 đồng ở chiều mua vào và bán ra.

Trên thị trường tự do, tỷ giá USD cũng đi lên nhưng nhịp tăng rõ hơn về cuối tuần. Tính chung tuần, tỷ giá USD tự do lên 25.830 - 25.880, tăng 120 đồng, sau khi giảm 50 đồng trong tuần trước.

Tuần này, cả ba ngân hàng trung ương lớn đã đưa ra quyết định lãi suất, trong đó, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tăng 25 điểm cơ bản lên 3,75 - 4% sau hơn 3 năm giữ nguyên; Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BoJ) vừa quyết định tăng 25 điểm cơ bản lên 1,25%; còn Ngân hàng Trung ương Anh (BoE) giữ nguyên lãi suất.

Fed tăng 75 điểm cơ bản, chưa đủ làm đổi khẩu vị nhà đầu tư “Cộng dồn lại mức điều chỉnh đợt này, Fed sẽ tăng lãi suất khoảng 75 điểm cơ bản. Theo chúng tôi đánh giá, mức tăng 75 điểm cơ bản không phải nhỏ, nhưng không phải là con số quá lớn để làm thay đổi về khẩu vị đầu tư của các nhà đầu tư nước ngoài vào thị trường Việt Nam, cũng như cũng sẽ không đảo ngược lại tình thế”. - Ông Đinh Đức Quang - Giám đốc

Khối kinh doanh tiền tệ,

Ngân hàng UOB Việt Nam.

Đánh giá ông Đinh Đức Quang - Giám đốc Khối kinh doanh tiền tệ, Ngân hàng UOB Việt Nam cho biết, theo dự báo mới nhất dự kiến được công bố vào tuần sau, nhóm nghiên cứu UOB cho rằng, Fed sẽ tiếp tục tăng lãi suất thêm một lần vào cuối năm nay và một lần nữa trong quý I/2027, với mức tăng khoảng 25 điểm cơ bản mỗi lần.

Điều quan trọng là lộ trình chính sách trong năm 2027 của Fed, chứ không chỉ là mức tăng 25 điểm cơ bản hiện tại.

Trên thị trường quốc tế, chỉ số DXY - thước đo sức mạnh đồng USD so với rổ 6 đồng tiền chủ chốt gồm EUR, JPY, GBP, CAD, SEK và CHF - tăng 1,1% tuần qua, lên 100,23 điểm.

Tại Nhật Bản, BoJ vừa nâng lãi suất thêm 25 điểm cơ bản lên 1,25%, phù hợp với kỳ vọng của thị trường. Quyết định được thông qua với tỷ lệ 7 phiếu thuận và 2 phiếu chống, trong đó hai thành viên Toichiro Asada và Ayano Sato phản đối việc tăng chi phí vay.

Thống đốc BoJ Kazuo Ueda tiếp tục khẳng định ngân hàng trung ương sẽ nâng lãi suất nếu triển vọng kinh tế và giá cả đòi hỏi chính sách tiền tệ thắt chặt hơn. Do quyết định tăng lãi suất lần này phần lớn đã được thị trường phản ánh vào giá, sự chú ý của nhà đầu tư chuyển sang tín hiệu về thời điểm và tốc độ của các đợt tăng tiếp theo.

Đồng yên Nhật phản ứng khá yếu sau quyết định tăng lãi suất. Tỷ giá USD/JPY thậm chí tăng 1,12% lên sát 158; sau khi BoJ ra quyết định lãi suất và Thống đốc Kazuo Ueda không điều hành chính sách tiền tệ nhằm kiểm soát tỷ giá đồng Yên, dù diễn biến tỷ giá vẫn là yếu tố quan trọng cần theo dõi do có thể tác động đến giá cả và lạm phát./.