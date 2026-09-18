Ngân hàng TMCP Thịnh Vượng và Phát triển (PGBank - mã Ck: PGB) vừa công bố Giấy chứng nhận đăng ký chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng số 432/GCN-UBCK do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 16/9/2026.

Theo giấy chứng nhận, tổng số lượng cổ phiếu PGBank đăng ký chào bán là 267.293.322 cổ phiếu, được thực hiện thành 2 đợt. Trong đó, đợt 1 chào bán 150 triệu cổ phiếu; đợt 2 chào bán gần 117,3 triệu cổ phiếu và số lượng cổ phiếu chưa phân phối hết của đợt 1, nếu có.

Sau khi hoàn tất từng đợt chào bán, PGBank phải báo cáo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước kết quả chào bán của từng đợt, đồng thời bổ sung các tài liệu có liên quan đến đợt chào bán tiếp theo theo quy định.

Tổng giá trị cổ phiếu chào bán tính theo mệnh giá đạt hơn 2.672,9 tỷ đồng.

Nếu hoàn tất 2 đợt chào bán gần 267,3 triệu cổ phiếu theo kế hoạch, PGBank sẽ chính thức cán mốc 10.000 tỷ đồng vốn điều lệ, hoàn thành mục tiêu hai Đại hội đồng cổ đông đề ra.

Về thời gian phân phối, đối với đợt 1, PGBank phải thực hiện trong vòng 90 ngày kể từ ngày Giấy chứng nhận đăng ký chào bán có hiệu lực.

Với đợt 2, thời gian chào bán của từng đợt không được kéo dài quá 90 ngày; khoảng cách giữa đợt chào bán sau với đợt chào bán trước không quá 12 tháng. Tổ chức tư vấn cho đợt chào bán là Công ty cổ phần Chứng khoán MB (MBS).

Hơn 267 triệu cổ phiếu sắp chào bán, PGBank tiến gần mốc vốn điều lệ 10.000 tỷ đồng. Ảnh tư liệu.

Trước đó, PGBank đã phát hành hơn 51,1 triệu cổ phiếu để trả cổ tức bằng cổ phiếu với tỷ lệ 7,5%, tương ứng tổng giá trị theo mệnh giá hơn 511,1 tỷ đồng. Số cổ phiếu này chính thức được giao dịch từ ngày 24/7/2026.

Sau khi đăng ký giao dịch bổ sung, tổng lượng cổ phiếu PGB đăng ký giao dịch tăng lên 732,7 triệu cổ phiếu, tương ứng vốn điều lệ hơn 7.327 tỷ đồng.

Kế hoạch tăng vốn được triển khai trong bối cảnh quy mô hoạt động tiếp tục mở rộng và lợi nhuận tăng mạnh.

Đến ngày 30/6/2026, tổng tài sản của PGBank đạt 89.312,5 tỷ đồng; cho vay khách hàng tăng 4,3% so với cuối năm 2025, lên 48.349 tỷ đồng, trong khi tỷ lệ nợ xấu được kiểm soát ở mức 1,87%.

Về kết quả kinh doanh, trong 6 tháng đầu năm, PGBank ghi nhận 439,8 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, tăng 65,8% so với cùng kỳ. Thu nhập lãi thuần tăng 5,2% lên 979 tỷ đồng; lãi thuần dịch vụ tăng 116,1% lên 59,2 tỷ đồng và lãi kinh doanh ngoại hối hơn gấp đôi, đạt 89,5 tỷ đồng. Tổng thu nhập hoạt động tăng 13,8% lên 1.200 tỷ đồng, trong khi chi phí dự phòng rủi ro tín dụng giảm 24,4% xuống 211,5 tỷ đồng.

Ở diễn biến có liên quan, Tập đoàn Tài chính Quốc tế (IFC) - thành viên của Nhóm Ngân hàng Thế giới (WB) đề xuất gói hỗ trợ khoảng 50 triệu USD cho PGBank. Đề xuất này được đưa ra khi IFC đang tìm cách hỗ trợ PGBank mở rộng hoạt động kinh doanh thương mại và tăng cường mối liên kết với các ngân hàng đại lý quốc tế. Chương trình tư vấn cũng sẽ hướng dẫn PG Bank xây dựng các khuôn khổ quản lý rủi ro môi trường và xã hội cùng tài chính bền vững.

Các nguồn vốn được bổ sung sẽ tạo thêm dư địa cho PGBank mở rộng hoạt động kinh doanh và thực hiện các kế hoạch đầu tư trong giai đoạn tới. Ngân hàng dự kiến tiếp tục đầu tư công nghệ, phát triển các phần mềm phục vụ ngân hàng số, hướng tới nâng tỷ lệ giao dịch trên nền tảng số lên trên 90%.

Bên cạnh đó, PGBank dự kiến cải tạo, thuê mới các trụ sở nhằm xây dựng hình ảnh thương hiệu chuyên nghiệp hơn và đầu tư vào công ty chứng khoán trong năm 2026. Việc nâng vốn điều lệ lên 10.000 tỷ đồng đồng thời nhằm đảm bảo các tỷ lệ an toàn vốn theo quy định của Ngân hàng Nhà nước và hoàn thành lộ trình tăng vốn ngân hàng đã đề ra./.