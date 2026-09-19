Thị trường

Ngày 19/9: Giá heo hơi xuất hiện tín hiệu tăng trở lại

06:21 | 19/09/2026
Giá heo hơi hôm nay (19/9) ghi nhận tín hiệu tăng trở lại tại miền Bắc sau phiên đi ngang trên toàn quốc. Hai địa phương điều chỉnh tăng là Thái Nguyên và Điện Biên, cùng thêm 1.000 đồng/kg.
aa
Ngày 19/9: Giá heo hơi xuất hiện tín hiệu tăng trở lại
Giá heo hơi hôm nay tăng nhẹ ở một số địa phương. Ảnh minh họa

Tại miền Bắc, giá heo hơi hôm nay ở Thái Nguyên tăng lên 60.000 đồng/kg, qua đó gia nhập nhóm có giá heo hơi cao nhất cả nước cùng Hà Nội và Hưng Yên. Điện Biên cũng tăng 1.000 đồng/kg, đưa giá thu mua từ 58.000 đồng/kg lên 59.000 đồng/kg.

Sau những điều chỉnh mới nhất, giá heo hơi miền Bắc hiện dao động trong khoảng 58.000 - 60.000 đồng/kg.

Trong đó, Thái Nguyên, Hà Nội và Hưng Yên cùng đứng ở mức 60.000 đồng/kg. Lào Cai là địa phương duy nhất trong khu vực còn giao dịch ở mức 58.000 đồng/kg. Các địa phương còn lại cùng duy trì mức 59.000 đồng/kg.

Diễn biến này cho thấy đà tăng tại miền Bắc đang từng bước mở rộng. Trước đó, ngày 16/9, Hưng Yên đã tăng lên 60.000 đồng/kg. Sang ngày 17/9, Hà Nội tiếp tục chạm mức này. Đến phiên hôm nay, Thái Nguyên trở thành địa phương thứ ba đạt 60.000 đồng/kg.

Dù mức tăng mới chủ yếu mang tính cục bộ, việc số địa phương chạm mốc 60.000 đồng/kg tăng dần cho thấy mặt bằng giá tại miền Bắc đang có tín hiệu cải thiện so với giai đoạn trước.

Tại Miền Trung - Tây Nguyên, giá heo hơi hôm nay tiếp tục duy trì trạng thái ổn định. Giá thu mua tại khu vực hiện dao động trong khoảng 57.000 - 58.000 đồng/kg, không ghi nhận địa phương nào điều chỉnh mới.

Cụ thể, Thanh Hoá, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị, Đắk Lắk và Lâm Đồng cùng duy trì mức 58.000 đồng/kg. Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Gia Lai và Khánh Hoà tiếp tục giao dịch ở mức 57.000 đồng/kg.

Tại miền Nam, giá heo hơi hôm nay cũng không xuất hiện biến động mới, với mặt bằng giá tương tự miền Trung - Tây Nguyên.

Đồng Nai, Tây Ninh, Đồng Tháp, An Giang, TP Hồ Chí Minh, Vĩnh Long và Cần Thơ cùng thu mua heo hơi ở mức 58.000 đồng/kg. Cà Mau tiếp tục là địa phương có giá thấp nhất khu vực và cũng thuộc nhóm thấp nhất cả nước, ở mức 57.000 đồng/kg.

Như vậy, khoảng cách giá giữa ba miền vẫn tương đối rõ. Miền Bắc hiện có mức cao nhất 60.000 đồng/kg, trong khi hai khu vực còn lại chưa vượt qua 58.000 đồng/kg.

Xét trên phạm vi toàn quốc, giá heo hơi đang dao động từ 57.000 - 60.000 đồng/kg, chênh lệch 3.000 đồng/kg giữa mức cao nhất và thấp nhất.

Việc giá tăng tại Thái Nguyên và Điện Biên cho thấy thị trường phía Bắc tiếp tục là khu vực có diễn biến tích cực hơn trong những phiên gần đây. Tuy nhiên, khi miền Trung - Tây Nguyên và miền Nam vẫn đứng giá, xu hướng tăng chưa lan rộng trên phạm vi cả nước./.

Xuân Cường (tổng hợp)
Từ khóa:
giá heo hơi Giá heo hơi hôm nay

Bài liên quan

Ngày 18/9: Giá heo hơi chững lại sau hai phiên tăng liên tiếp

Ngày 18/9: Giá heo hơi chững lại sau hai phiên tăng liên tiếp

Ngày 17/9: Giá heo hơi tại miền Bắc và miền Trung điều chỉnh tăng

Ngày 17/9: Giá heo hơi tại miền Bắc và miền Trung điều chỉnh tăng

Ngày 16/9: Giá heo hơi tại một số tỉnh miền Bắc tăng

Ngày 16/9: Giá heo hơi tại một số tỉnh miền Bắc tăng

Dành cho bạn

Ngày 19/9: Giá cao su thế giới kéo dài xu hướng ảm đạm

Ngày 19/9: Giá cao su thế giới kéo dài xu hướng ảm đạm

UOB nâng dự báo tăng trưởng GDP, nhiều lực đẩy mới mở rộng nguồn vốn tỷ USD cho nền kinh tế

UOB nâng dự báo tăng trưởng GDP, nhiều lực đẩy mới mở rộng nguồn vốn tỷ USD cho nền kinh tế

Ngân hàng Trung ương Nhật Bản tăng lãi suất, thu hút dòng vốn ở lại trong nước

Ngân hàng Trung ương Nhật Bản tăng lãi suất, thu hút dòng vốn ở lại trong nước

Khi hạ tầng mở đường, giá trị thực trở thành “chìa khóa” của bất động sản

Khi hạ tầng mở đường, giá trị thực trở thành “chìa khóa” của bất động sản

DBV ra mắt bảo hiểm ô tô điện, bảo vệ chuyên biệt cho pin và rủi ro sạc

DBV ra mắt bảo hiểm ô tô điện, bảo vệ chuyên biệt cho pin và rủi ro sạc

Nâng hạng mở dư địa thu hút vốn nhưng lợi nhuận quyết định đường dài

Nâng hạng mở dư địa thu hút vốn nhưng lợi nhuận quyết định đường dài

Đọc thêm

Chuyển đổi số và Thương mại xanh: Động lực bứt phá giao thương biên mậu Việt Nam - Lào - Trung Quốc

Chuyển đổi số và Thương mại xanh: Động lực bứt phá giao thương biên mậu Việt Nam - Lào - Trung Quốc

(TBTCO) - Hạ tầng cửa khẩu, logistics, chuyển đổi số và thương mại xanh đang được đặt vào trung tâm để mở rộng dòng chảy hàng hóa Việt Nam - Lào - Trung Quốc, nâng giá trị giao thương biên mậu.
Hà Nội lắng nghe, tiếp thu ý kiến nhân dân về Quy hoạch trục đại lộ cảnh quan sông Hồng

Hà Nội lắng nghe, tiếp thu ý kiến nhân dân về Quy hoạch trục đại lộ cảnh quan sông Hồng

(TBTCO) - Tại hội nghị lấy ý kiến nhân dân về Quy hoạch phân khu sông Hồng, Đồ án quy hoạch tỷ lệ 1/5.000 và hướng tuyến giao thông tỷ lệ 1/500 thuộc dự án Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng do Sở Xây dựng Hà Nội tổ chức mới đây đã thu hút sự quan tâm của đông đảo Nhân dân, đặc biệt là các cộng đồng dân cư tại những khu vực dự kiến chịu tác động trực tiếp từ việc triển khai các nội dung quy hoạch.
Thúc lắp điện mặt trời mái nhà tại công sở, trường học, bệnh viện

Thúc lắp điện mặt trời mái nhà tại công sở, trường học, bệnh viện

(TBTCO) - Bộ Công thương yêu cầu các bộ, ngành, địa phương và EVN đẩy nhanh việc lắp đặt điện mặt trời mái nhà tự sản xuất, tự tiêu thụ tại công sở, trường học, bệnh viện, hướng tới hoàn thành các nhiệm vụ được giao trước ngày 31/3/2027. Cơ chế mới về mua bán điện dư được kỳ vọng tạo thêm động lực cho các đơn vị đầu tư cả hệ thống điện mặt trời và lưu trữ điện.
SPS siết chuẩn, doanh nghiệp xuất khẩu phải đi trước một bước

SPS siết chuẩn, doanh nghiệp xuất khẩu phải đi trước một bước

(TBTCO) - Từ đầu năm đến giữa tháng 9/2026, thị trường châu Âu (EU), Trung Quốc và Trung Đông - châu Phi đã đưa ra 254 thông báo dự thảo và thông báo có hiệu lực về các biện pháp an toàn thực phẩm, kiểm dịch động, thực vật (SPS). Những thay đổi liên tục về dư lượng, truy xuất nguồn gốc, ghi nhãn, kiểm dịch đang đặt yêu cầu mới đối với nông sản Việt Nam khi mở rộng thị trường xuất khẩu.
Từ “có hàng” đến “có đơn”: Bài toán mới của doanh nghiệp Việt

Từ “có hàng” đến “có đơn”: Bài toán mới của doanh nghiệp Việt

(TBTCO) - Việt Nam đang có lợi thế về sản xuất, logistics và mạng lưới FTA khi chuỗi cung ứng toàn cầu dịch chuyển. Tuy nhiên, để biến sự quan tâm của khách hàng quốc tế thành những hợp đồng thực tế, doanh nghiệp Việt cần chuyển từ tư duy sản xuất sang làm chủ cả công nghệ, chuỗi cung ứng và thị trường.
Giá đường giảm mạnh trước sức ép từ giá dầu

Giá đường giảm mạnh trước sức ép từ giá dầu

(TBTCO) - Giá đường thô kỳ hạn tháng 10 giảm 3% xuống 384 USD/tấn, trong khi giá đường trắng kỳ hạn tháng 12 giảm gần 3% xuống 508,6 USD/tấn, cùng ghi nhận mức thấp nhất trong gần một tháng. Đà giảm chủ yếu xuất phát từ giá dầu suy yếu, lo ngại về nhu cầu tiêu thụ và hoạt động thanh lý vị thế mua của giới đầu cơ tiếp tục khuếch đại áp lực bán.
Ngày 18/9: Giá bạc tăng mạnh sau quyết định lãi suất của Fed

Ngày 18/9: Giá bạc tăng mạnh sau quyết định lãi suất của Fed

Giá bạc trong nước và thế giới hôm nay (18/9) biến động mạnh khi đồng USD và lợi suất trái phiếu Mỹ tăng sau quyết định nâng lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed). Cụ thể, giá bạc thỏi Phú Quý 999 1kilo tăng 1.706.000 đồng/kg ở chiều mua vào và 1.760.000 đồng/kg chiều bán ra. Trên thị trường quốc tế, giá bạc giao ngay tăng 0,79% so với giá đóng cửa phiên hôm qua.
Thị trường thép quý IV vẫn có những yếu tố hỗ trợ phục hồi

Thị trường thép quý IV vẫn có những yếu tố hỗ trợ phục hồi

(TBTCO) - Các chuyên gia cho rằng, thị trường sắt thép thế giới trong quý IV vẫn có những yếu tố hỗ trợ cho khả năng phục hồi, nhưng mức độ phục hồi sẽ phụ thuộc nhiều vào sức cầu thực tế, đặc biệt tại Trung Quốc. Còn tại Việt Nam, đầu tư công, xây dựng và sức hấp thụ của thị trường trong nước sẽ là những yếu tố quan trọng đối với nhu cầu thép trong những tháng cuối năm.
Xem thêm

Mới nhất Đọc nhiều

Lập Hội đồng thẩm định quy hoạch Cảng hàng không quốc tế Phú Bài vốn 22.188 tỷ đồng

Lập Hội đồng thẩm định quy hoạch Cảng hàng không quốc tế Phú Bài vốn 22.188 tỷ đồng

Chủ động phòng vệ thương mại, mở rộng dư địa tăng trưởng

Chủ động phòng vệ thương mại, mở rộng dư địa tăng trưởng

Giá vàng hôm nay ngày 19/9: Giá vàng thế giới và trong nước đồng loạt tăng

Giá vàng hôm nay ngày 19/9: Giá vàng thế giới và trong nước đồng loạt tăng

Ngày 19/9: Giá cà phê tiếp đà giảm, hồ tiêu giữ đỉnh 141.000 đồng/kg

Ngày 19/9: Giá cà phê tiếp đà giảm, hồ tiêu giữ đỉnh 141.000 đồng/kg

Ngày 19/9: Giá heo hơi xuất hiện tín hiệu tăng trở lại

Ngày 19/9: Giá heo hơi xuất hiện tín hiệu tăng trở lại

JICA chúc mừng Việt Nam được FTSE Russell nâng hạng thị trường

JICA chúc mừng Việt Nam được FTSE Russell nâng hạng thị trường

Ngày 19/9: Giá lúa tươi tại Đồng bằng sông Cửu Long biến động trái chiều

Ngày 19/9: Giá lúa tươi tại Đồng bằng sông Cửu Long biến động trái chiều

Top ngân hàng trả lãi suất tiết kiệm cao nhất tháng 9/2026

Top ngân hàng trả lãi suất tiết kiệm cao nhất tháng 9/2026

Ngày 17/9: Giá heo hơi tại miền Bắc và miền Trung điều chỉnh tăng

Ngày 17/9: Giá heo hơi tại miền Bắc và miền Trung điều chỉnh tăng

Giá vàng thế giới vượt mốc 4.300 USD giữa áp lực lãi suất

Giá vàng thế giới vượt mốc 4.300 USD giữa áp lực lãi suất

Giá vàng hôm nay ngày 18/9: Vàng thế giới phục hồi, trong nước đảo chiều

Giá vàng hôm nay ngày 18/9: Vàng thế giới phục hồi, trong nước đảo chiều

Tỷ giá USD hôm nay (17/9): USD đồng loạt đi lên, Fed tăng lãi suất lần đầu sau 3 năm và để ngỏ tăng tiếp

Tỷ giá USD hôm nay (17/9): USD đồng loạt đi lên, Fed tăng lãi suất lần đầu sau 3 năm và để ngỏ tăng tiếp

Tỷ giá USD hôm nay (16/9): USD phân hóa, Fed có thể “nhập cuộc” sau 25 ngân hàng trung ương tăng lãi suất

Tỷ giá USD hôm nay (16/9): USD phân hóa, Fed có thể “nhập cuộc” sau 25 ngân hàng trung ương tăng lãi suất

Ông Trần Quân - Giám đốc Kho bạc Nhà nước được điều động giữ chức Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lạng Sơn

Ông Trần Quân - Giám đốc Kho bạc Nhà nước được điều động giữ chức Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lạng Sơn