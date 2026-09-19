Ngày 19/9: Giá heo hơi xuất hiện tín hiệu tăng trở lại

Giá heo hơi hôm nay tăng nhẹ ở một số địa phương. Ảnh minh họa

Tại miền Bắc, giá heo hơi hôm nay ở Thái Nguyên tăng lên 60.000 đồng/kg, qua đó gia nhập nhóm có giá heo hơi cao nhất cả nước cùng Hà Nội và Hưng Yên. Điện Biên cũng tăng 1.000 đồng/kg, đưa giá thu mua từ 58.000 đồng/kg lên 59.000 đồng/kg.

Sau những điều chỉnh mới nhất, giá heo hơi miền Bắc hiện dao động trong khoảng 58.000 - 60.000 đồng/kg.

Trong đó, Thái Nguyên, Hà Nội và Hưng Yên cùng đứng ở mức 60.000 đồng/kg. Lào Cai là địa phương duy nhất trong khu vực còn giao dịch ở mức 58.000 đồng/kg. Các địa phương còn lại cùng duy trì mức 59.000 đồng/kg.

Diễn biến này cho thấy đà tăng tại miền Bắc đang từng bước mở rộng. Trước đó, ngày 16/9, Hưng Yên đã tăng lên 60.000 đồng/kg. Sang ngày 17/9, Hà Nội tiếp tục chạm mức này. Đến phiên hôm nay, Thái Nguyên trở thành địa phương thứ ba đạt 60.000 đồng/kg.

Dù mức tăng mới chủ yếu mang tính cục bộ, việc số địa phương chạm mốc 60.000 đồng/kg tăng dần cho thấy mặt bằng giá tại miền Bắc đang có tín hiệu cải thiện so với giai đoạn trước.

Tại Miền Trung - Tây Nguyên, giá heo hơi hôm nay tiếp tục duy trì trạng thái ổn định. Giá thu mua tại khu vực hiện dao động trong khoảng 57.000 - 58.000 đồng/kg, không ghi nhận địa phương nào điều chỉnh mới.

Cụ thể, Thanh Hoá, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị, Đắk Lắk và Lâm Đồng cùng duy trì mức 58.000 đồng/kg. Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Gia Lai và Khánh Hoà tiếp tục giao dịch ở mức 57.000 đồng/kg.

Tại miền Nam, giá heo hơi hôm nay cũng không xuất hiện biến động mới, với mặt bằng giá tương tự miền Trung - Tây Nguyên.

Đồng Nai, Tây Ninh, Đồng Tháp, An Giang, TP Hồ Chí Minh, Vĩnh Long và Cần Thơ cùng thu mua heo hơi ở mức 58.000 đồng/kg. Cà Mau tiếp tục là địa phương có giá thấp nhất khu vực và cũng thuộc nhóm thấp nhất cả nước, ở mức 57.000 đồng/kg.

Như vậy, khoảng cách giá giữa ba miền vẫn tương đối rõ. Miền Bắc hiện có mức cao nhất 60.000 đồng/kg, trong khi hai khu vực còn lại chưa vượt qua 58.000 đồng/kg.

Xét trên phạm vi toàn quốc, giá heo hơi đang dao động từ 57.000 - 60.000 đồng/kg, chênh lệch 3.000 đồng/kg giữa mức cao nhất và thấp nhất.

Việc giá tăng tại Thái Nguyên và Điện Biên cho thấy thị trường phía Bắc tiếp tục là khu vực có diễn biến tích cực hơn trong những phiên gần đây. Tuy nhiên, khi miền Trung - Tây Nguyên và miền Nam vẫn đứng giá, xu hướng tăng chưa lan rộng trên phạm vi cả nước./.