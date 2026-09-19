Thị trường

Ngày 19/9: Giá cao su thế giới kéo dài xu hướng ảm đạm

06:16 | 19/09/2026
Giá cao su thế giới hôm nay (19/9) kéo dài xu hướng ảm đạm khi hợp đồng RSS3 tháng 9 trên sàn TOCOM giảm tới 11,09%. Tại Trung Quốc và Singapore sắc đỏ cũng bao phủ ở toàn bộ các kỳ hạn ngắn, cho thấy lực mua vẫn yếu và tâm thế thận trọng đang bao trùm thị trường. Trong nước, giá thu mua mủ cao su tại các doanh nghiệp tiếp tục duy trì ổn định.
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Ngày 19/9: Giá cao su thế giới kéo dài xu hướng ảm đạm
Giá cao su thế giới hôm nay kéo dài xu hướng ảm đạm khi hợp đồng RSS3 tháng 9 trên sàn TOCOM giảm tới 11,09%.

Giá cao su thế giới

Kết thúc phiên giao dịch, giá cao su RSS3 trên sàn TOCOM (Tokyo) - Nhật Bản hợp đồng giao tháng 9 ở mức 462,60 Yên/kg, giảm 11,09%. Hợp đồng giao tháng 10 ở mức 453,40 Yên/kg, tăng 0,09%.

Tại Thái Lan, giá chào xuất khẩu cao su RSS3 (FOB Laem Chabang) tăng 0,07 Baht lên mức 92,17 Baht/kg.

Trên Sàn Giao dịch Kỳ hạn Thượng Hải (SHFE) - Trung Quốc, giá cao su tự nhiên hợp đồng giao tháng 9 ở mức 17.975 Nhân dân tệ/tấn, giảm 0,25%. Hợp đồng giao tháng 10 ở mức 17.995 Nhân dân tệ/tấn, giảm 0,06%.

Hợp đồng cao su butadien giao tháng 10 được giao dịch nhiều nhất trên SHFE mất 150 Nhân dân tệ, tương đương 1,01%, còn 14.740 Nhân dân tệ/tấn.

Trên Sàn Giao dịch SGX - Singapore, hợp đồng TSR20 kỳ hạn tháng 10 ở mức 238,60 Cent/kg, giảm 0,08%. Hợp đồng kỳ hạn tháng 11 ở mức 237,70 Cent/kg, giảm 0,04%.

Thị trường cao su thế giới đang thể hiện sự phân hóa rõ rệt. Mức giảm sâu của hợp đồng tháng 9/2026 trên sàn TOCOM tạo áp lực lên tâm lý giao dịch, nhưng chưa phản ánh xu hướng chung khi kỳ hạn từ tháng 10 tăng nhẹ. Trong khi đó, sắc đỏ bao phủ các kỳ hạn ngắn trên sàn SHFE và SGX, song biên độ giảm chỉ từ 0,04% - 0,25%, cho thấy lực bán chưa quá mạnh.

Trong ngắn hạn, giá cao su nhiều khả năng tiếp tục giằng co do thị trường thiếu lực dẫn dắt rõ ràng. Diễn biến nhu cầu từ ngành ô tô, hoạt động sản xuất tại Trung Quốc, biến động tỷ giá và nguồn cung từ các nước Đông Nam Á sẽ là những yếu tố chính chi phối giá.

Giá cao su trong nước

Tại thị trường nội địa, giá cao su tại các doanh nghiệp lớn bình ổn. Cụ thể, tại Công ty Cao su Bà Rịa cũng báo giá thu mua mủ nước ở mức 420 đồng/độ TSC/kg (áp dụng cho độ TSC từ 25 đến dưới 30); mủ đông DRC (35 - 44%) ở mức 14.600 đồng/kg, mủ nguyên liệu 18.100 đồng/kg.

Công ty Bình Long, giá cao su thu mua tại Nhà máy ở mức 540 đồng/độ TSC/kg và giá thu mua tại đội sản xuất 530 đồng/TSC/kg; giá mủ tạp (DRC 60%) bình ổn 18.000 đồng/kg.

Công ty MangYang, giá thu mua mủ nước ghi nhận khoảng 458 - 463 đồng/TSC (loại 2 - loại 1), mủ đông tạp khoảng 404 - 459 đồng/DRC (loại 2 - loại 1).

Công ty Phú Riềng, chào giá thu mua mủ tạp bình ổn ở mức 390 đồng/DRC, giá thu mua mủ nước 420 đồng/TSC./.

Huyền Minh (tổng hợp)
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