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Phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Lễ kỷ niệm 72 năm Ngày Bác Hồ về thăm Đền Hùng

09:52 | 19/09/2026
(TBTCO) - Hôm nay (19/9), trong không khí hào hùng của mùa thu cách mạng, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Phú Thọ phối hợp với Bộ Công an long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 72 năm Ngày Bác Hồ về thăm Đền Hùng và khánh thành Tượng đài “Bác Hồ với ngày hội non sông”. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã đến dự và phát biểu tại Lễ Kỷ niệm.
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Phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Lễ kỷ niệm 72 năm Ngày Bác Hồ về thăm Đền Hùng
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu tại Lễ kỷ niệm 72 năm Ngày Bác Hồ về thăm Đền Hùng. Ảnh: chinhphu.vn

Báo Tài chính - Đầu tư trân trọng giới thiệu toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Lễ kỷ niệm 72 năm Ngày Bác Hồ về thăm Đền Hùng và khánh thành Tượng đài “Bác Hồ với ngày hội non sông”:

Thưa các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam,

Thưa các đồng chí lão thành cách mạng, các mẹ Việt Nam anh hùng, các Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng Lao động, đại diện các tầng lớp nhân sỹ, trí thức, tôn giáo, dân tộc và người lao động

Thưa đồng bào, đồng chí cả nước và cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài.

Hôm nay, tại Đền Hùng, nơi cội nguồn thiêng liêng của dân tộc Việt Nam, chúng ta long trọng kỷ niệm 72 năm Ngày Bác Hồ về thăm Đền Hùng và khánh thành Tượng đài “Bác Hồ với ngày hội non sông”. Trong niềm xúc động, tự hào, chúng ta thành kính tưởng nhớ công đức các Vua Hùng, các bậc tiên tổ, Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu và các thế hệ tiền bối cách mạng, các anh hùng liệt sỹ và những “con dân Đất Việt” đã cống hiến, hy sinh vì độc lập, tự do, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, vì sự phát triển của đất nước, vì hạnh phúc của Nhân dân, vì sự trường tồn của dân tộc.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, tôi gửi tới các vị đại biểu, đồng bào, chiến sĩ cả nước và đồng bào ta ở nước ngoài lời thăm hỏi thân tình, lời chúc sức khỏe, hạnh phúc.

Ngày 19 tháng 9 năm 1954, trước khi bộ đội về tiếp quản Thủ đô Hà Nội, tại Đền Giếng, Bác Hồ đã gặp các cán bộ, chiến sỹ Đại đoàn Quân Tiên Phong và đã căn dặn: “Các Vua Hùng đã có công dựng nước, Bác cháu ta phải cùng nhau giữ lấy nước”. Lời Bác nối công lao của tổ tiên với trách nhiệm của các thế hệ kế tục, đặt sự nghiệp cách mạng trong dòng chảy lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc.

Từ lời căn dặn ấy, mỗi thế hệ người Việt Nam nhận rõ bổn phận gìn giữ cơ nghiệp cha ông và làm cho đất nước ngày càng phát triển. Nền độc lập được đánh đổi bằng biết bao máu xương phải được bảo vệ vững chắc. Thành quả của thế hệ đi trước phải được tiếp nối bằng những đóng góp xứng đáng của thế hệ hôm nay, để con cháu được sống trong hòa bình và có điều kiện phát triển tốt đẹp hơn.

Tượng đài “Bác Hồ với ngày hội non sông” khánh thành hôm nay thể hiện tình cảm sâu nặng của Nhân dân đối với Người. Trong không gian cội nguồn của dân tộc, hình tượng Bác gắn kết mọi thời đại, gợi lên tình nghĩa đồng bào và sức mạnh đoàn kết của mọi người Việt Nam. Cùng với bức phù điêu Bác Hồ nói chuyện với cán bộ, chiến sĩ Đại đoàn Quân Tiên Phong, công trình giúp các thế hệ hiểu sâu hơn lời Bác dạy, ý thức rõ hơn trách nhiệm đối với đất nước.

Giá trị lâu bền của công trình được thể hiện trong nhận thức, tình cảm và hành động của mỗi người khi đến đây: trân trọng lịch sử, thêm yêu Tổ quốc và sống có trách nhiệm với cộng đồng. Tôi ghi nhận, biểu dương Bộ Công an, Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân các dân tộc tỉnh Phú Thọ, các cơ quan, đơn vị liên quan; trân trọng cảm ơn các nhà khoa học, văn nghệ sĩ, kiến trúc sư, nghệ nhân, cán bộ, chiến sĩ, công nhân và Nhân dân đã đóng góp tâm huyết, công sức cho công trình đặc biệt “Bác Hồ với ngày hội non sông”.

Phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Lễ kỷ niệm 72 năm Ngày Bác Hồ về thăm Đền Hùng
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và các đại biểu tại Tượng đài “Bác Hồ với ngày hội non sông”. Ảnh: chinhphu.vn

Thưa đồng bào, đồng chí,

Dưới sự lãnh đạo của Đảng, theo con đường Chủ tịch Hồ Chí Minh đã lựa chọn, Nhân dân ta đã giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội. Qua 40 năm đổi mới, đất nước đạt những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử. Chúng ta trân trọng công sức của đồng bào, chiến sĩ cả nước, cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài và sự giúp đỡ của bạn bè quốc tế. Thành quả ấy là nền tảng để đất nước tiếp tục tiến lên.

Trong một thế giới nhiều biến động, hòa bình, phát triển và khả năng tự chủ của mỗi quốc gia đang đứng trước những thử thách mới. Thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, chúng ta phải phát huy mạnh mẽ nội lực, chủ động nắm bắt cơ hội, kết hợp chặt chẽ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, giữa sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại để xây dựng và phát triển đất nước.

Khắc ghi lời Bác, chúng ta kiên quyết, kiên trì bảo vệ độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ; bảo vệ Đảng, Nhà nước, Nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa. Phải chủ động bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa; xây dựng nền quốc phòng toàn dân, nền an ninh nhân dân vững mạnh, dựa chắc vào thế trận lòng dân. Sức mạnh bảo vệ đất nước phải được bồi đắp bằng thực lực kinh tế, năng lực khoa học, công nghệ và ý chí đoàn kết toàn dân tộc.

Đã trải qua nhiều hy sinh để giành độc lập, dân tộc Việt Nam hiểu sâu sắc giá trị của hòa bình. Chúng ta kiên định đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ quốc tế; giải quyết bất đồng bằng biện pháp hòa bình trên cơ sở luật pháp quốc tế. Giữ vững hòa bình để xây dựng đất nước và đóng góp có trách nhiệm cho cộng đồng quốc tế là lợi ích, nguyện vọng của Nhân dân ta.

Giữ nước vững bền đòi hỏi dựng xây đất nước ngày càng giàu mạnh. Chúng ta phải phát huy trí tuệ, tài năng và sức sáng tạo của con người Việt Nam, nâng cao năng suất, làm chủ công nghệ, xây dựng nền kinh tế có sức cạnh tranh và khả năng chống chịu cao. Mỗi chủ trương phải được tổ chức thực hiện đến nơi, đến chốn, khơi thông nguồn lực và tạo điều kiện để Nhân dân đóng góp. Lòng yêu nước phải trở thành năng lực làm cho đất nước mạnh lên và cuộc sống người dân tốt hơn.

Mục tiêu đến năm 2030 trở thành nước đang phát triển có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao, đến năm 2045 trở thành nước phát triển, thu nhập cao đòi hỏi chúng ta hành động quyết liệt ngay từ hôm nay. Mỗi bước tiến phải gắn với nâng cao đời sống Nhân dân, bảo vệ môi trường và giữ gìn bản sắc văn hóa. Phát triển đất nước là trách nhiệm đối với những người đã hy sinh và đối với các thế hệ mai sau.

Trong lời Bác dạy, hai chữ “cùng nhau” nhắc nhở chúng ta về sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc. Dựng nước, giữ nước là sự nghiệp của mọi người Việt Nam, ở mọi miền Tổ quốc và khắp năm châu. Tình nghĩa đồng bào, ý thức cùng chung vận mệnh phải được bồi đắp bằng sự tin cậy, sẻ chia và cơ hội đóng góp cho đất nước.

Đoàn kết phải bắt đầu từ việc lắng nghe Nhân dân, phát huy quyền làm chủ, bảo đảm công bằng và tôn trọng sự đa dạng của các cộng đồng. Mỗi người phải có điều kiện phát huy khả năng, được ghi nhận công sức và thụ hưởng thành quả phát triển. Đồng bào ở vùng sâu, vùng xa, người có hoàn cảnh khó khăn phải được quan tâm thiết thực. Khi người dân thấy tương lai của mình trong tương lai đất nước, khối đại đoàn kết càng bền chặt.

Cũng trong cuộc gặp năm 1954, Bác căn dặn bộ đội giữ nghiêm kỷ luật, bảo vệ tính mạng, tài sản, giúp đỡ và không gây phiền nhiễu cho Nhân dân. Lời dạy ấy nhắc nhở chúng ta về cội nguồn sức mạnh giữ nước. Đảng phải thường xuyên tự đổi mới, tự chỉnh đốn, giữ vững sự trong sạch, gắn bó mật thiết với Nhân dân; bộ máy nhà nước phải liêm chính, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Phải kiên quyết đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; đề cao trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu. Lòng kính yêu Bác phải được thể hiện bằng sự tận tâm phục vụ Nhân dân.

Tinh thần ấy đòi hỏi thực hiện Chỉ thị số 07 của Bộ Chính trị, học tập và thực hành theo Bác phải trở thành việc làm thường xuyên, thấm vào cách nghĩ, cách làm của mỗi cán bộ, đảng viên. Cần đặc biệt coi trọng phương pháp Hồ Chí Minh: sâu sát cơ sở, hiểu đúng thực tiễn, xác định trúng việc cần làm; phát huy dân chủ, lắng nghe và chịu sự giám sát của Nhân dân. Người đứng đầu phải đi trước trong việc khó, giữ liêm chính, nói đi đôi với làm, thực hiện đến cùng và có kết quả thiết thực. Trước tượng đài Bác, mỗi chúng ta càng phải tự hỏi mình đã làm được gì có ích cho dân, cho nước. Kết quả học tập và thực hành theo Bác phải được thể hiện ở công việc tốt hơn, người dân được phục vụ tốt hơn.

Thưa đồng bào, đồng chí,

Văn hóa nuôi dưỡng lòng yêu nước và bản lĩnh của dân tộc, tạo nền tảng để đất nước phát triển bền vững. Thực hiện Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam, chúng ta phải chăm lo xây dựng con người, gìn giữ di sản và làm cho những giá trị tốt đẹp thấm sâu vào đời sống. Tượng đài khánh thành hôm nay cần được phát huy như một nơi giáo dục lịch sử, bồi dưỡng tình cảm và trách nhiệm công dân.

Tôi đề nghị tỉnh Phú Thọ phối hợp với Bộ Công an, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cùng các cơ quan liên quan quản lý, bảo vệ công trình lâu dài, khoa học; gìn giữ sự tôn nghiêm, cảnh quan và giá trị gốc của Khu di tích. Các hoạt động về nguồn phải thiết thực, nội dung giới thiệu chính xác, dễ hiểu, phù hợp với từng lứa tuổi. Cần ứng dụng công nghệ để đồng bào ở xa và bạn bè quốc tế có thể tiếp cận, tìm hiểu lịch sử và văn hóa Việt Nam.

Phú Thọ có vinh dự và trách nhiệm gìn giữ Đất Tổ, nơi đồng bào cả nước hướng về. Trong không gian phát triển mới, tỉnh cần trân trọng sự đa dạng văn hóa, phát huy tinh thần đoàn kết, gắn bảo tồn di sản với nâng cao đời sống Nhân dân. Cộng đồng gìn giữ di sản phải được tham gia và hưởng lợi từ quá trình phát huy giá trị di sản. Giữ gìn Đất Tổ là trách nhiệm chung của cả nước; các cơ quan Trung ương cần phối hợp, hỗ trợ Phú Thọ thực hiện tốt trọng trách này.

Với các cháu thanh thiếu niên, tôi mong mỗi lần về Đền Hùng, các cháu hiểu thêm lịch sử và thấy rõ trách nhiệm của mình. Hãy học tập, rèn luyện để có tri thức, bản lĩnh, sức khỏe; sống trung thực, nhân ái, biết sẻ chia; tự tin làm chủ khoa học, công nghệ và vươn ra thế giới. Đảng, Nhà nước và xã hội phải tạo điều kiện để thế hệ trẻ phát triển tài năng, đóng góp cho Tổ quốc.

Thưa đồng bào, đồng chí,

Trước anh linh các Vua Hùng và Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu, chúng ta nguyện phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng. Thế hệ hôm nay có trách nhiệm trao lại cho con cháu một đất nước độc lập vững bền, có thực lực mạnh hơn và cuộc sống tốt đẹp hơn. Đó là cách thiết thực để chúng ta thực hiện lời Bác căn dặn tại Đền Hùng.

Xin chúc các vị đại biểu, đồng bào, đồng chí và các cháu mạnh khỏe, hạnh phúc, thành công.

Xin trân trọng cảm ơn./.

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