VCK, TCX và SSI dẫn đầu thị phần môi giới cổ phiếu trên HNX

|
GSPC +54.19
07/07 | +54.19
(7,537.43 +54.19 (+0.72%))
|
DJI +155.84
07/07 | +155.84
(53,055.91 +155.84 (+0.29%))
|
IXIC +288.49
07/07 | +288.49
(26,121.16 +288.49 (+1.12%))
|
NYA +118.04
07/07 | +118.04
(24,075.12 +118.04 (+0.49%))
|
XAX -40.77
07/07 | -40.77
(7,816.15 -40.77 (-0.52%))
|
BUK100P +6.17
07/07 | +6.17
(1,063.34 +6.17 (+0.58%))
|
RUT +13.43
07/07 | +13.43
(3,009.54 +13.43 (+0.45%))
|
VIX +0.34
07/07 | +0.34
(15.91 +0.34 (+2.18%))
|
FTSE +63.00
07/07 | +63.00
(10,714.77 +63.00 (+0.59%))
|
GDAXI -160.93
07/07 | -160.93
(25,656.96 -160.93 (-0.62%))
|
FCHI +20.20
07/07 | +20.20
(8,500.07 +20.20 (+0.24%))
|
STOXX50E -36.37
07/07 | -36.37
(6,361.64 -36.37 (-0.57%))
|
N100 -10.44
07/07 | -10.44
(1,923.90 -10.44 (-0.54%))
|
BFX +15.23
07/07 | +15.23
(5,747.68 +15.23 (+0.27%))
|
MOEX.ME -0.11
07/07 | -0.11
(85.20 -0.11 (-0.13%))
|
HSI -119.43
07/07 | -119.43
(23,496.89 -119.43 (-0.51%))
|
STI +82.43
07/07 | +82.43
(5,342.24 +82.43 (+1.57%))
|
AXJO -27.10
07/07 | -27.10
(8,803.90 -27.10 (-0.31%))
|
AORD -32.30
07/07 | -32.30
(9,004.70 -32.30 (-0.36%))
|
BSESN -104.35
07/07 | -104.35
(78,180.72 -104.35 (-0.13%))
|
JKSE +70.43
07/07 | +70.43
(5,986.50 +70.43 (+1.19%))
|
KLSE -0.60
07/07 | -0.60
(1,682.93 -0.60 (-0.04%))
|
NZ50 -0.31
07/07 | -0.31
(13,762.79 -0.31 (-0.00%))
|
KS11 -395.02
07/07 | -395.02
(7,656.31 -395.02 (-4.91%))
|
TWII -1,077.28
07/07 | -1,077.28
(45,479.11 -1,077.28 (-2.31%))
|
GSPTSE -62.52
07/07 | -62.52
(35,212.32 -62.52 (-0.18%))
|
BVSP +398.67
07/07 | +398.67
(172,846.25 +398.67 (+0.23%))
|
MXX +405.97
07/07 | +405.97
(67,466.46 +405.97 (+0.61%))
|
IPSA +57.85
07/07 | +57.85
(10,878.99 +57.85 (+0.53%))
|
MERV +70,581.75
07/07 | +70,581.75
(3,267,481.50 +70,581.75 (+2.21%))
|
TA125.TA -79.78
07/07 | -79.78
(4,064.99 -79.78 (-1.92%))
|
CASE30 +503.40
07/07 | +503.40
(53,006.10 +503.40 (+0.96%))
|
JN0U.JO +7.22
07/07 | +7.22
(6,806.36 +7.22 (+0.11%))
|
DX-Y.NYB +0.05
07/07 | +0.05
(100.91 +0.05 (+0.05%))
|
125904-USD-STRD +3.17
07/07 | +3.17
(2,833.23 +3.17 (+0.11%))
|
XDB +0.28
07/07 | +0.28
(133.76 +0.28 (+0.21%))
|
XDE +0.01
07/07 | +0.01
(114.33 +0.01 (+0.01%))
|
000001.SS -51.00
07/07 | -51.00
(3,990.24 -51.00 (-1.26%))
|
N225 -1,480.73
07/07 | -1,480.73
(68,256.96 -1,480.73 (-2.12%))
|
XDN -0.30
07/07 | -0.30
(61.77 -0.30 (-0.49%))
|
XDA +0.31
07/07 | +0.31
(69.46 +0.31 (+0.45%))