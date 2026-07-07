Chứng khoán

VCK, TCX và SSI dẫn đầu thị phần môi giới cổ phiếu trên HNX

Thu Hương

Thu Hương

[email protected]
19:55 | 07/07/2026
(TBTCO) - HNX vừa công bố danh sách 10 công ty chứng khoán có thị phần môi giới cổ phiếu trên thị trường niêm yết lớn nhất trong 6 tháng đầu năm 2026, trong đó VCK, TCX và SSI là ba doanh nghiệp dẫn đầu.
aa

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) vừa công bố danh sách 10 công ty chứng khoán có thị phần môi giới cổ phiếu trên thị trường niêm yết lớn nhất trong 6 tháng đầu năm 2026.

VCK, TCX và SSI dẫn đầu thị phần môi giới cổ phiếu trên HNX
Nguồn: HNX. Đồ hoạ: Thu Hương.

Dẫn đầu bảng xếp hạng là Công ty Cổ phần Chứng khoán VPS (mã Ck: VCK) với thị phần 18,59%. Xếp sau lần lượt là Công ty Cổ phần Chứng khoán Kỹ Thương (mã Ck) với 9,58%, Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI (mã Ck: SSI) đạt 7,25%, Công ty Cổ phần Chứng khoán VNDirect (mã Ck: VND) đạt 6,27%, Công ty Cổ phần Chứng khoán MB (mã Ck: MBS) đạt 5,59% và Công ty Cổ phần Chứng khoán VPBank (mã Ck: VPX) đạt 5,30%.

Các vị trí tiếp theo thuộc về Công ty Cổ phần Chứng khoán Vietcap (mã Ck: VCI) với thị phần 3,25%, Công ty Cổ phần Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (mã Ck) đạt 3,22%, Công ty Cổ phần Chứng khoán BIDV (mã Ck: BSI) đạt 3,06% và Công ty Cổ phần Chứng khoán KIS Việt Nam (mã Ck: KIS) đạt 2,81%.

Thu Hương
Từ khóa:
thị phần môi giới cổ phiếu hnx TCX ssi VCK vnd mbs công ty chứng khoán

Bài liên quan

MBS báo lãi quý II tăng 38%, hoàn thành 40% kế hoạch năm

MBS báo lãi quý II tăng 38%, hoàn thành 40% kế hoạch năm

Thị phần môi giới quý II: VPS co hẹp, top 10 nắm giữ hơn 65%

Thị phần môi giới quý II: VPS co hẹp, top 10 nắm giữ hơn 65%

Vinhomes phát hành 4,1 tỷ cổ phiếu trả cổ tức: Chuyên gia kỳ vọng trở thành "ngòi nổ" cho VN-Index

Vinhomes phát hành 4,1 tỷ cổ phiếu trả cổ tức: Chuyên gia kỳ vọng trở thành "ngòi nổ" cho VN-Index

Dành cho bạn

"Đại dương xanh" rộng lớn, Bảo hiểm NNX mở lối bằng bảo hiểm vi mô hướng tới 10 triệu khách hàng

"Đại dương xanh" rộng lớn, Bảo hiểm NNX mở lối bằng bảo hiểm vi mô hướng tới 10 triệu khách hàng

Khối ngoại trở lại mua ròng, gom mạnh MCH trước kỳ cơ cấu VN30

Khối ngoại trở lại mua ròng, gom mạnh MCH trước kỳ cơ cấu VN30

Nhà đầu tư trong nước mở mới gần 268.000 tài khoản chứng khoán

Nhà đầu tư trong nước mở mới gần 268.000 tài khoản chứng khoán

Thanh khoản thị trường trái phiếu chính phủ tăng mạnh trong tháng 6

Thanh khoản thị trường trái phiếu chính phủ tăng mạnh trong tháng 6

Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn tiếp Đại sứ Australia tại Việt Nam Gillian Bird

Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn tiếp Đại sứ Australia tại Việt Nam Gillian Bird

Chứng khoán ngày 7/7: Dòng tiền trở lại nhóm chứng khoán, VN-Index lấy lại sắc xanh

Chứng khoán ngày 7/7: Dòng tiền trở lại nhóm chứng khoán, VN-Index lấy lại sắc xanh

Đọc thêm

Gần 50.000 tỷ đồng trái phiếu doanh nghiệp phát hành trong tuần qua

Gần 50.000 tỷ đồng trái phiếu doanh nghiệp phát hành trong tuần qua

(TBTCO) - Thị trường trái phiếu doanh nghiệp ghi nhận 35 đợt phát hành với tổng giá trị 49.650 tỷ đồng trong tuần qua. Lũy kế từ đầu năm 2026, tổng giá trị phát hành đạt 218.958 tỷ đồng.
Chứng khoán phái sinh ngày 7/7: Sắc xanh áp đảo, hợp đồng tương lai duy trì chênh lệch dương

Chứng khoán phái sinh ngày 7/7: Sắc xanh áp đảo, hợp đồng tương lai duy trì chênh lệch dương

(TBTCO) - Cùng đà hồi phục của chỉ số cơ sở, thị trường chứng khoán phái sinh cũng ghi nhận diễn biến khởi sắc. Trong đó, một số hợp đồng trở lại trạng thái chênh lệch dương so với VN30.
Chứng khoán phái sinh tháng 6: Giao dịch thận trọng khi VN30 giằng co quanh mốc 2.000 điểm

Chứng khoán phái sinh tháng 6: Giao dịch thận trọng khi VN30 giằng co quanh mốc 2.000 điểm

(TBTCO) - Giao dịch chậm lại trong tháng 6/2026. Tuy nhiên, tính chung giá trị giao dịch bình quân phiên sáu tháng đầu năm 2026 tăng 18,32%.
Cổ phiếu DRH bị đưa vào diện cảnh báo từ ngày 13/7/2026

Cổ phiếu DRH bị đưa vào diện cảnh báo từ ngày 13/7/2026

(TBTCO) - HOSE quyết định đưa cổ phiếu DRH vào diện cảnh báo từ ngày 13/7/2026 do tổ chức niêm yết chưa họp Đại hội đồng cổ đông thường niên quá 6 tháng kể từ ngày kết thúc năm tài chính.
Nâng chất lượng doanh nghiệp để khơi thông dòng vốn qua thị trường chứng khoán

Nâng chất lượng doanh nghiệp để khơi thông dòng vốn qua thị trường chứng khoán

(TBTCO) - Theo ông Vũ Duy Khánh - Giám đốc Trung tâm Phân tích, Công ty Chứng khoán Smart Invest (AAS), để thị trường chứng khoán phát huy hiệu quả vai trò huy động và phân bổ nguồn vốn trung, dài hạn, cùng với việc hoàn thiện hạ tầng và khuôn khổ thị trường, doanh nghiệp cần nâng cao chất lượng quản trị, minh bạch thông tin và hiệu quả sử dụng vốn.
Phân định rõ trách nhiệm trong quản lý, giám sát thị trường trái phiếu doanh nghiệp

Phân định rõ trách nhiệm trong quản lý, giám sát thị trường trái phiếu doanh nghiệp

(TBTCO) - Nghị định 200/2026/NĐ-CP bổ sung nhiều quy định nhằm phân định rõ trách nhiệm của các cơ quan quản lý, hoàn thiện cơ chế giám sát và tăng cường hiệu quả hậu kiểm, góp phần hoàn thiện khung khổ quản lý đối với thị trường trái phiếu doanh nghiệp.
Phát hành chứng khoán: Động lực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế

Phát hành chứng khoán: Động lực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế

(TBTCO) - Trong bối cảnh nhu cầu vốn trung và dài hạn của nền kinh tế ngày càng lớn, việc tiếp tục hoàn thiện khuôn khổ pháp lý về phát hành chứng khoán được kỳ vọng sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp huy động vốn, nâng cao chất lượng hàng hóa trên thị trường và thu hút dòng vốn đầu tư trong, ngoài nước. Đây cũng là giải pháp quan trọng để phát huy vai trò của thị trường vốn trong thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế.
Lợi suất trái phiếu chính phủ được dự báo tiếp tục đi ngang đến tăng nhẹ

Lợi suất trái phiếu chính phủ được dự báo tiếp tục đi ngang đến tăng nhẹ

(TBTCO) - Giới chuyên gia dự báo, lợi suất trái phiếu chính phủ sẽ tiếp tục đi ngang đến tăng nhẹ trong ngắn hạn, đặc biệt ở nhóm kỳ hạn 5 - 10 năm.
Xem thêm

Mới nhất Đọc nhiều

Nới trần SMLR, "cơi nới" room tín dụng giữa lúc huy động chậm khiến thanh khoản thêm áp lực

Nới trần SMLR, "cơi nới" room tín dụng giữa lúc huy động chậm khiến thanh khoản thêm áp lực

Xăng E10 phát huy hiệu quả bước đầu, chưa ghi nhận tác động tiêu cực đến phương tiện

Xăng E10 phát huy hiệu quả bước đầu, chưa ghi nhận tác động tiêu cực đến phương tiện

Xuất khẩu duy trì đà tăng trưởng ấn tượng

Xuất khẩu duy trì đà tăng trưởng ấn tượng

Mở rộng khả năng tiếp cận tài chính cho các doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa

Mở rộng khả năng tiếp cận tài chính cho các doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa

Gỡ “điểm nghẽn” định giá đất để khơi thông nguồn lực phát triển

Gỡ “điểm nghẽn” định giá đất để khơi thông nguồn lực phát triển

Tỷ giá USD hôm nay (6/7): Tỷ giá trung tâm giảm nhẹ, ngân hàng OCBC vẫn dự báo USD tăng 2 - 3%

Tỷ giá USD hôm nay (6/7): Tỷ giá trung tâm giảm nhẹ, ngân hàng OCBC vẫn dự báo USD tăng 2 - 3%

Ngày 6/7: Giá cà phê tăng mạnh, hồ tiêu xuống đáy một năm

Ngày 6/7: Giá cà phê tăng mạnh, hồ tiêu xuống đáy một năm

Cổ phiếu PNJ tiếp tục giảm sàn giữa thông tin liên quan vụ án buôn lậu kim cương

Cổ phiếu PNJ tiếp tục giảm sàn giữa thông tin liên quan vụ án buôn lậu kim cương

Ngày 7/7: Giá cà phê giữ vững vùng 93.000 đồng/kg, hồ tiêu ổn định

Ngày 7/7: Giá cà phê giữ vững vùng 93.000 đồng/kg, hồ tiêu ổn định

Giá vàng hôm nay ngày 6/7: Vàng thế giới neo quanh 4.175 USD/ounce, vàng miếng giữ mốc 151,4 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay ngày 6/7: Vàng thế giới neo quanh 4.175 USD/ounce, vàng miếng giữ mốc 151,4 triệu đồng/lượng

Chứng khoán

Chứng khoán quốc tế

GSPC +54.19
07/07 | +54.19 (7,537.43 +54.19 (+0.72%))
DJI +155.84
07/07 | +155.84 (53,055.91 +155.84 (+0.29%))
IXIC +288.49
07/07 | +288.49 (26,121.16 +288.49 (+1.12%))
NYA +118.04
07/07 | +118.04 (24,075.12 +118.04 (+0.49%))
XAX -40.77
07/07 | -40.77 (7,816.15 -40.77 (-0.52%))
BUK100P +6.17
07/07 | +6.17 (1,063.34 +6.17 (+0.58%))
RUT +13.43
07/07 | +13.43 (3,009.54 +13.43 (+0.45%))
VIX +0.34
07/07 | +0.34 (15.91 +0.34 (+2.18%))
FTSE +63.00
07/07 | +63.00 (10,714.77 +63.00 (+0.59%))
GDAXI -160.93
07/07 | -160.93 (25,656.96 -160.93 (-0.62%))
FCHI +20.20
07/07 | +20.20 (8,500.07 +20.20 (+0.24%))
STOXX50E -36.37
07/07 | -36.37 (6,361.64 -36.37 (-0.57%))
N100 -10.44
07/07 | -10.44 (1,923.90 -10.44 (-0.54%))
BFX +15.23
07/07 | +15.23 (5,747.68 +15.23 (+0.27%))
MOEX.ME -0.11
07/07 | -0.11 (85.20 -0.11 (-0.13%))
HSI -119.43
07/07 | -119.43 (23,496.89 -119.43 (-0.51%))
STI +82.43
07/07 | +82.43 (5,342.24 +82.43 (+1.57%))
AXJO -27.10
07/07 | -27.10 (8,803.90 -27.10 (-0.31%))
AORD -32.30
07/07 | -32.30 (9,004.70 -32.30 (-0.36%))
BSESN -104.35
07/07 | -104.35 (78,180.72 -104.35 (-0.13%))
JKSE +70.43
07/07 | +70.43 (5,986.50 +70.43 (+1.19%))
KLSE -0.60
07/07 | -0.60 (1,682.93 -0.60 (-0.04%))
NZ50 -0.31
07/07 | -0.31 (13,762.79 -0.31 (-0.00%))
KS11 -395.02
07/07 | -395.02 (7,656.31 -395.02 (-4.91%))
TWII -1,077.28
07/07 | -1,077.28 (45,479.11 -1,077.28 (-2.31%))
GSPTSE -62.52
07/07 | -62.52 (35,212.32 -62.52 (-0.18%))
BVSP +398.67
07/07 | +398.67 (172,846.25 +398.67 (+0.23%))
MXX +405.97
07/07 | +405.97 (67,466.46 +405.97 (+0.61%))
IPSA +57.85
07/07 | +57.85 (10,878.99 +57.85 (+0.53%))
MERV +70,581.75
07/07 | +70,581.75 (3,267,481.50 +70,581.75 (+2.21%))
TA125.TA -79.78
07/07 | -79.78 (4,064.99 -79.78 (-1.92%))
CASE30 +503.40
07/07 | +503.40 (53,006.10 +503.40 (+0.96%))
JN0U.JO +7.22
07/07 | +7.22 (6,806.36 +7.22 (+0.11%))
DX-Y.NYB +0.05
07/07 | +0.05 (100.91 +0.05 (+0.05%))
125904-USD-STRD +3.17
07/07 | +3.17 (2,833.23 +3.17 (+0.11%))
XDB +0.28
07/07 | +0.28 (133.76 +0.28 (+0.21%))
XDE +0.01
07/07 | +0.01 (114.33 +0.01 (+0.01%))
000001.SS -51.00
07/07 | -51.00 (3,990.24 -51.00 (-1.26%))
N225 -1,480.73
07/07 | -1,480.73 (68,256.96 -1,480.73 (-2.12%))
XDN -0.30
07/07 | -0.30 (61.77 -0.30 (-0.49%))
XDA +0.31
07/07 | +0.31 (69.46 +0.31 (+0.45%))