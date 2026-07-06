Chứng khoán

Thị phần môi giới quý II: VPS co hẹp, top 10 nắm giữ hơn 65%

Tùng Linh

Tùng Linh

19:06 | 06/07/2026
(TBTCO) - Dù giảm mạnh thị phần, VPS vững ngôi vương khi chiếm tới hơn 12,6% thị phần môi giới cổ phiếu trên sàn HOSE. Quý II/2026 cũng ghi nhận chuyển động mới trên bảng xếp hạng Top 10 với sự vươn lên của VPBankS và KIS Việt Nam.
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Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HOSE) vừa công bố danh sách 10 công ty chứng khoán có thị phần môi giới cổ phiếu lớn nhất quý II/2026. Theo đó, Công ty Cổ phần Chứng khoán VPS tiếp tục dẫn đầu với 12,61% thị phần, tiếp đến là SSI (11,17%) và TCBS (9,36%). Các vị trí tiếp theo lần lượt thuộc về Vietcap (7%), HSC (6,8%), MBS (4,79%), VNDIRECT (3,96%), VPBankS (3,57%), KIS Việt Nam (2,99%) và Mirae Asset (2,94%).

So với quý đầu năm, đã xuất hiện một số thay đổi về thứ hạng ở 3 vị trí cuối. Chứng khoán VPBankS vượt lên KIS Việt Nam để đứng vị trí thứ 8. Cùng đó, Mirae Asset Việt Nam đã trở lại Top 10, sau khi loại VCBS khỏi bảng xếp hạng.

Chứng khoán VPS dù vẫn vững ngôi vương nhưng vẫn ghi nhận mức giảm đáng kể khi thị phần giảm từ 15,32% xuống còn 12,61%, tương ứng mất 2,71 điểm phần trăm. Đây cũng là mức giảm mạnh nhất trong nhóm dẫn đầu. Cũng bởi vậy, khoảng cách giữa VPS với nhóm bám đuổi đã được thu hẹp đáng kể.

Thị phần môi giới của SSI quý vừa qua đã tăng nhẹ từ 11,14% lên 11,17%, qua đó kéo chênh lệch giữa hai công ty chứng khoán top đầu thị phần về còn chưa đến 1,5 điểm phần trăm. Điều này cũng cho thấy năng lực kinh doanh ổn định và mở rộng tệp khách hàng trong bối cảnh thanh khoản thị trường suy giảm.

Thị phần môi giới quý II: VPS co hẹp, top 10 nắm giữ hơn 65%
Thị phần giá trị giao dịch môi giới quý II/2026 - Nguồn: HOSE

Một số công ty chứng khoán khác cũng nhận mức tăng lên đáng kể của con số thị phần. TCBS tăng từ 8,85% lên 9,36%; trong khi VPBankS cũng cải thiện thị phần từ 2,94% lên 3,57%.

Trong khi đó, Vietcap, HSC, MBS, VNDIRECT và KIS đều ghi nhận mức giảm nhẹ về thị phần.

Trong quý II/2026, tổng thị phần của Top 10 công ty chứng khoán đạt 65,19%, thấp hơn tới 3,86 điểm phần trăm so với quý liền trước (69,05%). Trong đó, riêng mức giảm của VPS đã đóng góp phần lớn nhất trong mức thu hẹp của toàn nhóm. Diễn biến này cho thấy thị phần môi giới đang có xu hướng phân tán hơn, khi các công ty ngoài Top 10 ngày càng gia tăng hiện diện và cạnh tranh trên thị trường.

Lũy kế 6 tháng đầu năm 2026, VPS tiếp tục là công ty chứng khoán có thị phần môi giới lớn nhất trên HOSE với 14,14%. Xếp sau lần lượt là SSI (11,16%), TCBS (9,07%), Vietcap (7,20%), HSC (7,08%), MBS (5,07%), VNDIRECT (4,42%), VPBankS (3,21%), KIS (3,11%) và Mirae Asset (2,85%).

Tổng thị phần của 10 công ty chứng khoán dẫn đầu trong 6 tháng đầu năm đạt 67,31%, cho thấy nhóm doanh nghiệp lớn vẫn chiếm ưu thế trên thị trường môi giới cổ phiếu tại HOSE, dù mức độ cạnh tranh giữa các công ty chứng khoán ngày càng gia tăng.

Tùng Linh
Từ khóa:
thị phần thị phần môi giới vps ssi VPBankS

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