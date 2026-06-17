Chứng khoán

SSI tăng vốn điều lệ lên hơn 25.000 tỷ đồng sau khi hoàn tất phát hành ESOP

Thu Hương

Thu Hương

[email protected]
14:41 | 17/06/2026
(TBTCO) - Sau khi hoàn tất đợt phát hành 10 triệu cổ phiếu ESOP, SSI nâng vốn điều lệ lên hơn 25.000 tỷ đồng.
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Công ty CP Chứng khoán SSI (mã Ck: SSI) vừa công bố hoàn tất đợt phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP). Đến ngày 15/6, công ty đã phân phối thành công 10 triệu cổ phiếu cho 287 người lao động. Trong đó, 9,7 triệu cổ phiếu được phân bổ trong giai đoạn từ ngày 28/5 đến 10/6/2026 và 289.500 cổ phiếu còn lại được tiếp tục phân phối đến ngày 15/6.

Với giá phát hành 10.000 đồng/cổ phiếu, SSI thu về 100 tỷ đồng và nâng vốn điều lệ lên gần 25.031 tỷ đồng. Theo quy định, số cổ phiếu ESOP này sẽ được phép chuyển nhượng 50% sau 2 năm và 50% còn lại sau 3 năm kể từ khi kết thúc đợt phát hành, ngoại trừ trường hợp công ty mua lại cổ phiếu theo quy chế ESOP.

Đây là một trong hai phương án tăng vốn đã được cổ đông thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 tổ chức ngày 23/4. Bên cạnh kế hoạch ESOP, SSI dự kiến phát hành cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu với tỷ lệ 5:1, tương ứng cổ đông sở hữu 5 cổ phiếu sẽ nhận thêm 1 cổ phiếu mới. Khối lượng phát hành dự kiến hơn 500,6 triệu cổ phiếu và không bị hạn chế chuyển nhượng. Nếu hoàn tất, vốn điều lệ của công ty sẽ tăng lên 30.000 tỷ đồng.

Trong khi đó, kết quả kinh doanh quý I/2026 ghi nhận nhiều chỉ tiêu tăng trưởng tích cực. Theo báo cáo tài chính riêng lẻ, doanh thu hoạt động của SSI đạt 3.075 tỷ đồng, tăng 46% so với cùng kỳ năm trước; lợi nhuận trước thuế đạt 1.461 tỷ đồng, tăng 44%.

Đóng góp lớn nhất vào doanh thu là hoạt động tự doanh với khoản lãi từ tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi/lỗ (FVTPL) đạt 1.226 tỷ đồng, tăng 18% và chiếm khoảng 39% tổng doanh thu. Tại thời điểm cuối quý I/2026, danh mục tài sản FVTPL của SSI có giá trị hơn 42.000 tỷ đồng, tăng khoảng 4.400 tỷ đồng so với đầu năm.

Danh mục này chủ yếu gồm gần 28.000 tỷ đồng chứng chỉ tiền gửi và hơn 12.500 tỷ đồng trái phiếu. Trong khi đó, giá gốc danh mục cổ phiếu và chứng khoán niêm yết ở mức 77 tỷ đồng, ghi nhận khoản lỗ tạm thời khoảng 2 tỷ đồng so với giá mua. So với đầu năm, giá trị khoản mục này đã giảm hơn 100 tỷ đồng. Về đầu tư cổ phiếu, SSI bổ sung các khoản đầu tư lớn vào VCB và MWG, đồng thời giảm tỷ trọng tại HPG và VPB; danh mục cũng không còn ghi nhận các khoản đầu tư vào FPT, ACB và VNM.

Hoạt động cho vay tiếp tục tăng trưởng khi lãi từ các khoản cho vay và phải thu đạt 1.050 tỷ đồng, tăng 67% so với cùng kỳ. Tính đến ngày 31/3/2026, dư nợ cho vay ký quỹ của SSI đạt gần 37.000 tỷ đồng, giảm khoảng 2.000 tỷ đồng so với cuối năm trước.

Ở mảng môi giới, doanh thu đạt 607 tỷ đồng, gần gấp đôi cùng kỳ năm ngoái. SSI tiếp tục giữ vị trí thứ hai trong nhóm 10 công ty chứng khoán có thị phần môi giới lớn nhất trên HOSE trong quý I/2026 với 11,14% thị phần, giảm nhẹ so với mức 12,5% của quý IV/2025.

Tại ngày 31/3/2026, tổng tài sản của SSI đạt gần 92.000 tỷ đồng, giảm nhẹ so với đầu năm. Tổng nợ phải trả ở mức hơn 53.000 tỷ đồng, giảm hơn 6.500 tỷ đồng sau một quý, trong đó dư nợ vay ngắn hạn còn gần 52.000 tỷ đồng.

Trên thị trường chứng khoán, kết phiên sáng 17/6, cổ phiếu SSI giao dịch tại mức 27.600 đồng/cổ phiếu, tương ứng vốn hóa thị trường hơn 68.754 tỷ đồng.

Thu Hương
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ssi chứng khoán ssi tang vốn điều lệ phát hành cổ phiếu esop tăng trưởng lợi nhuận

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