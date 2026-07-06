Ủy ban Chứng khoán Nhà nước góp ý hoàn thiện Báo cáo Đánh giá Thị trường vốn Việt Nam của OECD

Ngày 3/7/2026, tại trụ sở Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN), Phó Chủ tịch UBCKNN Hà Duy Tùng đã chủ trì buổi làm việc với Nhóm chuyên gia của OECD để trao đổi và đóng góp ý kiến đối với Dự thảo Báo cáo Đánh giá Thị trường vốn Việt Nam 2025.

Phát biểu tại cuộc họp, Phó Chủ tịch UBCKNN Hà Duy Tùng đánh giá cao sự phối hợp chặt chẽ, chuyên nghiệp của Nhóm chuyên gia OECD trong quá trình nghiên cứu và khảo sát thực tế để xây dựng Báo cáo Đánh giá Thị trường vốn Việt Nam 2025.

Theo Phó Chủ tịch UBCKNN, Báo cáo không chỉ mang lại góc nhìn khách quan về sự phát triển của thị trường vốn Việt Nam mà còn đưa ra nhiều khuyến nghị hữu ích, góp phần hỗ trợ quá trình hoàn thiện chính sách và khung khổ pháp lý, hướng tới sự phát triển bền vững của thị trường.

Phó Chủ tịch UBCKNN Hà Duy Tùng phát biểu khai mạc cuộc họp. Ảnh: SSC

Phó Chủ tịch UBCKNN đề nghị Nhóm chuyên gia OECD tiếp tục hoàn thiện Báo cáo trên cơ sở cập nhật đầy đủ bối cảnh phát triển của thị trường vốn Việt Nam, những cải cách mang tính đột phá đang được triển khai và điều kiện thực tiễn trong nước, nhằm bảo đảm các đánh giá, khuyến nghị phản ánh khách quan, cân bằng và có tính khả thi cao.

Tại cuộc họp, đại diện OECD đã trình bày những nội dung trọng tâm của Dự thảo Báo cáo Đánh giá Thị trường vốn Việt Nam 2025, đồng thời tổng hợp các kết quả ghi nhận được sau chuỗi phiên làm việc với các cơ quan quản lý và các thành viên tham gia thị trường tài chính tại Việt Nam.

Các chuyên gia OECD trao đổi tại cuộc họp. Ảnh: SSC

Trên tinh thần cởi mở và xây dựng, các đại biểu tham dự phía Việt Nam đã thảo luận, đưa ra nhiều nhận xét, đánh giá, đóng góp nhiều ý kiến nhằm hoàn thiện Dự thảo Báo cáo. Các ý kiến tập trung vào việc cập nhật hệ thống quy định pháp lý mới; phản ánh sát sao thực trạng quy mô thị trường; các chương trình cải cách quản trị công ty hiện hành; cũng như lộ trình thực thi các chính sách về minh bạch thông tin, phát triển thị trường cổ phiếu, thị trường trái phiếu doanh nghiệp, phát triển hệ thống nhà đầu tư tổ chức và thu hút dòng vốn ngoại.

Đại diện OECD ghi nhận và đánh giá cao những ý kiến phản hồi mang tính thực tiễn từ các cơ quan quản lý và các tổ chức có liên quan của Việt Nam. Phía OECD khẳng định sẽ tiếp tục nghiên cứu, cân nhắc tiếp thu các đề xuất thảo luận cũng như ý kiến bằng văn bản để hoàn thiện Báo cáo trước khi công bố chính thức.

Phó Chủ tịch UBCKNN khẳng định sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với OECD để hoàn thiện Báo cáo, đồng thời chuẩn bị chu đáo cho Hội nghị Bàn tròn Quản trị công ty khu vực châu Á dự kiến tổ chức tại Hà Nội vào tháng 11/2026. Đây là sự kiện đối ngoại quan trọng, được tổ chức đúng dịp kỷ niệm 30 năm thành lập Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (1996 – 2026), góp phần khẳng định vị thế của thị trường vốn Việt Nam, thúc đẩy phát triển thị trường theo hướng minh bạch, bền vững và hội nhập quốc tế./.