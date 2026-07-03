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Chứng khoán ngày 3/7: VN-Index điều chỉnh nhẹ, dòng tiền tìm cơ hội ở nhóm cổ phiếu chứng khoán

Mai Tấn

Mai Tấn

[email protected]
17:49 | 03/07/2026
Thị trường chứng khoán hôm nay (3/7) tiếp tục chịu áp lực điều chỉnh khi lực bán chiếm ưu thế ở nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn, khiến VN-Index giảm điểm. Tuy nhiên, mức điều chỉnh không lớn, thanh khoản vẫn duy trì ở mức trung bình và dòng tiền chuyển dịch sang nhóm cổ phiếu chứng khoán cho thấy thị trường đang trong nhịp tích lũy hơn là đảo chiều xu hướng.
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VN-Index giảm hơn 4 điểm

Áp lực bán duy trì trong suốt phiên hôm nay khiến thị trường tiếp tục rung lắc nhẹ, trong khi thanh khoản vẫn ở mức thấp, cho thấy tâm lý thận trọng của nhà đầu tư vẫn chi phối diễn biến giao dịch. Dù vậy, thị trường vẫn ghi nhận điểm sáng ở nhóm cổ phiếu chứng khoán khi nhiều mã tăng tốc và trở thành nhóm ngành diễn biến tích cực nhất trong phiên.

Kết phiên VN-Index giảm -4,27 điểm (-0,22%) về mức 1.862,08 điểm, trên hỗ trợ quanh 1.850 điểm.

Chứng khoán ngày 3/7: VN-Index điều chỉnh nhẹ, dòng tiền tìm cơ hội ở nhóm cổ phiếu chứng khoán
Diễn biến của VN-Index trong phiên giao dịch ngày 3/7.

Cùng với việc giảm điểm, độ rộng thị trường hôm nay nghiêng về phía tiêu cực khi số cổ phiếu giảm giá chiếm phần ưu thế so với số cổ phiếu tăng giá. Thống kê trên sàn HOSE, hôm nay có 107 mã tăng giá, 57 mã giữ giá tham chiếu và 202 mã giảm giá.

Xét theo nhóm ngành, độ mở thị trường nghiêng về sắc đỏ khi đa phần các nhóm ngành đóng cửa giảm điểm. Trong đó, bán lẻ, dầu khí và hóa chất là 3 nhóm ngành chịu áp lực điều chỉnh mạnh nhất trong hôm nay. Ở chiều ngược lại, dịch vụ tài chính, du lịch và giải trí là những nhóm ngành có giao dịch tích cực.

Trong phiên hôm nay, chỉ số VN30 cũng có phiên giảm -6,48 điểm, về mức 2.002,56 điểm. Trong rổ VN30, số cổ phiếu giảm chiếm phần ưu thế khi có 20 mã giảm giá, 6 mã tăng giá và 4 mã giữ giá.

Thanh khoản khớp lệnh hôm nay tiếp tục thấp hơn so với mức bình quân 20 phiên. Lũy kế đến cuối phiên giao dịch, thanh khoản trên sàn HOSE đạt 610 triệu cổ phiếu, tương đương giá trị đạt hơn 15.656 tỷ đồng, giảm 9,17% so với phiên giao dịch hôm qua.

Trên sàn Hà Nội, 2 chỉ số chính diễn biến trái chiều. Trong đó, HNX-Index tăng +0,84 điểm, lên mức 307,57điểm, trong khi UPCoM-Index giảm -0,65 điểm, về mức 128,01 điểm.

Giao dịch của khối ngoại là điểm trừ khi bán ròng khoảng 783 tỷ đồng cổ phiếu trên toàn thị trường. Trên HOSE, khối ngoại bán ròng 805 tỷ đồng. Tại chiều mua, cổ phiếu VCK được khối ngoại mua mạnh nhất trên HOSE với giá trị hơn 66 tỷ đồng. VND và MCH là mã tiếp theo được gom mạnh, lần lượt là 52 tỷ đồng và 51 tỷ đồng. Ở chiều ngược lại, TCB dẫn đầu danh sách bị bán ròng với 90 tỷ đồng. Theo sau là MSN và VIC, lần lượt bị bán ròng 71 tỷ đồng và 64 tỷ đồng.

Trên sàn HNX, khối ngoại mua ròng 31 tỷ đồng

Dòng tiền phân hóa, nhóm chứng khoán trở thành điểm sáng

Thị trường chứng khoán ngày hôm nay tiếp tục chịu áp lực điều chỉnh khi lực bán duy trì trong phần lớn thời gian giao dịch. Mặc dù mức giảm đã thu hẹp so với cuối phiên sáng, chỉ số vẫn không thể lấy lại sắc xanh do thiếu động lực từ nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn.

Độ rộng thị trường có sự cải thiện về cuối phiên, phản ánh lực cầu bắt đáy đã xuất hiện ở một số nhóm cổ phiếu. Tuy nhiên, rổ VN30 vẫn diễn biến kém tích cực khi chỉ có 6/30 mã tăng giá. Nhóm ngân hàng và các cổ phiếu trụ như VCB, BID, CTG, TCB, MBB, HPG đồng loạt giảm điểm, trong khi VIC đứng tham chiếu và VHM chỉ tăng nhẹ, khiến chỉ số thiếu động lực phục hồi.

Áp lực bán tập trung mạnh nhất tại nhóm dầu khí. GAS giảm 2,59%, PLX giảm 1,75% và BSR đảo chiều giảm 0,8% sau khi tăng nhẹ trong phiên sáng. Bên cạnh đó, nhiều cổ phiếu vốn hóa lớn khác như LPB, GVR, SAB, VPL, VIB, VNM và MWG cũng đóng cửa trong sắc đỏ, tiếp tục tạo sức ép lên diễn biến của VN-Index.

Trong khi đó, dòng tiền có xu hướng dịch chuyển sang nhóm cổ phiếu vừa và nhỏ, đặc biệt là nhóm chứng khoán. Hàng loạt mã ghi nhận mức tăng mạnh như ORS và VDS tăng kịch trần, CSI tăng 13,7%, AAS tăng 9,3%, PSI tăng 5,9%, BVS tăng 5,6%, EVS tăng 5,5% và MBS tăng 4,9%. Trong khi đó, các cổ phiếu chứng khoán vốn hóa lớn diễn biến phân hóa, với SSI, VCI và VIX chỉ tăng nhẹ, còn HCM giảm 1,6%.

Chứng khoán ngày 3/7: VN-Index điều chỉnh nhẹ, dòng tiền tìm cơ hội ở nhóm cổ phiếu chứng khoán
VN-Index khép lại tuần với phiên giảm điểm thứ hai liên tiếp. Ảnh: Đức Thanh

Diễn biến trên cho thấy, dòng tiền vẫn đang có xu hướng tìm kiếm cơ hội ở nhóm cổ phiếu vốn hóa vừa và nhỏ, trong khi nhóm cổ phiếu trụ và bluechip tiếp tục chịu áp lực chốt lời, khiến VN-Index duy trì trạng thái rung lắc và thanh khoản vẫn ở mức thấp.

VN-Index khép lại tuần với phiên giảm điểm thứ hai liên tiếp, tuy nhiên, mức điều chỉnh vẫn khá nhẹ. Thanh khoản cải thiện so với phiên trước, với khối lượng khớp lệnh cao hơn khoảng 4,5% so với mức bình quân 20 phiên, cho thấy dòng tiền chưa rút khỏi thị trường.

Dù vậy, dòng tiền vẫn nghiêng về phía các cổ phiếu giảm giá khi giá trị giao dịch của nhóm này cao gấp khoảng 1,5 lần nhóm tăng giá. Đây cũng là phiên thứ hai liên tiếp lực bán chiếm ưu thế, phản ánh tâm lý thận trọng của nhà đầu tư.

Theo các chuyên gia, hai phiên điều chỉnh liên tiếp với biên độ hẹp và thanh khoản chỉ ở mức trung bình chưa tạo áp lực đủ lớn để làm thay đổi xu hướng tăng trước đó. Trên biểu đồ tuần, VN-Index giảm 0,53%, chấm dứt chuỗi hai tuần tăng liên tiếp. Tuy nhiên, mức giảm không lớn, trong khi thanh khoản gần như tương đương tuần trước, cho thấy áp lực bán chưa quá mạnh. Vì vậy, xu hướng tích cực của thị trường vẫn được duy trì, còn diễn biến hiện tại chủ yếu là nhịp tích lũy nhằm tạo nền cho giai đoạn vận động tiếp theo./.

Mai Tấn
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chứng khoán VnIndex điều chỉnh tích lũy thị trường chứng khoán áp lực điều chỉnh Duy trì xu hướng

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