Thuế - Hải quan

Thanh Hóa: Hải quan khu vực X đồng chủ trì bắt giữ 50kg ma túy

18:16 | 03/07/2026
(TBTCO) - Rạng sáng 2/7, thực hiện Tháng cao điểm phòng ngừa, đấu tranh trấn áp tội phạm về ma túy trên tuyến biên giới tỉnh Thanh Hóa, lực lượng Công an tỉnh Thanh Hóa, Bộ đội Biên phòng tỉnh Thanh Hóa và Chi cục Hải quan khu vực X đã phối hợp phát hiện, bắt giữ một đối tượng vận chuyển 50kg ma túy.
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Chiều ngày 3/7, đại diện Hải quan khu vực X cho biết, thực hiện Chuyên án 226-Q, tổ công tác gồm Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (PC04), Công an xã Trung Lý, Đồn Biên phòng Trung Lý, Đội Đặc nhiệm phòng, chống ma túy và tội phạm, Phòng Nghiệp vụ thuộc Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Thanh Hóa cùng Hải quan cửa khẩu quốc tế Na Mèo và Đội Kiểm soát hải quan thuộc Chi cục Hải quan khu vực X triển khai làm nhiệm vụ tại khu vực bản Táo, xã Trung Lý, tỉnh Thanh Hóa.

Thanh Hóa: Hải quan khu vực X đồng chủ trì bắt giữ 50kg ma túy
Tang vật 50kg ma túy bị thu giữ. Ảnh: HQKV X.

Trong quá trình tuần tra, kiểm soát, lực lượng chức năng phát hiện một nam thanh niên điều khiển xe mô tô chở theo hai bao tải có biểu hiện nghi vấn. Tiến hành kiểm tra, tổ công tác phát hiện bên trong hai bao tải chứa nhiều gói màu đen, có tổng trọng lượng khoảng 50kg, nghi là ma túy.

Qua điều tra ban đầu, đối tượng khai tên Vàng A Nu, sinh năm 1999, trú tại bản Sài Khao, xã Mường Lý, tỉnh Thanh Hóa. Đối tượng khai nhận được thuê vận chuyển số ma túy trên từ khu vực chân đồi G9, xã Nhi Sơn đến khu vực cầu Chiềng Nưa, xã Mường Lý để giao cho người khác và nhận tiền công.

Hiện toàn bộ tang vật cùng đối tượng đã được bàn giao cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ đường dây liên quan và xử lý theo quy định của pháp luật.

Vụ bắt giữ tiếp tục cho thấy hiệu quả của cơ chế phối hợp giữa lực lượng Hải quan, Công an và Bộ đội Biên phòng trong đấu tranh, ngăn chặn tội phạm ma túy trên tuyến biên giới, góp phần giữ vững an ninh, trật tự và bảo đảm an toàn khu vực cửa khẩu.
Song Linh
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