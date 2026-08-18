Tiếp sức cho doanh nghiệp và hộ kinh doanh phát triển

Chính sách giảm thuế được cộng đồng doanh nghiệp đánh giá cao

Theo Bộ Tài chính, trong bối cảnh kinh tế thế giới tiếp tục diễn biến phức tạp, hoạt động sản xuất, kinh doanh chịu tác động của biến động thương mại, giá năng lượng và chi phí đầu vào, Bộ đã kịp thời nghiên cứu, trình cấp có thẩm quyền và ban hành theo thẩm quyền nhiều chính sách thuế, phí, lệ phí nhằm hỗ trợ doanh nghiệp duy trì và mở rộng hoạt động sản xuất, kinh doanh. Trọng tâm là tiếp tục thực hiện chính sách giảm 2% thuế giá trị gia tăng; gia hạn thời gian nộp một số loại thuế; giảm thuế xăng dầu trước biến động giá năng lượng thế giới tăng cao; miễn thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân đối với cá nhân kinh doanh có doanh thu năm từ 1 tỷ đồng trở xuống; miễn, giảm 46 khoản phí, lệ phí… Theo đó, trong 7 tháng năm 2026, đã miễn, giảm, gia hạn thuế, phí khoảng 173,6 nghìn tỷ đồng hỗ trợ người dân, doanh nghiệp.

Nguồn: Bộ Tài chính. Đồ họa: Phương Anh

Đáng chú ý, mới đây, Chính phủ đề xuất giảm 30% số thuế thu nhập cá nhân, thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp của hộ, cá nhân kinh doanh và doanh nghiệp có tổng doanh thu đến 10 tỷ đồng/năm, áp dụng ngay cho kỳ tính thuế năm 2026 - 2027. Có thể nói, đây là chính sách tiếp thêm nguồn lực, để nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh, tăng khả năng phục hồi và mở rộng hoạt động, gia tăng năng lực cạnh tranh.

Đánh giá về các chính sách trên, TS. Tô Hoài Nam - Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam cho rằng, đối với các chính sách gia hạn, giảm thuế, phí thời gian qua đã hỗ trợ hiệu quả người dân, doanh nghiệp phục hồi và phát triển sản xuất, kinh doanh, được cộng đồng doanh nghiệp đánh giá rất cao.

Với đề xuất của Chính phủ về giảm 30% thuế thu nhập cá nhân, thuế thu nhập doanh nghiệp của hộ, cá nhân kinh doanh và doanh nghiệp siêu nhỏ tại thời điểm hiện nay là rất đúng đối tượng và kịp thời. Thực tế, đây là khu vực sản xuất, kinh doanh có số lượng rất đông nhưng sức cạnh tranh còn hạn chế nên gặp nhiều khó khăn về cả tiếp cận nguồn lực và thị trường đầu ra. Nếu được miễn 30% thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân phải nộp, chi phí đó sẽ ở lại ngay trong dòng tiền kinh doanh của hộ, cá nhân kinh doanh và doanh nghiệp, góp phần giảm áp lực tài chính, gia tăng nguồn lực phục hồi và đầu tư cho sản xuất, kinh doanh. Quan trọng hơn, nếu việc giảm thuế đi cùng chính sách kế toán đơn giản, minh bạch, dễ thực hiện, hộ kinh doanh và doanh nghiệp sẽ giảm được chi phí tuân thủ, có tác dụng khuyến khích các doanh nghiệp đang tạm đóng cửa quay lại thị trường tìm cơ hội đầu tư mới.

Thêm dòng tiền để duy trì hoạt động và tái đầu tư

Dưới góc độ doanh nghiệp, bà Chế Thị Hằng - Giám đốc Công ty TNHH Tâm Nhẫn Đức An đánh giá, đây là những chính sách rất thiết thực, giúp doanh nghiệp giảm áp lực chi phí và đặc biệt có thêm dư địa về dòng tiền để duy trì sản xuất, kinh doanh. Với doanh nghiệp nhỏ và vừa, những hỗ trợ về thuế dù ở mức nào cũng rất có ý nghĩa trong bối cảnh chi phí đầu vào và sức ép thị trường còn lớn.

Từ góc độ một doanh nghiệp trực tiếp sản xuất, kinh doanh, điều doanh nghiệp cần nhất không chỉ là giảm số thuế phải nộp, mà còn là có thêm dòng tiền để duy trì hoạt động và tái đầu tư. Việc gia hạn thời hạn nộp thuế giúp doanh nghiệp có thêm một khoảng thời gian để cân đối dòng tiền, duy trì sản xuất, trả lương cho người lao động và tiếp tục đầu tư cho thị trường.

Khuyến khích hộ kinh doanh, doanh nghiệp siêu nhỏ hoạt động minh bạch “Chính sách giảm 30% thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân có ý nghĩa trong quá trình khuyến khích các hộ kinh doanh và doanh nghiệp siêu nhỏ từng bước chuyển sang mô hình hoạt động bài bản, minh bạch hơn. Khi chính sách thuế vừa hỗ trợ, vừa tạo động lực để người kinh doanh thực hiện đúng nghĩa vụ, Nhà nước sẽ có thêm nguồn thu bền vững trong dài hạn”. Bà Chế Thị Hằng - Giám đốc Công ty TNHH Tâm Nhẫn Đức An

Với đề xuất giảm 30% thuế cho hộ kinh doanh và doanh nghiệp có doanh thu đến 10 tỷ đồng/năm, bà Hằng cho rằng, đây là chính sách rất tích cực và đúng đối tượng. Nếu được thông qua, phần thuế được giảm sẽ giúp doanh nghiệp có thêm nguồn lực để tái đầu tư, mở rộng sản xuất, phát triển thị trường và duy trì việc làm. Kỳ vọng chính sách khi triển khai sẽ có hướng dẫn đơn giản, minh bạch để doanh nghiệp dễ tiếp cận và thực hiện.

Tuy nhiên, để hỗ trợ hiệu quả hơn trong thời gian tới, theo bà Hằng, cần tiếp tục ổn định chính sách thuế và giảm chi phí tuân thủ. Đồng thời, tạo điều kiện tiếp cận vốn với chi phí hợp lý và hỗ trợ mạnh hơn về chuyển đổi số; tăng cường kết nối doanh nghiệp nhỏ với các chuỗi cung ứng, hệ thống phân phối và thị trường lớn.

Cùng với đó, chính sách hỗ trợ doanh nghiệp cần hướng tới mục tiêu giúp doanh nghiệp “lớn lên”, chứ không chỉ giúp doanh nghiệp vượt qua khó khăn trước mắt. Một doanh nghiệp khỏe mạnh sẽ tạo ra việc làm, phát triển sản phẩm và đóng góp trở lại cho nền kinh tế.

Là chủ hộ kinh doanh tạp hóa tại Hà Nội, bà Nguyễn Thị Hương chia sẻ, doanh thu tạp hóa khoảng 150 - 200 triệu đồng/tháng, sau khi trừ tiền thuê nhà, điện nước và chi phí vốn vay, lợi nhuận còn lại không nhiều.

Theo bà Hương, nhìn chung từ đầu năm 2026 đến nay, các chính sách miễn giảm thuế đối với hộ kinh doanh rất đúng thời điểm, đúng đối tượng và có tính lan tỏa cao. Đặc biệt, đề xuất giảm 30% thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân cho hộ kinh doanh có doanh thu 10 tỷ đồng trở xuống sẽ giúp giảm trực tiếp số thuế phải nộp, từ đó hộ kinh doanh có nguồn tiền bổ sung thêm vốn lưu động để trang trải các khoản chi phí thường xuyên.

Tuy nhiên, bà Hương khuyến nghị, để chính sách ban hành đi vào thực tiễn, các thủ tục kê khai và chứng minh điều kiện hưởng ưu đãi cần được đơn giản, tự động hóa tối đa trên cổng thông tin thuế điện tử, để tránh phát sinh chi phí tuân thủ hoặc thủ tục hành chính phức tạp cho hộ kinh doanh.