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Ngày 18/8: Giá cao su thế giới đồng loạt phục hồi

06:15 | 18/08/2026
Giá cao su thế giới hôm nay (18/8) bật tăng trở lại trên cả 4 thị trường chính tại châu Á là Nhật Bản, Thái Lan, Trung Quốc và Singapore. Trong nước, các doanh nghiệp bình ổn giá cao su. Tại Công ty MangYang, giá thu mua mủ đông tạp khoảng 404 - 459 đồng/DRC (loại 2 - loại 1).
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Ngày 18/8: Giá cao su thế giới đồng loạt phục hồi
Giá cao su thế giới hôm nay bật tăng trở lại.

Giá cao su thế giới

Kết thúc phiên giao dịch, giá cao su kỳ hạn tháng 9 trên sàn Osaka (OSE) - Nhật Bản tăng 3,6 Yên (0,81%) lên 447,6 Yên/kg.

Tại Thái Lan, giá cao su nội địa (RSS3) giao tháng 9 tăng 0,6 Baht (0,69%) lên mức 88,1 baht/kg.

Trên Sàn Giao dịch Kỳ hạn Thượng Hải (SHFE) - Trung Quốc,giá cao su kỳ hạn tháng 9 tăng 105 Nhân dân tệ (0,62%) lên 16.945 Nhân dân tệ/tấn.

Trên nền tảng SICOM của Sàn Giao dịch SGX - Singapore, hợp đồng TSR20 kỳ hạn tháng 9/2026 ở mức 221,80 Cent/kg, tăng 0,91%.

Trên thị trường lốp xe (ngành lốp tiêu thụ khoảng 70% sản lượng cao su thiên nhiên), thị phần của Trung Quốc trong tổng lượng lốp xe du lịch và xe tải nhẹ (PC/LT) nhập khẩu vào Liên minh châu Âu đã giảm đáng kể trong 5 tháng đầu năm 2026.

Theo báo cáo của Astutus Research thực hiện cho Tyres Europe, các nhà cung cấp Trung Quốc chiếm 58,1% lượng lốp PC/LT nhập khẩu vào khu vực EU27 và Anh trong 5 tháng đầu năm nay, giảm mạnh so với mức 71,8% của cùng kỳ năm trước, theo European Rubber Journal.

Tổng khối lượng lốp PC/LT nhập khẩu vào EU27 và Anh giảm 6% so với cùng kỳ, xuống 67 triệu chiếc, trong khi lượng hàng từ Trung Quốc giảm 24% còn 39 triệu chiếc.

Các quốc gia Đông Nam Á đã giành được phần lớn thị phần bị bỏ lại. Thị phần nhập khẩu của các nhà cung cấp ASEAN tăng gần gấp ba lần, từ 7,6% lên 19,9%. Thái Lan dẫn đầu đà bứt phá này với lượng xuất khẩu tăng 156%, đạt 6 triệu chiếc so với khoảng 2 triệu chiếc trước đó. Việt Nam nâng lượng hàng xuất đi thêm 130%, vượt mốc 3 triệu chiếc. Campuchia nổi lên như một nhà cung cấp mới đáng chú ý khi xuất khẩu 2,3 triệu chiếc, sau khi gần như không đóng góp gì trong năm 2025.

Giá cao su trong nước

Tại thị trường trong nước, giá thu mua mủ cao su tại nhiều doanh nghiệp lớn tiếp tục giữ nguyên mức niêm yết.

Cụ thể, tại Công ty MangYang, giá thu mua mủ nước ghi nhận khoảng 458 - 463 đồng/TSC (loại 2 - loại 1), mủ đông tạp khoảng 404 - 459 đồng/DRC (loại 2 - loại 1).

Công ty Bình Long, giá cao su thu mua tại Nhà máy ở mức 540 đồng/độ TSC/kg; thu mua tại đội sản xuất 530 đồng/TSC/kg; giá mủ tạp (DRC 60%) 18.000 đồng/kg.

Công ty Cao su Bà Rịa thu mua mủ nước ở mức 420 đồng/độ TSC/kg (áp dụng cho độ TSC từ 25 đến dưới 30); mủ đông DRC (35 - 44%) ở mức 14.600 đồng/kg, mủ nguyên liệu 18.100 đồng/kg.

Công ty Phú Riềng, chào giá thu mua mủ tạp ở mức 390 đồng/DRC, giá thu mua mủ nước 420 đồng/TSC./.

Huyền Minh (tổng hợp)
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