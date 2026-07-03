Chứng khoán

PNJ lên tiếng sau vụ việc liên quan đến nguyên Giám đốc PNJ-Lab

Thu Hương

Thu Hương

[email protected]
11:06 | 03/07/2026
(TBTCO) - PNJ đã phát thông cáo về vụ việc liên quan đến nguyên Giám đốc PNJ-Lab, cho biết doanh nghiệp tôn trọng quá trình điều tra, đồng thời khẳng định hoạt động của hệ thống và các chính sách dành cho khách hàng vẫn được duy trì.
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Công ty CP Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (mã Ck: PNJ) vừa phát đi thông cáo báo chí liên quan đến vụ việc tại Công ty TNHH MTV Giám định PNJ (PNJ-Lab), sau khi cơ quan điều tra khởi tố ông Đặng Ngọc Thảo, nguyên Giám đốc PNJ-Lab, trong vụ án buôn lậu kim cương xuyên quốc gia.

Theo PNJ, doanh nghiệp đã nhận được thông tin từ cơ quan chức năng về việc điều tra đối với ông Đặng Ngọc Thảo - nguyên Giám đốc PNJ-Lab, công ty thành viên do PNJ sở hữu 100% vốn điều lệ liên quan đến hành vi buôn lậu.

PNJ cho biết đây là vụ việc thuộc trách nhiệm pháp lý của cá nhân và đang được cơ quan chức năng xem xét theo quy định của pháp luật. Doanh nghiệp khẳng định tôn trọng quá trình điều tra và không đưa ra bất kỳ nhận định nào ngoài những thông tin đã được cơ quan có thẩm quyền công bố.

Là công ty mẹ của PNJ-Lab, PNJ cho biết đang phối hợp chặt chẽ với đơn vị này để thực hiện các yêu cầu của cơ quan chức năng, đồng thời hỗ trợ công tác quản trị nhằm bảo đảm hoạt động của PNJ-Lab được duy trì ổn định, liên tục và tuân thủ các quy định hiện hành.

Doanh nghiệp cũng khẳng định luôn đặt chất lượng sản phẩm và quyền lợi khách hàng lên hàng đầu. Theo PNJ, toàn bộ kim cương do doanh nghiệp phân phối được kiểm định tại P-Lab đều thực hiện theo quy trình kiểm tra chất lượng đạt tiêu chuẩn ISO, đồng thời đối soát với tiêu chuẩn chất lượng của Viện Ngọc học Quốc tế (GIA) và có hồ sơ lưu trữ để phục vụ việc truy xuất thông số kỹ thuật của từng viên khi cần thiết.

PNJ cũng cho biết thêm, các hoạt động trên toàn hệ thống vẫn diễn ra bình thường. Khách hàng tiếp tục được phục vụ theo các chính sách hiện hành, bao gồm bán hàng, bảo hành, thu đổi, hậu mãi và các quyền lợi liên quan.

Ngoài ra, trong thông cáo, doanh nghiệp nhấn mạnh niềm tin của khách hàng, đối tác, cổ đông và nhà đầu tư luôn là nền tảng cho sự phát triển của công ty. Công ty sẽ tiếp tục theo đuổi các nguyên tắc minh bạch, tuân thủ pháp luật, quản trị có trách nhiệm và bảo vệ quyền lợi chính đáng của các bên liên quan.

Theo Cổng thông tin điện tử Công an tỉnh Thanh Hóa, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã triệt phá đường dây buôn lậu kim cương xuyên quốc gia do các đối tượng người nước ngoài điều hành, khởi tố 22 bị can và thu giữ 1.100 viên kim cương các loại. Cơ quan điều tra ước tính số kim cương đã tiêu thụ trên thị trường có tổng doanh thu khoảng 280 tỷ đồng.

Kết quả điều tra ban đầu cho thấy, các đối tượng cầm đầu là người Ấn Độ, chủ yếu sinh sống và làm việc tại Hong Kong (Trung Quốc). Nhóm này thu gom kim cương từ Ấn Độ, tập kết tại Hong Kong trước khi tổ chức vận chuyển trái phép vào Việt Nam để tiêu thụ.

Đến nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã khởi tố 22 bị can với vai trò là người vận chuyển và kinh doanh kim cương nhập lậu, đồng thời tiếp tục mở rộng điều tra để làm rõ vai trò của các tổ chức, cá nhân có liên quan.

Trong số các bị can có ông Đặng Ngọc Thảo (sinh năm 1974, trú tại phường Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh), nguyên Giám đốc PNJ-Lab.

Theo cơ quan điều tra, ông Thảo bị cáo buộc đã câu kết với các đối tượng trong đường dây để mua các viên kim cương nhập lậu có thông số không trùng khớp với giấy chứng nhận kiểm định của GIA với giá rẻ. Sau đó, lợi dụng chuyên môn trong lĩnh vực giám định, ông Thảo bị cho là đã mài bỏ mã số GIA được khắc trên viên kim cương, khắc lại mã số của PNJ-Lab và cấp giấy chứng nhận kiểm định mới của PNJ-Lab nhằm hợp thức hóa nguồn gốc trước khi đưa ra thị trường tiêu thụ để thu lợi bất chính.

Trên thị trường chứng khoán, trong phiên giao dịch sáng ngày 3/7, cổ phiếu PNJ đã “bốc hơi” đến 6,97% so với giá đóng cửa phiên trước, xuống còn 58.700 đồng/cổ phiếu. Đây là mức giá thấp nhất của cổ phiếu PNJ trong khoảng 7 tháng trở lại đây (giá sau điều chỉnh), đồng thời là phiên giảm sàn đầu tiên kể từ ngày 23/3.

Thu Hương
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