MSB phát hành cổ phiếu tỷ lệ 20%, nâng vốn điều lệ vượt 37.000 tỷ đồng

Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (MSB - mã Ck: MSB) vừa công bố nghị quyết Hội đồng quản trị phê duyệt triển khai kế hoạch tăng vốn điều lệ năm 2026.

Theo đó, MSB dự kiến phát hành tối đa 624 triệu cổ phiếu, tương đương 20% tổng lượng cổ phiếu đang lưu hành. Với tỷ lệ thực hiện 20%, cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu MSB sẽ được nhận thêm 20 cổ phiếu mới.

Nguồn thực hiện phát hành đến từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối và quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ được phép sử dụng để tăng vốn điều lệ, sau khi ngân hàng hoàn tất trích lập đầy đủ các quỹ theo quy định dựa trên báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025.

Thời gian phát hành dự kiến trong năm 2026, sau khi có chấp thuận của cơ quan quản lý nhà nước. Nếu hoàn tất, vốn điều lệ của MSB sẽ tăng từ 31.200 tỷ đồng lên 37.440 tỷ đồng (tăng thêm 6.240 tỷ đồng).

<!--cke_bookmark_147S--><!--cke_bookmark_147E--><!--cke_bookmark_146S--><!--cke_bookmark_146E--><!--cke_bookmark_423S--><!--cke_bookmark_423E--> Đồ họa: Ánh Tuyết

“Mục đích phát hành nhằm củng cố vị thế cạnh tranh của MSB nhờ tăng quy mô vốn điều lệ, củng cố bộ đệm vốn và nâng cao các chỉ tiêu an toàn tài chính, hỗ trợ nguồn vốn tín dụng trung và dài hạn, nâng cấp cơ sở vật chất và đầu tư hệ thống cho ngân hàng” - Nghị quyết nêu rõ.

Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026, giải đáp câu hỏi của cổ đông về việc cổ phiếu MSB đang định giá ở mức thấp so với một số ngân hàng cùng quy mô, ông Nguyễn Hoàng Linh - Tổng Giám đốc MSB cho biết, thanh khoản của cổ phiếu MSB hiện khá tốt, đồng thời thị giá cổ phiếu cũng đã phản ánh hơn 90% giá trị sổ sách, cho thấy thị trường đang dần định giá sát hơn với giá trị nội tại của ngân hàng.

Ngân hàng duy trì chính sách cổ tức khoảng 20% mỗi năm. Trong bối cảnh cổ phiếu có thanh khoản tích cực và giao dịch sôi động hơn, phương án trả cổ tức bằng cổ phiếu được đánh giá có thể mang lại hiệu quả cao hơn cho cổ đông so với chia tiền mặt.

Theo lãnh đạo MSB, hiện một số quỹ đầu tư trong nước cũng như quốc tế đã bắt đầu tham gia mua bán, đầu tư vào cổ phiếu MSB, qua đó, phát đi tín hiệu cho thấy thị trường đang dần nhìn nhận đúng hơn giá trị của cổ phiếu.

Với nền tảng hoạt động cốt lõi, cùng các khoản đầu tư xuyên suốt trong 5 - 10 năm vào công nghệ, trụ sở, hình ảnh thương hiệu và quản trị rủi ro, đặc biệt là kiểm soát chất lượng tài sản, đây là một chiến lược đầu tư bền vững và đáng theo đuổi. Khi các yếu tố này hội tụ và thị trường tiếp tục phát triển, giá trị của cổ phiếu MSB được kỳ vọng sẽ phản ánh đầy đủ hơn.

Về tình hình kinh doanh, MSB ghi nhận lợi nhuận trước thuế quý I/2026 đạt 1.890 tỷ đồng, tăng 15,9% so với cùng kỳ, hoàn thành 23,6% kế hoạch năm (8.000 tỷ đồng). Tăng trưởng lợi nhuận chủ yếu được thúc đẩy bởi thu nhập lãi thuần tăng 27,7% lên 3.198 tỷ đồng, trong khi chi phí hoạt động được kiểm soát.

Đến cuối quý I/2026, tổng tài sản của MSB đạt gần 413.000 tỷ đồng, dư nợ cho vay tăng 4,6% lên 214,7 nghìn tỷ đồng, trong khi tỷ lệ nợ xấu duy trì ở mức 1,88%, dưới ngưỡng kiểm soát 3%.

Năm 2026, MSB đặt mục tiêu đạt tổng tài sản 460.000 tỷ đồng và tăng trưởng tín dụng 18%. Trong bối cảnh đó, kế hoạch tăng vốn điều lệ lên thông qua phát hành cổ phiếu thưởng tỷ lệ 20% được kỳ vọng sẽ giúp ngân hàng củng cố bộ đệm vốn, tạo đà tăng trưởng tín dụng, nâng cao năng lực tài chính và tạo dư địa cho tăng trưởng dài hạn./.