Ngân hàng - Bảo hiểm

Chính thức nâng trần khoản vay giá trị nhỏ gấp 4 lần, sau khi mức 100 triệu đồng trở nên “quá chật”

Ánh Tuyết

Ánh Tuyết

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20:51 | 01/07/2026
(TBTCO) - Ngân hàng Nhà nước chính thức nâng hạn mức khoản vay giá trị nhỏ tại các tổ chức tín dụng từ 100 triệu đồng lên 400 triệu đồng từ ngày 15/8 tới đây. Quy định mới được kỳ vọng giúp người dân, hộ kinh doanh và doanh nghiệp siêu nhỏ tiếp cận vốn thuận lợi hơn nhờ thủ tục vay đơn giản hơn và thời gian xử lý hồ sơ được rút ngắn đáng kể.
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Ngân hàng Nhà nước vừa ban hành Thông tư số 29/2026/TT-NHNN sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 39/2016/TT-NHNN quy định về hoạt động cho vay của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài đối với khách hàng (Thông tư 29). Thông tư có hiệu lực từ ngày 15/8/2026.

Một trong những nội dung đáng chú ý nhất của Thông tư 29 là sửa đổi quy định về khoản vay có mức giá trị nhỏ. Theo đó, khoản vay có giá trị nhỏ được xác định theo khoản 2 Điều 102 Luật Các tổ chức tín dụng và không vượt quá 200 triệu đồng tại quỹ tín dụng nhân dân, 400 triệu đồng tại các tổ chức tín dụng khác. Quy định này thay thế ngưỡng 100 triệu đồng từng áp dụng trước đây đối với các tổ chức tín dụng.

Chính thức nâng trần khoản vay giá trị nhỏ gấp 4 lần, sau khi mức 100 triệu đồng trở nên “quá chật”
Chính thức nâng trần khoản vay giá trị nhỏ gấp 4 lần. Ảnh tư liệu.

Việc nâng hạn mức lên 400 triệu đồng được đánh giá là phù hợp với nhu cầu vốn thực tế hiện nay, khi quy mô các khoản vay tiêu dùng, vay phục vụ sản xuất, kinh doanh của hộ gia đình, hộ kinh doanh và doanh nghiệp siêu nhỏ đã tăng đáng kể so với thời điểm quy định cũ được ban hành.

Theo quy định tại Điều 102, Luật Các tổ chức tín dụng năm 2024, đối với khoản vay có giá trị nhỏ, khách hàng không phải cung cấp đầy đủ các tài liệu, dữ liệu chứng minh khả năng tài chính, phương án sử dụng vốn khả thi và mục đích sử dụng vốn hợp pháp, như đối với các khoản vay thông thường.

Việc nâng hạn mức khoản vay giá trị nhỏ lên tối đa 400 triệu đồng được kỳ vọng sẽ giúp nhiều khách hàng tiếp cận nguồn vốn thuận lợi hơn, đồng thời rút ngắn thời gian xử lý hồ sơ vay vốn.

Trước đó, trong quá trình lấy ý kiến dự thảo Thông tư, số liệu tổng hợp của Ngân hàng Nhà nước về hoạt động của Quỹ tín dụng nhân dân tại thời điểm cuối tháng 3/2025 cho thấy, dư nợ bình quân mỗi khách hàng khoảng gần 300 triệu đồng/khách hàng, khoản vay 200 triệu đồng chỉ chiếm khoảng 2,9% vốn điều lệ.

Theo đánh giá của Ngân hàng Nhà nước, trong bối cảnh nền kinh tế hiện nay, chi phí sinh hoạt và mua sắm hàng hóa, dịch vụ có xu hướng tăng, dẫn đến nhu cầu vay vốn của khách hàng thường xuyên vượt quá mức 100 triệu đồng.

“Việc giới hạn mức 100 triệu đồng chưa đáp ứng được nhu cầu vốn của khách hàng cũng như sự phát triển của công nghệ tài chính (Fintech). Việc mở rộng dịch vụ cho vay bằng phương tiện điện tử là xu hướng tất yếu trong chiến lược chuyển đổi số của ngành ngân hàng” - đại diện Ngân hàng Nhà nước nhấn mạnh.

Theo ThS.Trần Trọng Triết - Ngân hàng Nhà nước khu vực 15, nhiều năm qua, hạn mức 100 triệu đồng đối với các khoản vay nhỏ phục vụ đời sống hoặc sản xuất, kinh doanh quy mô hộ gia đình đã trở nên “quá chật” trước áp lực trượt giá và quy mô kinh tế ngày càng mở rộng.

Một hộ nuôi tôm ở Đồng bằng sông Cửu Long, hay một doanh nghiệp siêu nhỏ tại đô thị không thể xoay xở đủ chi phí đầu vào chỉ với 100 triệu đồng. Do đó, việc ban hành quy định mới nâng hạn mức không vượt quá 200 triệu đồng tại các quỹ tín dụng nhân dân và lên tới 400 triệu đồng tại các tổ chức tín dụng khác là một quyết sách hoàn toàn phù hợp với thực tiễn.

“Điểm mấu chốt nằm ở chỗ, theo Luật Các tổ chức tín dụng, các khoản vay thuộc diện “giá trị nhỏ” này sẽ được áp dụng quy trình thẩm định giản lược. Người dân, hộ kinh doanh và doanh nghiệp siêu nhỏ giờ đây có thể tiếp cận nguồn vốn chính thống lớn gấp 4 lần trước đây, với thủ tục đơn giản, tiết kiệm tối đa thời gian và chi phí cơ hội” - ông Triết đánh giá.

Bên cạnh điều chỉnh về hạn mức khoản vay nhỏ, Thông tư 29 cũng bổ sung quy định về hoạt động cho vay trong phương án cơ cấu lại tổ chức tín dụng được kiểm soát đặc biệt. Theo đó, hoạt động cho vay thuộc phương án cơ cấu lại đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt sẽ được thực hiện theo đúng phương án đó.

Thông tư đồng thời sửa đổi quy định liên quan đến điều kiện cho vay để trả nợ khoản vay khác. Theo quy định mới, khoản vay chưa được kéo dài thêm thời gian trả nợ gốc hoặc lãi của kỳ hạn đã thỏa thuận, đồng thời chưa vượt quá thời hạn cho vay đã cam kết ban đầu./.

Ánh Tuyết
Từ khóa:
ngân hàng cho vay Thông tư số 29/2026/TT-NHNN tổ chức tín dụng vay tiêu dùng khoản vay giá trị nhỏ tín dụng

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