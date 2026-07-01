Khối ngoại mở đầu quý III bằng phiên mua ròng, VPBank dẫn dắt dòng vốn

Khối ngoại có phiên giao dịch tích cực trong ngày đầu tiên của quý III/2026 khi mua ròng 330,1 tỷ đồng trên HOSE, góp phần hỗ trợ tâm lý nhà đầu tư trong bối cảnh thị trường hồi phục. Đây là diễn biến đáng chú ý sau giai đoạn khối ngoại bán ròng kéo dài suốt 13 quý liên tiếp.

Diễn biến chỉ số cũng khá tích cực. Dù VN-Index giảm điểm nhẹ trong phiên, nhưng kết phiên vẫn tăng 7,2 điểm (+0,39%) lên mức 1.867,21 điểm, trên hỗ trợ quanh 1.850 điểm với lực cầu cải thiện ở nhiều nhóm mã và tăng điểm nhẹ cuối phiên.

Điểm sáng nổi bật của phiên là cổ phiếu VPBank (VPB), dẫn đầu danh sách mua ròng với giá trị 302,8 tỷ đồng. Giá cổ phiếu tăng 2,59% lên 27.700 đồng, đồng thời ghi nhận lực mua ròng ở cả giao dịch khớp lệnh và thỏa thuận. Tuy nhiên, phần lớn giá trị mua ròng đến từ 5 lệnh giao dịch thỏa thuận. Đáng chú ý, VPB cũng là cổ phiếu bị bán ròng nhiều thứ hai trong tháng 6/2026 với giá trị hơn 1.500 tỷ đồng, chỉ đứng sau VHM (2.425 tỷ đồng).

Top cổ phiếu được khối ngoại mua/bán ròng phiên 1/7 - Nguồn: Dstock

Bên cạnh VPB, khối ngoại cũng giải ngân vào HDB (87,9 tỷ đồng), VIC (81,1 tỷ đồng), MCH (60,9 tỷ đồng) và FPT (51,7 tỷ đồng). Dù được mua ròng hơn 81 tỷ đồng, VIC vẫn giảm 1,32%, phản ánh áp lực chốt lời còn hiện hữu tại nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn.

Ở chiều ngược lại, áp lực bán ròng không quá mạnh và phân tán. MSR dẫn đầu với giá trị bán ròng 162,6 tỷ đồng, tiếp theo là VHM (107,4 tỷ đồng), HPG (56,6 tỷ đồng) và VNM (48,7 tỷ đồng). Ngoài MSR và VHM, các mã còn lại đều có giá trị bán ròng dưới 60 tỷ đồng.

Sau nửa đầu năm bán ròng áp đảo, phiên mua ròng đầu tiên của quý III mang ý nghĩa tích cực về mặt tâm lý sau giai đoạn dòng vốn ngoại liên tục rút khỏi thị trường. Tuy nhiên, dòng tiền vẫn tập trung vào một số thương vụ lớn, cần thêm thời gian để đánh giá liệu đây có phải tín hiệu đảo chiều bền vững của dòng vốn ngoại, hay chỉ là nhịp giải ngân mang tính chọn lọc./.