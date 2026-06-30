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Chứng khoán ngày 30/6: VN-Index giữ sắc xanh, nhịp hồi vẫn cần thêm lực đẩy của dòng tiền

Tấn Minh

Tấn Minh

[email protected]
18:06 | 30/06/2026
Hôm nay (30/6), VN-Index duy trì đà tăng trong phần lớn thời gian giao dịch và đóng cửa tăng hơn 5 điểm nhờ lực cầu cải thiện cùng sự nâng đỡ của nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn. Tuy nhiên, dòng tiền chưa lan tỏa đồng đều, diễn biến phân hóa giữa các nhóm ngành và áp lực bán ròng của khối ngoại cho thấy, thị trường vẫn cần thêm động lực để xác lập xu hướng tăng rõ nét.
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VN-Index tăng hơn 5 điểm

VN-Index duy trì sắc xanh trong phần lớn thời gian giao dịch và đóng cửa tăng hơn 5 điểm, cho thấy lực cầu vẫn giữ vai trò chủ đạo dù thị trường tiếp tục phân hóa. Có thời điểm, chỉ số tăng hơn 8 điểm nhờ dòng tiền cải thiện, song áp lực bán ròng của khối ngoại đã phần nào thu hẹp đà tăng.

Dòng tiền tiếp tục có sự luân chuyển giữa các nhóm ngành khi tập trung vào điện, bất động sản khu công nghiệp, chứng khoán và cảng biển, trong khi dầu khí chịu áp lực điều chỉnh và gần một nửa số cổ phiếu trong rổ VN30 giảm điểm.

Kết phiên, VN-Index tăng +5,04 điểm (+0,27%) lên mức 1.860,01 điểm.

Chứng khoán ngày 30/6: VN-Index giữ sắc xanh, nhịp hồi vẫn cần thêm lực đẩy của dòng tiền
Diễn biến của VN-Index trong phiên giao dịch ngày 30/6.

Độ rộng thị trường khá cân bằng khi số cổ phiếu tăng không quá chênh lệch so với số cổ phiếu giảm giá. Thống kê trên sàn HOSE, hôm nay có 146 mã tăng giá, 74 mã giữ giá tham chiếu và 148 mã giảm giá.

Hôm nay là ngày giao dịch tương đối cân bằng của thị trường khi có 11/21 nhóm ngành đóng cửa tăng điểm. Bất động sản, công nghệ viễn thông và chứng khoán là 3 nhóm ngành tăng điểm mạnh nhất. Ở chiều ngược lại, hóa chất, thép và dầu khí là 3 nhóm ngành chịu áp lực điều chỉnh mạnh nhất.

Trong phiên, chỉ số VN30 có diễn biến trái chiều khi giảm -8,58 điểm, về mức 1.995,71 điểm. Trong rổ VN30, số cổ phiếu tăng giảm cân bằng khi có 14 mã tăng giá, 14 mã giảm giá và 2 mã giữ giá.

VN-Index dần lấy lại nhịp độ giao dịch cần thiết khi thanh khoản khớp lệnh lên mức tương đương so với bình quân 20 phiên. Tính chung toàn phiên, khối lượng cổ phiếu giao dịch trên HOSE đạt 692.765.051 cổ phiếu, tương đương giá trị giao dịch đạt 19.383,260 tỷ đồng, tăng hơn 12% so với phiên trước.

Trên sàn Hà Nội, 2 chỉ số chính cũng có diễn biến trái chiều. Trong đó, HNX-Index giảm -4,83 điểm, về mức 313,16 điểm, trong khi UPCoM-Index tăng 0,62 điểm, lên mức 129,94 điểm.

Nhà đầu tư nước ngoài nới rộng biên độ bán ròng trong phiên hôm nay với giá trị đạt -1,188 tỷ đồng. Trong đó, VPB (-340 tỷ đồng), FPT (-195 tỷ đồng), VNM (-194 tỷ đồng) là 3 mã cổ phiếu chịu áp lực bán ròng mạnh nhất. Ở chiều ngược lại, VIC (+61 tỷ đồng), GEX (+60 tỷ đồng) và VCB (+57 tỷ đồng) là 3 mã cổ phiếu được mua ròng nhiều nhất.

Trên sàn HNX, khối ngoại mua ròng nhẹ gần 1 tỷ đồng.

Diễn biến phân hóa giữa các nhóm ngành

VN-Index khép lại phiên giao dịch cuối cùng của tháng 6 trong sắc xanh với mức tăng nhẹ, song diễn biến phân hóa giữa các nhóm ngành vẫn là đặc điểm nổi bật khi dòng tiền chưa đủ mạnh để lan tỏa trên diện rộng. Điều này cho thấy, thị trường vẫn đang trong trạng thái giằng co, lực cầu chủ yếu tập trung ở một số nhóm cổ phiếu và chưa tạo được sự đồng thuận cần thiết để hình thành xu hướng tăng rõ nét.

Điểm sáng đến từ nhóm cổ phiếu vốn hóa vừa và nhỏ, nổi bật là chứng khoán và điện - năng lượng với mức tăng 2 - 6%. Bên cạnh đó, sự hồi phục của hai cổ phiếu VIC và VHM tiếp tục đóng vai trò lực đỡ quan trọng, giúp chỉ số duy trì đà tăng.

Diễn biến phân hóa vẫn chi phối các nhóm ngành. Nhóm ngân hàng ghi nhận sự trái chiều giữa các mã vốn hóa vừa và nhỏ như KLB, MSB, OCB với các cổ phiếu đầu ngành như LPB, STB, ACB. Trong khi đó, dầu khí là nhóm chịu áp lực bán mạnh nhất khi phần lớn cổ phiếu đóng cửa dưới tham chiếu.

giao dịc chứng khoán tại sàn chứng khoán MSB Ảnh Đức Thanh
VN-Index có phiên giao dịch cải thiện nhẹ về điểm số. Ảnh Đức Thanh

Thanh khoản thị trường cải thiện so với phiên trước, khối lượng khớp lệnh trở lại mức bình quân 20 phiên. Dòng tiền tiếp tục tập trung vào nhóm cổ phiếu tăng giá, cho thấy tâm lý nhà đầu tư chưa chuyển sang trạng thái bi quan, dù chỉ số vẫn phụ thuộc đáng kể vào nhóm vốn hóa lớn.

Theo các chuyên gia, việc thanh khoản cải thiện là tín hiệu tích cực, tuy nhiên xu hướng tăng của VN-Index vẫn chưa thực sự bền vững khi dòng tiền chưa lan tỏa đồng đều giữa các nhóm ngành.

Về kỹ thuật, VN-Index vẫn duy trì trạng thái trung tính khi đóng cửa trên các đường MA10 và MA20. Mặc dù lực mua đang chiếm ưu thế nhẹ, các chỉ báo động lượng và dòng tiền chưa đồng thuận, cho thấy xu hướng tăng vẫn cần thêm sự xác nhận. Trong ngắn hạn, chỉ số nhiều khả năng sẽ tiếp tục tích lũy và dao động trong biên độ hẹp trước khi xuất hiện tín hiệu bứt phá rõ ràng hơn./.

Tấn Minh
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