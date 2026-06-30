Lực cầu trên thị trường trái phiếu chính phủ vẫn khá chọn lọc

Theo báo cáo thị trường tuần từ ngày 22 - 26/6 của Chứng khoán Yuanta Việt Nam, thị trường trái phiếu chính phủ sơ cấp ghi nhận kết quả đấu thầu kém tích cực hơn rõ rệt so với tuần trước đó. Trong tuần, Kho bạc Nhà nước (KBNN) gọi thầu 17.000 tỷ đồng, tổng giá trị đăng ký đạt 17.035 tỷ đồng, song khối lượng trúng thầu chỉ đạt 4.385 tỷ đồng, tương ứng tỷ lệ trúng thầu 25,8%, giảm mạnh so với mức 56,9% của tuần liền trước.

Theo từng kỳ hạn, trái phiếu kỳ hạn 10 năm huy động được 2.470 tỷ đồng trên tổng khối lượng gọi thầu 9.000 tỷ đồng, với lợi suất giữ nguyên ở mức 4,35%/năm. Kỳ hạn 5 năm huy động 1.550 tỷ đồng trên 6.000 tỷ đồng gọi thầu, lợi suất tăng 3 điểm cơ bản lên 4,18%/năm. Kỳ hạn 3 năm huy động 125 tỷ đồng trên 500 tỷ đồng gọi thầu với lợi suất 3,52%/năm, trong khi kỳ hạn 30 năm huy động 240 tỷ đồng trên 500 tỷ đồng gọi thầu, lợi suất tăng 1 điểm cơ bản lên 4,58%/năm. Riêng kỳ hạn 15 năm không ghi nhận khối lượng trúng thầu.

Lũy kế từ đầu năm 2026 đến nay, KBNN đã huy động được 182.561 tỷ đồng trái phiếu chính phủ, tương đương 36,5% kế hoạch phát hành cả năm. Trong tuần này, KBNN dự kiến tiếp tục tổ chức đấu thầu 16.000 tỷ đồng trái phiếu chính phủ, bao gồm các kỳ hạn 3 năm (500 tỷ đồng), 5 năm (5.000 tỷ đồng), 10 năm (9.000 tỷ đồng), 15 năm (1.000 tỷ đồng) và 30 năm (500 tỷ đồng).

Trên thị trường thứ cấp, thanh khoản trong tuần từ ngày 22 - 26/6 cải thiện nhẹ so với tuần trước đó. Tổng giá trị giao dịch đạt 99,4 nghìn tỷ đồng, tăng 11,6% so với tuần liền trước. Trong đó, giao dịch outright đạt 76,4 nghìn tỷ đồng, tăng 13,8%, còn giao dịch repo đạt 23 nghìn tỷ đồng, tăng 4,8%. Giới chuyên gia nhận định, thanh khoản tăng chủ yếu nhờ giao dịch outright, phản ánh hoạt động mua bán thực chất sôi động hơn trong bối cảnh kết quả đấu thầu sơ cấp còn hạn chế và nhà đầu tư có xu hướng tìm kiếm mức lợi suất linh hoạt hơn trên thị trường thứ cấp.

Diễn biến lợi suất trên thị trường thứ cấp có sự phân hóa giữa các kỳ hạn. Chốt tuần, lợi suất trái phiếu kỳ hạn 1 năm ở mức 3,62%/năm, tăng 1 điểm cơ bản; kỳ hạn 2 năm tăng 2 điểm cơ bản lên 3,56%/năm; kỳ hạn 3 năm tăng 1 điểm cơ bản lên 3,73%/năm. Trong khi đó, lợi suất kỳ hạn 5 năm, 7 năm và 10 năm cùng giảm 1 điểm cơ bản, lần lượt xuống 4,32%/năm, 4,39%/năm và 4,52%/năm. Lợi suất kỳ hạn 15 năm giữ nguyên ở mức 4,72%/năm.

Khối ngoại tiếp tục bán ròng 170,9 tỷ đồng trên thị trường trái phiếu chính phủ, đánh dấu tuần bán ròng thứ hai liên tiếp. Tuy nhiên, quy mô bán ròng đã thu hẹp đáng kể so với mức 606 tỷ đồng của tuần trước.

Các chuyên gia từ Chứng khoán Yuanta cho rằng, lực cầu trên thị trường sơ cấp vẫn khá chọn lọc khi nhà đầu tư tiếp tục kỳ vọng mức lợi suất cao hơn, dù lợi suất phát hành đã có xu hướng tăng trong thời gian gần đây. Trong ngắn hạn, lợi suất trái phiếu chính phủ nhiều khả năng sẽ đi ngang đến tăng nhẹ khi KBNN cần đẩy nhanh tiến độ huy động vốn trong nửa cuối năm. Tuy nhiên, xu hướng hạ nhiệt của lợi suất trái phiếu toàn cầu cùng với mặt bằng lãi suất liên ngân hàng kỳ hạn ngắn ổn định có thể làm chậm đà tăng của lợi suất trái phiếu chính phủ trong nước./.