Ngày 30/6: Giá heo hơi xuống thấp nhất 61.000 đồng/kg

Giá heo hơi hôm nay dao động từ 61.000 đồng/kg đến 67.000 đồng/kg. Ảnh minh họa

Tại miền Bắc, giá heo hơi hôm nay giảm 1.000 đồng/kg tại một số địa phương, trong khi phần lớn thị trường tiếp tục giữ giá ổn định.

Cụ thể, Thái Nguyên và Bắc Ninh cùng giảm 1.000 đồng/kg, đưa giá heo hơi tại hai địa phương này xuống mức 66.000 đồng/kg.

Sau điều chỉnh, Hà Nội và Hưng Yên tiếp tục là hai địa phương có giá heo hơi cao nhất khu vực với mức 67.000 đồng/kg. Trong khi đó, các địa phương gồm Tuyên Quang, Cao Bằng, Lạng Sơn, Quảng Ninh, Hải Phòng, Ninh Bình, Lào Cai, Lai Châu, Điện Biên, Phú Thọ và Sơn La cùng duy trì mức 66.000 đồng/kg.

Hiện giá heo hơi miền Bắc dao động từ 66.000 đồng/kg đến 67.000 đồng/kg.

Tại Miền Trung - Tây Nguyên, giá heo hơi hôm nay giảm 1.000 đồng/kg tại một số địa phương, trong khi các tỉnh còn lại tiếp tục đi ngang.

Cụ thể, Thanh Hóa giảm 1.000 đồng/kg, hiện giao dịch ở mức 66.000 đồng/kg. Đà Nẵng giảm 1.000 đồng/kg, đưa giá heo hơi tại địa phương này xuống mức 62.000 đồng/kg. Sau biến động, Thanh Hóa và Nghệ An cùng giữ mức cao nhất khu vực với 66.000 đồng/kg.

Các địa phương Hà Tĩnh tiếp tục duy trì mức 65.000 đồng/kg, Quảng Trị giữ mức 64.000 đồng/kg. Huế và Quảng Ngãi cùng giao dịch ở mức 63.000 đồng/kg. Trong khi đó, Đà Nẵng, Gia Lai, Đắk Lắk, Khánh Hòa và Lâm Đồng cùng duy trì mức 62.000 đồng/kg, thấp nhất khu vực.

Hiện giá heo hơi miền Trung - Tây Nguyên dao động từ 62.000 đồng/kg đến 66.000 đồng/kg.

Tại miền Nam, giá heo hơi hôm nay không biến động, thị trường tiếp tục duy trì trạng thái đi ngang.

Đồng Nai tiếp tục là địa phương có giá heo hơi cao nhất khu vực với mức 63.000 đồng/kg. Trong khi đó, Tây Ninh, Đồng Tháp, An Giang và Cà Mau cùng duy trì mức 61.000 đồng/kg, thấp nhất cả nước.

Các địa phương gồm TP Hồ Chí Minh, Vĩnh Long và Cần Thơ tiếp tục giao dịch ở mức 62.000 đồng/kg.

Hiện giá heo hơi miền Nam dao động từ 61.000 đồng/kg đến 63.000 đồng/kg.

Nhìn chung, giá heo hơi hôm nay tiếp tục có xu hướng điều chỉnh giảm nhẹ tại một số địa phương miền Bắc và miền Trung - Tây Nguyên, trong khi khu vực miền Nam tiếp tục ổn định. Thị trường vẫn duy trì sự phân hóa giữa các vùng, với mức giá cao nhất 67.000 đồng/kg tại Hà Nội và Hưng Yên, còn mức thấp nhất 61.000 đồng/kg tại Tây Ninh, Đồng Tháp, An Giang và Cà Mau./.