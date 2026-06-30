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Giao kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách trung ương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia

Hà Phương

Hà Phương

06:24 | 30/06/2026
(TBTCO) - Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định số 1160/QĐ-TTg ngày 29/6/2026 về việc giao kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách trung ương giai đoạn 2026 - 2030 của các chương trình mục tiêu quốc gia (đợt 1) cho các bộ, cơ quan trung ương và UBND tỉnh, thành phố.
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Quyết định nêu rõ, giao kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách trung ương giai đoạn 2026 - 2030 của Chương trình mục tiêu quốc gia (CTMTQG) phòng, chống ma túy đến năm 2030 cho Bộ Công an, Bộ Quốc phòng tại Phụ lục kèm theo.

Giao kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách trung ương giai đoạn 2026 - 2030 của CTMTQG xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2026 - 2035, giai đoạn I từ năm 2026 - 2030 cho 5 bộ, cơ quan trung ương và 27 tỉnh, thành phố tại Phụ lục kèm theo.

Giao kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách trung ương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia
Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi được thực hiện từ năm 2026 đến hết năm 2035, giai đoạn I từ năm 2026 đến hết năm 2030. Ảnh minh họa.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ, cơ quan trung ương và UBND tỉnh, thành phố căn cứ kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách trung ương giai đoạn 2026 - 2030 được giao tổ chức thực hiện lập, phê duyệt, giao kế hoạch từng CTMTQG giai đoạn 2026 - 2030 theo quy định tại Điều 6 Nghị định số 358/2025/NĐ-CP ngày 31/12/2025 của Chính phủ quy định cơ chế quản lý, tổ chức thực hiện các CTMTQG; bố trí đủ vốn ngân sách địa phương thực hiện từng chương trình theo quy định.

Đồng thời, chủ động tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch theo đúng quy định của pháp luật đầu tư công và các quy định pháp luật có liên quan; lựa chọn danh mục nhiệm vụ, dự án đầu tư công và phân bổ vốn bảo đảm tuân thủ quy định pháp luật đầu tư công, đúng chủ trương đầu tư từng chương trình và phải trên cơ sở đánh giá hiệu quả kinh tế - xã hội theo Kết luận số 18-KL/TW ngày 2/4/2026 của Ban Chấp hành Trung ương về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, tài chính quốc gia và vay, trả nợ công, đầu tư công trung hạn 5 năm 2026 - 2030 gắn với thực hiện mục tiêu phấn đấu tăng trưởng hai con số, Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 23/4/2026 của Thủ tướng Chính phủ về quản lý và sử dụng vốn đầu tư công gắn với hạch toán kinh tế - xã hội, đánh giá hiệu quả đầu tư; đẩy nhanh tiến độ xây dựng kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026 - 2030.

Các bộ, cơ quan trung ương và UBND tỉnh, thành phố báo cáo kết quả phân bổ kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách trung ương giai đoạn 2026 - 2030 chi tiết đến nội dung, dự án thành phần và danh mục dự án đầu tư công trên Hệ thống thông tin giám sát, đánh giá các CTMTQG theo quy định tại Quyết định số 25/2025/QĐ-TTg ngày 22/7/2025 của Thủ tướng Chính phủ./.

Hà Phương
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