Hà Nội cam kết hành động hiện thực hóa Quy hoạch tổng thể Thủ đô tầm nhìn 100 năm

Quy hoạch 100 năm mở ra giai đoạn phát triển mới của Thủ đô

Phát biểu bế mạc Hội nghị công bố Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm và xúc tiến đầu tư năm 2026 diễn ra ngày 29/6, Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng nhấn mạnh, hội nghị đã diễn ra thành công, đánh dấu bước khởi đầu cho giai đoạn phát triển mới của Thủ đô dựa trên nền tảng khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng phát biểu tại hội nghị.

Những quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư, các văn kiện hợp tác được trao và ký kết cùng sự quan tâm của cộng đồng doanh nghiệp, nhà đầu tư đã tạo nền tảng quan trọng, củng cố niềm tin vào triển vọng phát triển của Hà Nội trong thời gian tới.

Bí thư Thành ủy Hà Nội cho biết, thành phố sẽ nghiêm túc tiếp thu các ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Trung ương và những đóng góp từ cộng đồng doanh nghiệp để tiếp tục hoàn thiện môi trường đầu tư, nâng cao hiệu quả điều hành và cụ thể hóa thành các kết quả phát triển thực chất.

Năm 2026 là dấu mốc có ý nghĩa đặc biệt khi Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 02-NQ/TW về xây dựng và phát triển Thủ đô Hà Nội trong kỷ nguyên mới, Quốc hội thông qua Luật Thủ đô năm 2026 với nhiều cơ chế, chính sách đặc thù và Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm được phê duyệt. Bí thư Thành ủy Hà Nội nhấn mạnh, đây là nền tảng quan trọng để Hà Nội hiện thực hóa mục tiêu trở thành trung tâm đổi mới sáng tạo, hội tụ tri thức, công nghệ, sở hữu hệ thống hạ tầng hiện đại và chất lượng sống cao.

Bốn cam kết hành động

Để đưa quy hoạch vào thực tiễn, Bí thư Thành ủy Hà Nội công bố 4 cam kết hành động của thành phố.

Cam kết đầu tiên là tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, điều hành theo hướng quản trị đô thị hiện đại, nâng cao kỷ cương, hiệu quả thực chất và đồng hành cùng doanh nghiệp, nhà đầu tư. Thành phố sẽ đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, kiên quyết xử lý tình trạng chậm trễ, né tránh, đùn đẩy trách nhiệm và gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp.

Hà Nội cam kết mọi nhà đầu tư đến với thành phố đều được tiếp cận thông tin minh bạch, bình đẳng, được lắng nghe, tạo điều kiện thuận lợi và bảo đảm đầy đủ quyền, lợi ích hợp pháp theo quy định của pháp luật.

Cam kết thứ hai là tập trung phát huy vai trò dẫn dắt của đầu tư công để thúc đẩy các dự án hạ tầng chiến lược, qua đó thu hút mạnh mẽ các nguồn lực xã hội.

“Hà Nội cam kết đồng hành bằng một môi trường đầu tư minh bạch, thể chế ngày càng hoàn thiện, hạ tầng đồng bộ, nguồn nhân lực chất lượng cao và nền hành chính kỷ cương, phục vụ hiệu quả. Thành công của nhà đầu tư chân chính cũng chính là thành công của Thủ đô”. - Bí thư Thành ủy Hà Nội

Trần Đức Thắng

Hà Nội sẽ ưu tiên đẩy nhanh tiến độ các tuyến đường vành đai, cầu vượt sông Hồng, hệ thống giao thông công cộng, khu công nghệ cao, hạ tầng số, năng lượng, tài chính, giáo dục, y tế và môi trường nhằm tạo nền tảng phát triển đồng bộ cho Thủ đô trong giai đoạn mới.

Cam kết thứ ba là ưu tiên phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, coi đây là yếu tố quyết định tạo đột phá trong kỷ nguyên mới. Thành phố sẽ phát huy lợi thế là trung tâm giáo dục, khoa học và công nghệ của cả nước để xây dựng hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, nghiên cứu và phát triển; đồng thời triển khai các chính sách thu hút nhân tài thông qua nhà ở và hệ thống an sinh xã hội chất lượng cao.

Cam kết thứ tư được Bí thư Thành ủy Hà Nội đặc biệt nhấn mạnh là đặt người dân và bản sắc Thăng Long - Hà Nội ở vị trí trung tâm của mọi chủ trương, dự án và công trình phát triển.

Theo Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng, mọi quyết sách phát triển của Thủ đô đều phải hướng tới mục tiêu nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân, đồng thời gìn giữ và phát huy các giá trị văn hóa, lịch sử của Thăng Long - Hà Nội.

Các lãnh đạo TP. Hà Nội tặng hoa chúc mừng đại diện lãnh đạo các doanh nghiệp, nhà đầu tư.

Đồng hành cùng nhà đầu tư để hiện thực hóa Quy hoạch

Gửi thông điệp tới cộng đồng doanh nghiệp và nhà đầu tư, Bí thư Thành ủy Hà Nội mong muốn các doanh nghiệp đến với Thủ đô bằng tầm nhìn dài hạn, tinh thần chuyên nghiệp và cam kết cùng thành phố kiến tạo những giá trị bền vững.

Bí thư Thành ủy Hà Nội chia sẻ, Hà Nội không chỉ khát vọng trở thành điểm đến của các dòng vốn đầu tư, mà còn quyết tâm trở thành trung tâm đổi mới sáng tạo và hội tụ những giá trị phát triển bền vững. Đó là tầm nhìn về một Thủ đô xanh, thông minh, đáng sống, có năng lực cạnh tranh cao và giàu bản sắc Việt Nam.

Với quyết tâm đó, Hà Nội sẽ biến những cam kết hôm nay thành hành động cụ thể, dự án cụ thể và kết quả cụ thể, để Quy hoạch tổng thể Thủ đô thực sự trở thành động lực phát triển, tạo dựng niềm tin và mở ra một giai đoạn phát triển mới cho Thủ đô.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng yêu cầu UBND thành phố, các sở, ngành và chính quyền các xã, phường khẩn trương triển khai các nhiệm vụ với tinh thần phục vụ nhanh hơn, phối hợp chặt chẽ hơn, hành động quyết liệt hơn và trách nhiệm cao hơn, quyết tâm biến các cam kết thành những dự án, công trình và kết quả cụ thể để Quy hoạch tổng thể Thủ đô thực sự trở thành động lực mở ra giai đoạn phát triển mới của Hà Nội./.