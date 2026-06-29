Hiện thực hóa Quy hoạch Thủ đô bằng quyết tâm hành động và những dự án cụ thể

Theo Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, thời gian qua, Hà Nội đã triển khai nhiều dự án hạ tầng kỹ thuật và công trình trọng điểm quy mô lớn, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao diện mạo đô thị và từng bước hiện thực hóa chiến lược phát triển Thủ đô theo hướng xanh, thông minh, hiện đại và bền vững.

Trong bối cảnh đất nước đang bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu tăng trưởng nhanh và bền vững, việc công bố Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Đây không chỉ là dấu mốc trong công tác quy hoạch, mà còn thể hiện quyết tâm chính trị của thành phố trong việc triển khai hiệu quả Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, Nghị quyết Đại hội XVIII Đảng bộ TP. Hà Nội và hiện thực hóa tinh thần chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: “Hà Nội đã nói là làm, làm nhanh, làm đúng, làm hiệu quả, làm đến cùng”.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Phạm Duy

Thể chế mới tạo động lực cho phát triển

Chủ tịch Quốc hội cho biết, dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự điều hành quyết liệt của Chính phủ, sự đồng hành của Quốc hội cùng sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, Việt Nam đang triển khai mạnh mẽ các chương trình cải cách sâu rộng, toàn diện với tinh thần đổi mới cả về tư duy và phương thức quản trị quốc gia.

Các nghị quyết chiến lược của Bộ Chính trị đã xác lập những định hướng quan trọng nhằm huy động tối đa các nguồn lực trong và ngoài nước, thúc đẩy tăng trưởng nhanh, bền vững và nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia.

Trên tinh thần đó, Quốc hội đã và đang tập trung hoàn thiện khuôn khổ pháp lý nhằm tạo lập môi trường đầu tư, kinh doanh minh bạch, thuận lợi, ổn định và có khả năng dự báo cao. Nhiều đạo luật quan trọng cùng các cơ chế, chính sách đặc thù đã được ban hành hoặc sửa đổi theo hướng tháo gỡ điểm nghẽn, giải phóng nguồn lực, tăng cường phân cấp, phân quyền gắn với kiểm tra, giám sát; giảm chi phí tuân thủ và tạo điều kiện thuận lợi hơn cho người dân, doanh nghiệp phát triển sản xuất, kinh doanh.

Theo Chủ tịch Quốc hội, Quốc hội đang tiếp tục thể chế hóa đầy đủ, kịp thời các chủ trương lớn của Đảng thành hệ thống pháp luật đồng bộ, hiện đại và khả thi, bảo đảm thể chế thực sự trở thành động lực phát triển. Đồng thời, tạo dựng môi trường đầu tư bình đẳng, minh bạch; bảo vệ quyền sở hữu tài sản, quyền tự do kinh doanh và các quyền, lợi ích hợp pháp của nhà đầu tư theo quy định của Hiến pháp và pháp luật.

Nhấn mạnh vị trí đặc biệt của Hà Nội, Chủ tịch Quốc hội cho rằng, Thủ đô không chỉ là trung tâm chính trị - hành chính quốc gia, mà còn là trung tâm lớn về văn hóa, giáo dục, khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và hội nhập quốc tế; là cực tăng trưởng quan trọng của Vùng Thủ đô, Vùng Đồng bằng sông Hồng và cả nước.

Đặc biệt, Luật Thủ đô có hiệu lực từ ngày 1/7/2026, Hà Nội được trao nhiều cơ chế đặc thù về phân cấp quản lý, huy động nguồn lực, đầu tư hạ tầng, phát triển đô thị, khoa học, công nghệ và thu hút đầu tư. Đây là cơ hội lịch sử để Thủ đô bứt phá mạnh mẽ, thực hiện thành công Quy hoạch tổng thể tầm nhìn 100 năm.

Chủ tịch Quốc hội đánh giá cao sự chuẩn bị nghiêm túc, bài bản của Thành ủy, HĐND và UBND TP. Hà Nội trong quá trình xây dựng quy hoạch. Theo Chủ tịch Quốc hội, bản quy hoạch được xây dựng trên cơ sở Luật Thủ đô và Quy hoạch quốc gia, bảo đảm tính liên kết vùng, tính kế thừa và giá trị pháp lý cao, trở thành một cấu phần quan trọng trong chiến lược phát triển quốc gia.

Các đại biểu tham quan, tìm hiểu không gian trưng bày về Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm. Ảnh: Thành Thái

Đưa quy hoạch vào cuộc sống bằng những công trình cụ thể

Để hiện thực hóa tầm nhìn phát triển đã được xác lập, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho rằng, điều quan trọng nhất là đưa quy hoạch vào thực tiễn.

Theo đó, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô cần nhận thức sâu sắc rằng, quy hoạch chỉ thực sự có giá trị khi được tổ chức thực hiện hiệu quả. Hà Nội cần tiếp tục phát huy truyền thống văn hiến, anh hùng và vị thế của Thủ đô để nhanh chóng chuyển hóa các định hướng quy hoạch thành những chương trình, dự án và công trình cụ thể; lấy hiệu quả thực thi và nâng cao đời sống nhân dân làm thước đo năng lực quản trị.

Chủ tịch Quốc hội đề nghị Hà Nội tập trung ưu tiên các dự án chiến lược về kết cấu hạ tầng, giao thông, chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo, phát triển xanh và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao. Đồng thời, khai thác hiệu quả các cơ chế, chính sách đặc thù mà Quốc hội đã ban hành, tiếp tục cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh, xây dựng nền hành chính hiện đại, chuyên nghiệp, phục vụ người dân và doanh nghiệp.

Đối với cộng đồng doanh nghiệp và nhà đầu tư, Chủ tịch Quốc hội bày tỏ mong muốn các doanh nghiệp trong và ngoài nước tiếp tục đặt niềm tin vào Việt Nam nói chung và Hà Nội nói riêng; đầu tư với tinh thần hợp tác lâu dài, có trách nhiệm, thượng tôn pháp luật và gắn lợi ích của doanh nghiệp với lợi ích của quốc gia, dân tộc và sự phát triển bền vững của Thủ đô. Chủ tịch Quốc hội khẳng định, Việt Nam luôn coi thành công của cộng đồng doanh nghiệp là một trong những động lực quan trọng thúc đẩy tăng trưởng và nâng cao năng lực cạnh tranh của nền kinh tế.

Bên cạnh đó, Chủ tịch Quốc hội đề nghị Chính phủ, các bộ, ngành Trung ương và các cơ quan liên quan tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Hà Nội trong quá trình triển khai các cơ chế, chính sách đặc thù; kịp thời hướng dẫn, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc về cơ chế để bảo đảm tính thống nhất trong tổ chức thực hiện.

Theo Chủ tịch Quốc hội, mọi cơ chế, chính sách đã được Quốc hội ban hành cần được triển khai hiệu quả, đi vào cuộc sống; mọi nguồn lực được giao phải được sử dụng đúng mục đích, đúng pháp luật, vì sự phát triển của đất nước và hạnh phúc của nhân dân.

Đồng hành cùng Hà Nội kiến tạo tương lai phát triển

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết, Quốc hội sẽ tiếp tục đồng hành, lắng nghe thực tiễn từ Hà Nội để hoàn thiện hệ thống pháp luật theo hướng ổn định, minh bạch, dễ thực hiện; tạo nền tảng pháp lý vững chắc để doanh nghiệp yên tâm đầu tư, đổi mới sáng tạo và phát triển lâu dài.

Cùng với đó, Quốc hội sẽ tăng cường giám sát việc thực hiện các nghị quyết đã ban hành, đặc biệt là những nghị quyết liên quan đến phân cấp, phân quyền, phát triển kết cấu hạ tầng, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và phát triển kinh tế tư nhân.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tham quan tại không gian trưng bày công nghệ mới bên lề hội nghị. Ảnh: Thành Thái

Theo Chủ tịch Quốc hội, đất nước đang đứng trước thời cơ lớn để bứt phá khi khát vọng phát triển hội tụ cùng những chủ trương đúng đắn của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, sự đồng thuận của toàn xã hội và niềm tin của cộng đồng quốc tế.

Một nền chính trị ổn định, nền kinh tế đang đổi mới mạnh mẽ, hệ thống pháp luật ngày càng hoàn thiện cùng với Quy hoạch Thủ đô tầm nhìn 100 năm và cơ chế đặc thù vượt trội sẽ là những nền tảng quan trọng để Hà Nội hướng tới mục tiêu trở thành thành phố kết nối toàn cầu, trung tâm đổi mới sáng tạo, trung tâm tài chính, thương mại và dịch vụ có sức cạnh tranh cao trong khu vực.

Chủ tịch Quốc hội tin tưởng, với truyền thống văn hiến, anh hùng, khát vọng phát triển và quyết tâm đổi mới, nhất định Hà Nội sẽ khẳng định vai trò đầu tàu, tạo động lực lan tỏa mạnh mẽ đối với Vùng Thủ đô và cả nước; trở thành điểm đến hấp dẫn của các nhà đầu tư, nơi hội tụ của trí tuệ, công nghệ, nguồn lực và ý tưởng phát triển mới./.