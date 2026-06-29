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Hà Nội mở không gian phát triển mới, công bố 276 dự án hiện thực hóa Quy hoạch Thủ đô 100 năm

11:51 | 29/06/2026
(TBTCO) - Quy hoạch Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm không chỉ xác lập định hướng phát triển dài hạn, mà còn mở đầu giai đoạn hiện thực hóa bằng những dự án cụ thể. Với nền tảng thể chế mới, hạ tầng chiến lược và quyết tâm đổi mới quản trị, Hà Nội công bố 276 dự án kêu gọi đầu tư, khẳng định cam kết đồng hành cùng doanh nghiệp để kiến tạo những động lực tăng trưởng mới trong kỷ nguyên phát triển của đất nước.
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Hà Nội hoàn thiện quy hoạch tổng thể tầm nhìn 100 năm, sắp trình Hội đồng nhân dân thành phố Huy động 11 triệu tỷ đồng, hiện thực hóa tầm nhìn quy hoạch 100 năm Hà Nội sẵn sàng cho Hội nghị xúc tiến đầu tư 2026: Dự kiến ký kết 48 thỏa thuận hợp tác Sẵn sàng cho Hội nghị công bố Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm và xúc tiến đầu tư năm 2026

Sáng 29/6, UBND TP. Hà Nội tổ chức Hội nghị công bố Quy hoạch Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm và Xúc tiến đầu tư năm 2026.

Phát biểu khai mạc hội nghị, Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Vũ Đại Thắng khẳng định, Hà Nội đang hội tụ đầy đủ điều kiện để bước vào một giai đoạn phát triển mới với nền tảng là quy hoạch dài hạn, thể chế đột phá và quyết tâm đổi mới mạnh mẽ. Cũng tại hội nghị, thành phố công bố 276 dự án kêu gọi đầu tư trên nhiều lĩnh vực trọng điểm, đồng thời trao quyết định chủ trương đầu tư, giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và ký kết các biên bản ghi nhớ hợp tác với nhiều doanh nghiệp, tập đoàn lớn trong và ngoài nước.

Hà Nội mở không gian phát triển mới, công bố 276 dự án hiện thực hóa Quy hoạch Thủ đô 100 năm
Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Vũ Đại Thắng phát biểu khai mạc hội nghị.

Theo Chủ tịch UBND TP. Hà Nội, đất nước đang bước vào kỷ nguyên phát triển mới với khát vọng xây dựng Việt Nam trở thành quốc gia phát triển, hùng cường vào giữa thế kỷ XXI. Những chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước về hoàn thiện thể chế, phát triển khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, phát triển kinh tế tư nhân và hội nhập quốc tế đang tạo nền tảng quan trọng cho giai đoạn phát triển mới.

Là Thủ đô, trung tâm đầu não chính trị - hành chính quốc gia, Hà Nội xác định trách nhiệm tiên phong trong cụ thể hóa các chủ trương chiến lược của Trung ương, đổi mới mô hình tăng trưởng, kiến tạo động lực phát triển mới và tiếp tục giữ vai trò cực tăng trưởng của vùng Đồng bằng sông Hồng cũng như cả nước.

Quy hoạch chỉ có giá trị khi được hiện thực hóa

Theo ông Vũ Đại Thắng, hội nghị lần này đánh dấu bước khởi đầu của quá trình đưa Quy hoạch Thủ đô vào cuộc sống. Quy hoạch với tầm nhìn 100 năm đã xác lập định hướng phát triển dài hạn, mở ra không gian phát triển mới cho Hà Nội.

Cùng với đó, Nghị quyết số 02-NQ/TW của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển Thủ đô Hà Nội trong kỷ nguyên mới và Luật Thủ đô năm 2026, có hiệu lực từ ngày 1/7/2026, tạo nền tảng chính trị và pháp lý quan trọng với nhiều cơ chế phân cấp, phân quyền và chính sách đặc thù, giúp thành phố chủ động hơn trong huy động nguồn lực, phát triển hạ tầng và triển khai các dự án chiến lược.

Lãnh đạo TP. Hà Nội nhấn mạnh, điều cộng đồng doanh nghiệp quan tâm không chỉ là một bản quy hoạch có tầm nhìn, mà còn là khả năng tổ chức thực hiện. Quy hoạch chỉ thực sự có ý nghĩa khi được hiện thực hóa bằng những công trình, dự án và kết quả phát triển cụ thể.

Ngay trong quá trình xây dựng quy hoạch, Hà Nội đã đồng thời chuẩn bị các điều kiện về thể chế, hạ tầng, nguồn lực và phương thức quản trị để khi quy hoạch được công bố có thể nhanh chóng triển khai.

Theo Chủ tịch UBND TP. Hà Nội, niềm tin của nhà đầu tư không đến từ những cam kết chung chung, mà được tạo dựng bằng năng lực thực thi của chính quyền, môi trường đầu tư minh bạch, ổn định, có khả năng dự báo và việc kịp thời tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp.

Ba động lực hiện thực hóa Quy hoạch Thủ đô

Nhìn lại giai đoạn 2021 - 2025, Hà Nội tiếp tục khẳng định vai trò đầu tàu kinh tế của cả nước. Năm 2025, GRDP của thành phố đạt gần 1,6 triệu tỷ đồng, chiếm 12,42% GDP cả nước; tốc độ tăng trưởng đạt 8,15%; thu ngân sách nhà nước lần đầu tiên vượt 710 nghìn tỷ đồng, tiếp tục dẫn đầu cả nước.

Quan trọng hơn, thành phố đã chuyển mạnh tư duy từ đầu tư công theo sau sang đầu tư công dẫn dắt đầu tư xã hội, tập trung nguồn lực cho các công trình hạ tầng chiến lược, hạ tầng số, giáo dục, y tế và môi trường, tạo nền tảng mở rộng không gian phát triển và nâng cao năng lực cạnh tranh.

Bước sang năm 2026, kinh tế Thủ đô tiếp tục duy trì đà tăng trưởng tích cực. Sáu tháng đầu năm, các lĩnh vực sản xuất công nghiệp, thương mại, du lịch, xuất khẩu, thu ngân sách và thu hút đầu tư đều đạt kết quả khả quan.

Đáng chú ý, Hà Nội tiếp tục là điểm đến hấp dẫn của các nhà đầu tư. Trong nửa đầu năm, thành phố đã quyết định chủ trương đầu tư 138 dự án trong nước với tổng vốn khoảng 3,6 triệu tỷ đồng; thu hút khoảng 3,2 tỷ USD vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI), tiếp tục nằm trong nhóm địa phương dẫn đầu cả nước.

Theo ông Vũ Đại Thắng, những kết quả trên phản ánh niềm tin ngày càng lớn của cộng đồng doanh nghiệp đối với môi trường đầu tư của Hà Nội, đồng thời khẳng định dư địa tăng trưởng và khả năng huy động nguồn lực cho giai đoạn phát triển tiếp theo.

Để triển khai thành công Quy hoạch Thủ đô, Hà Nội xác định ba động lực phát triển là thể chế, hạ tầng và đổi mới quản trị.

Trong đó, Luật Thủ đô năm 2026 được đánh giá là lợi thế cạnh tranh đặc biệt, giúp thành phố chủ động hơn trong huy động nguồn lực, phát triển hạ tầng và triển khai các dự án chiến lược; đồng thời rút ngắn thời gian chuẩn bị đầu tư, giảm chi phí tuân thủ và nâng cao chất lượng điều hành.

Về hạ tầng, Hà Nội đang bước vào giai đoạn triển khai khối lượng đầu tư lớn nhất từ trước đến nay. Ngay trước hội nghị, thành phố đồng loạt khởi công 5 tuyến đường sắt đô thị, tạo bước chuyển căn bản trong phát triển giao thông công cộng theo mô hình TOD (phát triển đô thị gắn với giao thông công cộng).

Bên cạnh đó, hàng loạt dự án hạ tầng chiến lược như các tuyến đường vành đai, cầu vượt sông Hồng, trục giao thông hướng tâm, công trình chống ngập, hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng số đang được triển khai. Thành phố cũng đẩy mạnh phát triển nhà ở xã hội, khu đô thị đa mục tiêu, hạ tầng giáo dục, y tế, văn hóa, trung tâm đổi mới sáng tạo và các công trình môi trường.

Song song với đầu tư hạ tầng, Hà Nội tiếp tục đổi mới phương thức quản trị, xây dựng nền hành chính kiến tạo, liêm chính và phục vụ; lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm; coi cải cách thủ tục hành chính là giải pháp trực tiếp nâng cao năng lực cạnh tranh. Mục tiêu là giảm thời gian, giảm chi phí và giảm rủi ro cho doanh nghiệp; nâng cao tính minh bạch, ổn định và hiệu quả thực thi của bộ máy hành chính.

Hà Nội công bố 276 dự án kêu gọi đầu tư, mở không gian phát triển mới từ Quy hoạch Thủ đô tầm nhìn 100 năm
Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Vũ Đại Thắng (thứ 3 từ phải sang) cùng các đại biểu tham quan triển lãm.

Thu hút đầu tư có chọn lọc, hướng tới phát triển bền vững

Theo Quy hoạch Thủ đô, Hà Nội sẽ phát triển theo mô hình đa trung tâm, đa cực, đa tầng; hình thành các trung tâm đổi mới sáng tạo, tài chính, thương mại, logistics và công nghiệp công nghệ cao.

Trên cơ sở đó, thành phố ưu tiên thu hút đầu tư vào hạ tầng giao thông chiến lược, phát triển đô thị theo mô hình TOD, công nghệ cao, bán dẫn, trí tuệ nhân tạo, trung tâm dữ liệu, khu công nghiệp thế hệ mới, logistics thông minh, năng lượng sạch, kinh tế tuần hoàn, công nghiệp văn hóa, du lịch, y tế và giáo dục chất lượng cao.

Chủ tịch UBND TP. Hà Nội khẳng định, thành phố kiên định quan điểm không thu hút đầu tư bằng mọi giá, không đánh đổi môi trường, văn hóa và chất lượng sống của người dân để lấy tăng trưởng. Hà Nội ưu tiên các dự án có hàm lượng khoa học - công nghệ và đổi mới sáng tạo cao, phát triển xanh, tuần hoàn, phát thải thấp và có khả năng lan tỏa công nghệ.

Thành phố cam kết tiếp tục hoàn thiện môi trường đầu tư theo hướng công khai, minh bạch, ổn định và có khả năng dự báo; công khai, số hóa và chuẩn hóa quy hoạch, danh mục dự án và quy trình thủ tục. Đối với các dự án trọng điểm, Hà Nội sẽ phân công rõ đầu mối theo dõi, trực tiếp tháo gỡ khó khăn, thực hiện phương châm điều hành “6 rõ” gồm: rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thời gian, rõ sản phẩm và rõ hiệu quả.

Ngay tại hội nghị, thành phố công bố 276 dự án kêu gọi đầu tư trên các lĩnh vực trọng điểm. Theo lãnh đạo thành phố, đây là nguồn lực quan trọng để thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, đồng thời thể hiện niềm tin của cộng đồng doanh nghiệp đối với môi trường đầu tư và triển vọng phát triển của Hà Nội.

Khẳng định Thủ đô đang đứng trước cơ hội phát triển có ý nghĩa lịch sử, Chủ tịch UBND TP. Hà Nội mời gọi cộng đồng doanh nghiệp và các nhà đầu tư trong nước, quốc tế tiếp tục đồng hành xây dựng các trung tâm đổi mới sáng tạo, khu công nghiệp công nghệ cao, trung tâm tài chính, thương mại, dịch vụ, logistics và hệ thống hạ tầng hiện đại.

“Hà Nội không chỉ mong muốn đón nhận thêm nhiều dự án đầu tư, mà mong muốn cùng cộng đồng doanh nghiệp kiến tạo một Thủ đô đáng sống, đáng đầu tư và đáng cống hiến cho các thế hệ hôm nay và mai sau” - Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Vũ Đại Thắng nhấn mạnh.

Đồng thời Chủ tịch UBND TP. Hà Nội cam kết, thành phố sẽ tiếp tục xây dựng chính quyền kiến tạo, hành động quyết liệt, đồng hành thực chất, tạo môi trường đầu tư minh bạch, an toàn và thuận lợi để mỗi nhà đầu tư lựa chọn Hà Nội đều có thể yên tâm phát triển lâu dài, bền vững.
Khánh Linh
Từ khóa:
hà nội công bố Quy hoạch Thủ đô tầm nhìn 100 năm dự án đầu tư

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