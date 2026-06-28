Đầu tư

Sẵn sàng cho Hội nghị công bố Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm và xúc tiến đầu tư năm 2026

18:19 | 28/06/2026
(TBTCO) - Sáng 28/6, Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Vũ Đại Thắng cùng đoàn công tác của thành phố đã kiểm tra công tác chuẩn bị tổ chức Hội nghị công bố Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm và xúc tiến đầu tư năm 2026. Hội nghị sẽ diễn ra vào sáng 29/6 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia.
aa

Tham gia đoàn kiểm tra có Phó Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Nguyễn Xuân Lưu; Phó Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Trương Việt Dũng cùng đại diện lãnh đạo các sở, ngành, đơn vị liên quan.

Đoàn công tác đã kiểm tra thực tế các hạng mục phục vụ hội nghị, khu vực trưng bày, công tác lễ tân, kỹ thuật, an ninh, hậu cần và tổng duyệt toàn bộ chương trình. Qua kiểm tra, Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Xuân Lưu đề nghị các đơn vị rà soát, điều chỉnh một số nội dung để bảo đảm chương trình diễn ra chuyên nghiệp, hiện đại, tạo dấu ấn đối với các đại biểu và nhà đầu tư trong nước, quốc tế.

Phát biểu chỉ đạo sau buổi tổng duyệt, Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Vũ Đại Thắng nhấn mạnh, đây không chỉ là một hội nghị xúc tiến đầu tư thông thường mà còn là sự kiện có ý nghĩa đặc biệt, đánh dấu bước khởi đầu cho giai đoạn phát triển mới của Thủ đô.

Sẵn sàng cho Hội nghị công bố Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm và xúc tiến đầu tư năm 2026
Đoàn kiểm tra công tác tổng duyệt Hội nghị công bố Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm và xúc tiến đầu tư năm 2026 Tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia. Ảnh: Thành Viết

Theo Chủ tịch UBND thành phố, đây là lần đầu tiên sau nhiều năm Hà Nội tổ chức hội nghị xúc tiến đầu tư quy mô lớn trong bối cảnh thành phố đã có đầy đủ nền tảng chính trị, pháp lý và định hướng chiến lược, từ các nghị quyết của Trung ương, Luật Thủ đô năm 2026 đến Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm được chính thức công bố tại hội nghị.

Chủ tịch UBND thành phố khẳng định, ý nghĩa của hội nghị vượt lên trên một sự kiện xúc tiến đầu tư, trở thành dấu mốc quan trọng trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội của Thủ đô. Vì vậy, các đơn vị cần tập trung cao nhất để chương trình tạo được dấu ấn, thể hiện sự đổi mới rõ nét so với các kỳ xúc tiến đầu tư trước đây.

Qua tổng duyệt, lãnh đạo thành phố đánh giá chương trình cơ bản đáp ứng yêu cầu. Nội dung công bố quy hoạch, các tham luận của doanh nghiệp, chuyên gia cùng các nội dung kết nối đầu tư đã phản ánh đúng những lĩnh vực Hà Nội ưu tiên thu hút trong thời gian tới. Ban Tổ chức được yêu cầu tiếp thu đầy đủ các ý kiến góp ý, tiếp tục hoàn thiện chương trình theo hướng thể hiện rõ quan điểm chuyển từ “quản lý” sang “quản trị”, lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ.

Theo dự kiến, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn sẽ tham dự và phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. Sự kiện càng có ý nghĩa khi Luật Thủ đô năm 2026 sẽ chính thức có hiệu lực từ ngày 1/7/2026, chỉ hai ngày sau hội nghị, mở ra giai đoạn triển khai các định hướng phát triển mới của Thủ đô.

Chủ tịch UBND thành phố Vũ Đại Thắng yêu cầu các đơn vị tiếp tục tập trung cao độ trong thời gian còn lại để hoàn thiện từng khâu tổ chức, bảo đảm hội nghị diễn ra thành công, tạo ấn tượng mạnh mẽ với cộng đồng doanh nghiệp và các nhà đầu tư, góp phần hiện thực hóa mục tiêu phát triển Hà Nội trở thành đô thị hiện đại, văn hiến, thông minh và có sức cạnh tranh trong khu vực.

Theo thông tin từ Ban tổ chức, Hội nghị công bố Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm và xúc tiến đầu tư năm 2026 có khoảng 1.200 đại biểu tham gia, trong đó có 580-780 đại biểu là các nhà đầu tư, doanh nghiệp trong nước và nước ngoài.

Hội nghị bao gồm các nội dung trọng tâm: Công bố Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm; báo cáo phân tích môi trường đầu tư, thành tựu, tình hình phát triển kinh tế - xã hội của thành phố năm 2025 và 6 tháng năm 2026, định hướng phát triển giai đoạn tiếp theo; giới thiệu các thể chế, chính sách đặc thù, vượt trội, tiềm năng, lợi thế của Thủ đô; định hướng, kế hoạch thu hút đầu tư và phát triển kinh tế - xã hội trong kỷ nguyên mới. Cùng với đó, thành phố sẽ ra mắt hệ thống quản lý dữ liệu và số hóa 360 độ các dự án thu hút đầu tư, sản phẩm đầu tư trên địa bàn. Các đại biểu là lãnh đạo bộ, ngành, tổ chức quốc tế, chuyên gia kinh tế và doanh nghiệp sẽ tham luận về các giải pháp thu hút đầu tư, các dự án hợp tác đầu tư trên một số lĩnh vực trọng tâm như tài chính, hạ tầng đô thị, giáo dục, khởi nghiệp sáng tạo....
Diệu Hoa
Từ khóa:
hội nghị công bố quy hoạch xúc tiến thương mại tổng duyệt hà nội

Bài liên quan

Hà Nội tăng tốc chuyển đổi số, tạo động lực cho tăng trưởng

Hà Nội tăng tốc chuyển đổi số, tạo động lực cho tăng trưởng

Hà Nội ước giải ngân vốn đầu tư công đạt 63.942 tỷ đồng trong 6 tháng đầu năm

Hà Nội ước giải ngân vốn đầu tư công đạt 63.942 tỷ đồng trong 6 tháng đầu năm

Vinachem tăng tốc hoàn thiện các điều kiện triển khai dự án Kali tại Lào

Vinachem tăng tốc hoàn thiện các điều kiện triển khai dự án Kali tại Lào

Dành cho bạn

Công bố thành lập Phân hiệu Học viện Tài chính tại tỉnh Hưng Yên

Công bố thành lập Phân hiệu Học viện Tài chính tại tỉnh Hưng Yên

Vingroup khởi công Công trình nhà ở cho thuê Dự án nhà ở xã hội phường Phố Hiến, tỉnh Hưng Yên

Vingroup khởi công Công trình nhà ở cho thuê Dự án nhà ở xã hội phường Phố Hiến, tỉnh Hưng Yên

Hỏa tốc đồng bộ mã hải quan từ 1/7/2026

Hỏa tốc đồng bộ mã hải quan từ 1/7/2026

Infographics: Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026 - 2030

Infographics: Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026 - 2030

Giá vàng hôm nay ngày 28/6: Giá vàng trong nước tăng tới 1,5 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay ngày 28/6: Giá vàng trong nước tăng tới 1,5 triệu đồng/lượng

Ngày 28/6: Giá bạc phiên cuối tuần phục hồi

Ngày 28/6: Giá bạc phiên cuối tuần phục hồi

Đọc thêm

Lực hấp dẫn dòng vốn FDI từ quyết tâm cải cách và đổi mới

Lực hấp dẫn dòng vốn FDI từ quyết tâm cải cách và đổi mới

(TBTCO) - Ông Nguyễn Văn Toàn - Phó Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp đầu tư nước ngoài (VAFIE) cho rằng, bên cạnh các lợi thế truyền thống, quyết tâm cải cách và đổi mới đang trở thành động lực quan trọng giúp Việt Nam tiếp tục thu hút dòng vốn FDI, đặc biệt là các dự án công nghệ cao và có giá trị gia tăng lớn.
Hoàn thiện thể chế, tăng tốc thực thi Luật Thủ đô 2026

Hoàn thiện thể chế, tăng tốc thực thi Luật Thủ đô 2026

(TBTCO) - Chỉ hơn hai tháng sau khi Luật Thủ đô năm 2026 được Quốc hội thông qua, Hà Nội đã cơ bản hoàn thiện hệ thống cơ chế, chính sách và văn bản hướng dẫn thi hành. Thành phố yêu cầu các cấp, ngành khẩn trương đưa các quy định mới vào thực tiễn, bảo đảm không có khoảng trống pháp lý và tạo động lực phát triển mới cho Thủ đô ngay từ ngày 1/7.
Phát huy hiệu quả cộng hưởng của các nguồn lực đầu tư phát triển

Phát huy hiệu quả cộng hưởng của các nguồn lực đầu tư phát triển

(TBTCO) - Hiệu quả sử dụng ngân sách nhà nước chỉ được phát huy khi đầu tư hạ tầng và các chương trình về sinh kế, giảm nghèo, phát triển sản xuất được thực hiện gắn kết, hỗ trợ lẫn nhau. Vì thế, đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn Chương trình mục tiêu quốc gia cần được đồng bộ với giải ngân vốn đầu tư công để phát huy hiệu quả cộng hưởng của cả 2 nguồn vốn.
Chủ tịch Tập đoàn APEC: mục tiêu đưa Đắk Lắk trở thành " UAE - Dubai 2.0" của Đông Nam Á

Chủ tịch Tập đoàn APEC: mục tiêu đưa Đắk Lắk trở thành " UAE - Dubai 2.0" của Đông Nam Á

(TBTCO) - Ông Nguyễn Đỗ Lăng - Chủ tịch Tập đoàn APEC đề xuất tỉnh Đắk Lắk thành lập khu kinh tế số tri thức tự do để đột phá phát triển, đồng thời có cơ chế ưu đãi đặc biệt về thủ tục để thu hút nhà đầu tư.
Thủ tướng chỉ đạo thúc đẩy giải ngân vốn ODA, vay ưu đãi nước ngoài

Thủ tướng chỉ đạo thúc đẩy giải ngân vốn ODA, vay ưu đãi nước ngoài

(TBTCO) - Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ, cơ quan trung ương và địa phương quán triệt nguyên tắc phân bổ vốn, quản lý và sử dụng vốn ODA, vay ưu đãi nước ngoài tập trung, có trọng tâm, trọng điểm, ưu tiên các dự án quan trọng quốc gia, dự án trọng điểm, dự án có tác động lan tỏa lớn, tạo động lực tăng trưởng kinh tế dài hạn.
Quảng Ninh đối thoại cùng doanh nghiệp, tháo gỡ điểm nghẽn để thúc đẩy tăng trưởng năm 2026

Quảng Ninh đối thoại cùng doanh nghiệp, tháo gỡ điểm nghẽn để thúc đẩy tăng trưởng năm 2026

(TBTCO) - Chiều ngày 25/6/2026, UBND tỉnh Quảng Ninh tổ chức Hội nghị gặp mặt doanh nghiệp; tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy tăng trưởng năm 2026. Hội nghị là dịp để lãnh đạo tỉnh, các sở, ngành, địa phương trực tiếp lắng nghe, trao đổi, giải đáp những khó khăn, vướng mắc của cộng đồng doanh nghiệp.
Người dân sẽ xem công bố Quy hoạch tổng thể Thủ đô tầm nhìn 100 năm tại Bảo tàng Hà Nội

Người dân sẽ xem công bố Quy hoạch tổng thể Thủ đô tầm nhìn 100 năm tại Bảo tàng Hà Nội

(TBTCO) - Ngày 29/6, Hà Nội sẽ tổ chức triển lãm công bố Quy hoạch tổng thể Thủ đô tầm nhìn 100 năm tại tầng 4 Bảo tàng Hà Nội. Không gian triển lãm được xây dựng theo hướng hiện đại, trực quan, giúp người dân, doanh nghiệp và nhà đầu tư tiếp cận đầy đủ các định hướng phát triển quan trọng của thành phố trong tương lai.
Hà Nội kỳ vọng hút hàng chục tỷ USD vốn đầu tư chất lượng cao

Hà Nội kỳ vọng hút hàng chục tỷ USD vốn đầu tư chất lượng cao

(TBTCO) - Ngày 29/6, Hà Nội sẽ tổ chức Hội nghị Công bố Quy hoạch tổng thể Thủ đô tầm nhìn 100 năm và Xúc tiến đầu tư năm 2026. Thành phố kỳ vọng thu hút hàng chục tỷ USD vốn đầu tư chất lượng cao, đồng thời giới thiệu các cơ chế đặc thù, không gian phát triển và danh mục dự án trọng điểm tới cộng đồng doanh nghiệp trong và ngoài nước.
Xem thêm

Mới nhất Đọc nhiều

Hà Nội bắt tay doanh nghiệp công nghệ thúc đẩy chuyển đổi AI

Hà Nội bắt tay doanh nghiệp công nghệ thúc đẩy chuyển đổi AI

Sẵn sàng cho Hội nghị công bố Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm và xúc tiến đầu tư năm 2026

Sẵn sàng cho Hội nghị công bố Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm và xúc tiến đầu tư năm 2026

Đại hội đồng cổ đông Vietnam Airlines: Nhắm doanh thu kỷ lục gần 140.000 tỷ đồng, "biến số" từ giá nhiên liệu bay

Đại hội đồng cổ đông Vietnam Airlines: Nhắm doanh thu kỷ lục gần 140.000 tỷ đồng, "biến số" từ giá nhiên liệu bay

Infographics: 3 giai đoạn chuyển đổi số trong thực hiện dịch vụ công, giải quyết thủ tục hành chính

Infographics: 3 giai đoạn chuyển đổi số trong thực hiện dịch vụ công, giải quyết thủ tục hành chính

Hoàn thiện Báo cáo tài chính nhà nước: Bài toán dữ liệu và lộ trình chuẩn hóa đến năm 2030

Hoàn thiện Báo cáo tài chính nhà nước: Bài toán dữ liệu và lộ trình chuẩn hóa đến năm 2030

Giá vàng hôm nay ngày 26/6: Giá vàng thế giới lấy lại mốc 4.000 USD/ounce, vàng trong nước tiếp tục giảm

Giá vàng hôm nay ngày 26/6: Giá vàng thế giới lấy lại mốc 4.000 USD/ounce, vàng trong nước tiếp tục giảm

Ngày 27/6: Giá heo hơi tại miền Bắc tiếp tục giảm

Ngày 27/6: Giá heo hơi tại miền Bắc tiếp tục giảm

Tỷ giá USD hôm nay (26/6): Tỷ giá trung tâm lùi về 25.195 đồng, lạm phát Mỹ vượt 4% cao nhất ba năm

Tỷ giá USD hôm nay (26/6): Tỷ giá trung tâm lùi về 25.195 đồng, lạm phát Mỹ vượt 4% cao nhất ba năm

Ngày 26/6: Giá heo hơi tại miền Nam vẫn neo ở vùng thấp nhất

Ngày 26/6: Giá heo hơi tại miền Nam vẫn neo ở vùng thấp nhất

Quy định mới về mức phí thi hành án dân sự

Quy định mới về mức phí thi hành án dân sự