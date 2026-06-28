Sẵn sàng cho Hội nghị công bố Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm và xúc tiến đầu tư năm 2026

Tham gia đoàn kiểm tra có Phó Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Nguyễn Xuân Lưu; Phó Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Trương Việt Dũng cùng đại diện lãnh đạo các sở, ngành, đơn vị liên quan.

Đoàn công tác đã kiểm tra thực tế các hạng mục phục vụ hội nghị, khu vực trưng bày, công tác lễ tân, kỹ thuật, an ninh, hậu cần và tổng duyệt toàn bộ chương trình. Qua kiểm tra, Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Xuân Lưu đề nghị các đơn vị rà soát, điều chỉnh một số nội dung để bảo đảm chương trình diễn ra chuyên nghiệp, hiện đại, tạo dấu ấn đối với các đại biểu và nhà đầu tư trong nước, quốc tế.

Phát biểu chỉ đạo sau buổi tổng duyệt, Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Vũ Đại Thắng nhấn mạnh, đây không chỉ là một hội nghị xúc tiến đầu tư thông thường mà còn là sự kiện có ý nghĩa đặc biệt, đánh dấu bước khởi đầu cho giai đoạn phát triển mới của Thủ đô.

Đoàn kiểm tra công tác tổng duyệt Hội nghị công bố Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm và xúc tiến đầu tư năm 2026 Tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia. Ảnh: Thành Viết

Theo Chủ tịch UBND thành phố, đây là lần đầu tiên sau nhiều năm Hà Nội tổ chức hội nghị xúc tiến đầu tư quy mô lớn trong bối cảnh thành phố đã có đầy đủ nền tảng chính trị, pháp lý và định hướng chiến lược, từ các nghị quyết của Trung ương, Luật Thủ đô năm 2026 đến Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm được chính thức công bố tại hội nghị.

Chủ tịch UBND thành phố khẳng định, ý nghĩa của hội nghị vượt lên trên một sự kiện xúc tiến đầu tư, trở thành dấu mốc quan trọng trong quá trình phát triển kinh tế - xã hội của Thủ đô. Vì vậy, các đơn vị cần tập trung cao nhất để chương trình tạo được dấu ấn, thể hiện sự đổi mới rõ nét so với các kỳ xúc tiến đầu tư trước đây.

Qua tổng duyệt, lãnh đạo thành phố đánh giá chương trình cơ bản đáp ứng yêu cầu. Nội dung công bố quy hoạch, các tham luận của doanh nghiệp, chuyên gia cùng các nội dung kết nối đầu tư đã phản ánh đúng những lĩnh vực Hà Nội ưu tiên thu hút trong thời gian tới. Ban Tổ chức được yêu cầu tiếp thu đầy đủ các ý kiến góp ý, tiếp tục hoàn thiện chương trình theo hướng thể hiện rõ quan điểm chuyển từ “quản lý” sang “quản trị”, lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ.

Theo dự kiến, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn sẽ tham dự và phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. Sự kiện càng có ý nghĩa khi Luật Thủ đô năm 2026 sẽ chính thức có hiệu lực từ ngày 1/7/2026, chỉ hai ngày sau hội nghị, mở ra giai đoạn triển khai các định hướng phát triển mới của Thủ đô.

Chủ tịch UBND thành phố Vũ Đại Thắng yêu cầu các đơn vị tiếp tục tập trung cao độ trong thời gian còn lại để hoàn thiện từng khâu tổ chức, bảo đảm hội nghị diễn ra thành công, tạo ấn tượng mạnh mẽ với cộng đồng doanh nghiệp và các nhà đầu tư, góp phần hiện thực hóa mục tiêu phát triển Hà Nội trở thành đô thị hiện đại, văn hiến, thông minh và có sức cạnh tranh trong khu vực.