Dòng vốn FDI duy trì tích cực, căn hộ dịch vụ Hà Nội giữ sức hút

Nguồn cầu vẫn được củng cố

Theo báo cáo thị trường mới nhất của Savills Hà Nội, tổng nguồn cung căn hộ dịch vụ tại Hà Nội tăng nhẹ theo quý, với 67 dự án cung cấp hơn 6.500 căn. Công suất thuê toàn thị trường duy trì trên 80%, dù tất cả các hạng đều ghi nhận mức giảm so với quý trước. Giá thuê trung bình cũng giảm nhẹ theo cả quý và năm.

Diễn biến này cho thấy thị trường có sự điều chỉnh trong ngắn hạn, song nền tảng nguồn cầu vẫn được hỗ trợ bởi hoạt động đầu tư nước ngoài và nhu cầu lưu trú của đội ngũ chuyên gia quốc tế đang làm việc tại Hà Nội.

Ông Matthew Powell - Giám đốc Savills Hà Nội nhận định, dòng vốn FDI duy trì ổn định cùng với nguồn cung hạn chế tại các tỉnh lân cận tiếp tục thúc đẩy nhu cầu mạnh mẽ từ các chuyên gia nước ngoài đối với căn hộ dịch vụ tại Hà Nội.

Theo Savills, Hà Nội tiếp tục thu hút mạnh dòng vốn đầu tư nước ngoài. Tổng vốn FDI đăng ký trong 6 tháng đầu năm 2026 đạt 3,2 tỷ USD, tương đương 116% mục tiêu tạm thời của thành phố trong giai đoạn này. Dòng vốn đầu tư nước ngoài duy trì tích cực được đánh giá là một trong những yếu tố hỗ trợ triển vọng dài hạn của thị trường căn hộ dịch vụ.

Nguồn cầu chủ yếu đến từ chuyên gia nước ngoài và nhân sự quản lý làm việc tại các doanh nghiệp FDI, tổ chức quốc tế. Bên cạnh đó, việc tiếp tục mở rộng các khu công nghiệp, cụm công nghiệp và khu công nghệ cao được kỳ vọng củng cố nhu cầu lưu trú của người nước ngoài tại Hà Nội.

Phân tích thêm về xu hướng này, bà Đỗ Thị Thu Hằng - Giám đốc cấp cao, Bộ phận Tư vấn và Nghiên cứu Savills Hà Nội cho rằng, dòng vốn FDI không chỉ tác động trực tiếp tới hoạt động sản xuất, kinh doanh mà còn tạo hiệu ứng lan tỏa sang nhiều phân khúc bất động sản, trong đó có văn phòng và căn hộ dịch vụ.

Sự hiện diện của các doanh nghiệp nước ngoài kéo theo nhu cầu lưu trú từ lực lượng quản lý, chuyên gia và lao động chất lượng cao. Khác với nhóm khách du lịch có thời gian lưu trú ngắn, các chuyên gia nước ngoài thường làm việc tại Hà Nội trong thời gian dài hơn, từ đó hình thành nguồn cầu tương đối ổn định đối với các sản phẩm lưu trú chuyên nghiệp.

Về cơ cấu thị trường, phân khúc hạng A tiếp tục giữ vai trò quan trọng, với giá thuê và công suất hoạt động ở mức cao. Nguồn cung hiện hữu có sự góp mặt của nhiều dự án cao cấp đã hoạt động lâu năm và được vận hành bởi các thương hiệu có kinh nghiệm. Trong khi đó, phân khúc trung cấp cũng duy trì sức hút nhờ khả năng tiếp cận tệp khách thuê rộng hơn.

Theo Savills, một số chính sách được ban hành gần đây cũng có thể tạo thêm động lực cho nguồn cầu. Trong đó, Nghị quyết số 10-NQ/TW được kỳ vọng tăng cường khả năng thu hút FDI, qua đó thúc đẩy sự gia tăng của lực lượng lao động nước ngoài. Các chính sách khuyến khích phát triển nhà ở cho thuê cũng có thể mở rộng lựa chọn lưu trú dài hạn, đồng thời tạo thêm cạnh tranh cho thị trường căn hộ dịch vụ.

Nguồn cung mới gia tăng, cạnh tranh rõ nét hơn

Không chỉ được hỗ trợ bởi FDI, triển vọng căn hộ dịch vụ còn gắn với sự thay đổi không gian phát triển của Hà Nội. Theo bà Đỗ Thị Thu Hằng, hạ tầng kết nối, gia tăng dân số và đầu tư quốc tế đang tạo ra những động lực mang tính dài hạn cho thị trường bất động sản Thủ đô.

Quy hoạch dài hạn đang thúc đẩy Hà Nội chuyển dần từ mô hình tập trung vào khu vực lõi sang cấu trúc đô thị đa cực, với sự hình thành của các trung tâm mới tại phía Tây và những khu vực như Đông Anh, Long Biên, Hoài Đức. Sự phát triển của các khu vực này sẽ kéo theo nhu cầu về nhà ở, văn phòng, bán lẻ, y tế, giáo dục và lưu trú.

Dòng vốn FDI duy trì tích cực, căn hộ dịch vụ Hà Nội giữ sức hút. Ảnh: Đức Thanh

Hạ tầng giao thông được kỳ vọng tiếp tục củng cố xu hướng này. Các tuyến đường vành đai và hệ thống metro trong tương lai sẽ tăng khả năng kết nối giữa khu vực trung tâm với các cực phát triển mới. Đặc biệt, tuyến metro số 5 kết nối khu vực Hòa Lạc được kỳ vọng tạo thêm dư địa phát triển các tổ hợp nhà ở, thương mại, dịch vụ và những loại hình bất động sản phục vụ dân cư, lực lượng lao động tại khu vực phía Tây.

Ở chiều nguồn cung, thị trường căn hộ dịch vụ Hà Nội dự kiến tiếp tục mở rộng trong những năm tới. Theo Savills, từ năm 2026 trở đi, 17 dự án dự kiến được đưa ra thị trường, cung cấp hơn 2.000 căn hộ mới.

Nguồn cung tương lai chủ yếu tập trung tại khu vực nội thành và phía Tây Hà Nội. Các nhà điều hành có thương hiệu được kỳ vọng tiếp tục chiếm ưu thế, trong bối cảnh khách thuê ngày càng đặt yêu cầu cao hơn đối với chất lượng dịch vụ và khả năng quản lý vận hành. Đặc biệt, khi nguồn cung có thương hiệu tiếp tục mở rộng, lợi thế cạnh tranh sẽ không chỉ nằm ở vị trí hay chất lượng căn hộ. Khả năng cung cấp hệ thống dịch vụ đồng bộ, đáp ứng nhu cầu lưu trú dài hạn của chuyên gia nước ngoài và kết nối thuận tiện với các trung tâm việc làm sẽ ngày càng quan trọng.

Về dài hạn, dòng vốn FDI duy trì tích cực, sự mở rộng của các khu công nghiệp, khu công nghệ cao và quá trình hình thành những trung tâm việc làm mới tiếp tục tạo nền tảng nguồn cầu cho căn hộ dịch vụ Hà Nội. Cùng với đó, hạ tầng và quy hoạch đô thị đa cực có thể mở rộng không gian phát triển của phân khúc này sang các khu vực mới./.