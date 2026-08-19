Nhận diện thủ đoạn giả mạo cơ quan thuế để lừa đảo

Bẫy tên miền và website giả mạo

Thuế TP. Hà Nội cho biết, thời gian qua liên tục tiếp nhận được phản ánh của người nộp thuế về các trường hợp mạo danh cán bộ thuế gọi điện, gửi thư mời, giấy mời làm việc tới các doanh nghiệp, tổ chức, hộ kinh doanh và cá nhân. Hành vi này nhằm đánh lừa niềm tin của người dân, từ đó thực hiện các hành vi lừa đảo và trục lợi bất chính. Nhằm giúp cộng đồng người nộp thuế chủ động phòng ngừa rủi ro, Thuế TP. Hà Nội đã chỉ ra các dấu hiệu nhận diện và quy tắc an toàn cốt lõi.

“Các đối tượng lừa đảo thường tạo lập các trang web có giao diện gần giống với Cổng thông tin điện tử của ngành Thuế để làm người dùng mắc bẫy. Tuy nhiên, người nộp thuế hoàn toàn có thể phân biệt dựa trên địa chỉ truy cập và các tiêu chuẩn an ninh mạng” - Thuế TP. Hà Nội thông tin.

Người nộp thuế làm thủ tục hành chính tại cơ quan thuế. Ảnh: Dũng Minh

Về địa chỉ truy cập, các trang web lừa đảo thường sử dụng tên miền mở rộng phổ biến như: .com, .net, .org, .site, .cc, .xyz. Địa chỉ trình duyệt (URL) cố tình nhái theo trang chính thức, nhưng có sự biến tấu nhỏ như thay đổi ký tự, thêm bớt chữ số, hoặc chèn các tiền tố, hậu tố lạ.

Ngoài ra, những trang web này đa phần không có chứng chỉ an toàn SSL (chỉ hiển thị http:// thay vì https://) và không sở hữu chứng nhận tín nhiệm mạng từ Trung tâm An ninh mạng Quốc gia (NCA) hay chứng nhận của Bộ Công thương. Một dấu hiệu nguy hiểm khác là website giả mạo thường yêu cầu người dùng nhập thông tin cá nhân, mật khẩu, hoặc tài khoản ngân hàng mà không có lý do chính đáng.

Trong khi đó, kênh thông tin điện tử chính thức của ngành Thuế luôn đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn bảo mật nghiêm ngặt. Địa chỉ URL luôn khởi đầu bằng https://, có chứng nhận tín nhiệm mạng (tinnhiemmang.vn) và sử dụng thống nhất tên miền quốc gia gdt.gov.vn. Các địa chỉ tra cứu công vụ chuẩn xác gồm thuedientu.gdt.gov.vn, canhan.gdt.gov.vn, tracuunnt.gdt.gov.vn, dichvucong.gdt.gov.vn và hanoi.gdt.gov.vn. Trên các nền tảng mạng xã hội như: Facebook, TikTok, YouTube và Zalo, kênh thông tin chính thống duy nhất hiển thị tên là Thuế TP. Hà Nội.

Cùng với website giả, các tài khoản mạng xã hội mạo danh cán bộ thuế cũng xuất hiện ngày càng nhiều để tiếp cận, thao túng tâm lý người nộp thuế.

“Để không rơi vào bẫy lừa đảo, người nộp thuế cần ghi nhớ nguyên tắc làm việc cốt lõi của ngành Thuế. Cơ quan thuế khẳng định không yêu cầu người nộp thuế cung cấp các thông tin bảo mật cá nhân qua điện thoại hay tin nhắn, bao gồm số định danh cá nhân/CCCD, số tài khoản ngân hàng, mật khẩu truy cập hay mã xác thực OTP” - Thuế TP. Hà Nội khuyến cáo.

Ngoài nguyên tắc làm việc trên đây, Thuế TP. Hà Nội cho biết, cơ quan thuế không bao giờ yêu cầu người nộp thuế chuyển tiền vào tài khoản cá nhân, hoặc bất kỳ tài khoản trung gian nào để giải quyết các thủ tục hành chính liên quan đến nghĩa vụ thuế. Vì thế người nộp thuế tuyệt đối không cung cấp dữ liệu riêng tư và không thực hiện lệnh chuyển tiền theo lời dụ dỗ hay đe dọa của các đối tượng tự xưng là cán bộ thuế.

Phân biệt giấy mời và thông báo giả mạo

Thuế TP. Hà Nội cũng cho biết, thực tế cho thấy nhiều đối tượng còn tinh vi cắt ghép dấu bản quyền, logo để tạo ra các giấy mời, thông báo nghĩa vụ nộp thuế giả rồi gửi trực tiếp tới địa chỉ của người dân.

Cơ quan thuế khuyến cáo, tất cả các văn bản, giấy mời, thư ngỏ hay thông báo nợ thuế chính thức đều chỉ được gửi qua các kênh chính thống của cơ quan thuế. Người dân chỉ tiếp nhận thông tin hợp pháp qua ứng dụng eTaxMobile, Cổng dịch vụ công (dichvucong.gdt.gov.vn), Trang thuế điện tử (thuedientu.gdt.gov.vn) hoặc email công vụ có đuôi định dạng chuẩn @gdt.gov.vn.

Đối với các văn bản gửi qua đường bưu chính, thư chính thức từ cơ quan thuế luôn được gửi từ trụ sở làm việc đến đúng địa chỉ đăng ký của người nộp thuế nhận thông báo. Bao bì thư luôn có logo đặc trưng riêng của ngành Thuế và ghi rõ tên định danh của từng cơ quan thuế quản lý. Người nộp thuế tuyệt đối không thực hiện theo các yêu cầu trong giấy mời, hay thông báo được gửi từ các nguồn nằm ngoài hệ thống chính thức này.

Khi nhận được văn bản nghi ngờ, người dân có thể chủ động truy cập Cổng dịch vụ công để kiểm tra, gọi đến đường dây nóng hotline chính thức, hoặc đến trực tiếp trụ sở cơ quan thuế nơi cư trú để xác minh thông tin.

Trước các thủ đoạn lừa đảo ngày càng tinh vi, việc chủ động nâng cao cảnh giác, kiểm tra kỹ nguồn gửi và xác minh thông tin là rào chắn an toàn nhất cho người nộp thuế. Khi phát hiện bất kỳ dấu hiệu giả mạo hay nghi ngờ lừa đảo, người dân cần kịp thời thông báo cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp, hoặc cơ quan công an gần nhất để nhận sự hỗ trợ và xử lý theo quy định của pháp luật.