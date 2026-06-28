Thị trường

Ngày 28/6: Giá cà phê quay đầu giảm, hồ tiêu neo ở mức cao

07:05 | 28/06/2026
Giá cà phê hôm nay (28/6) quay đầu giảm 600 đồng/kg so với hôm qua. Hiện giá trung bình tại các vùng trồng trọng điểm Tây Nguyên trong khoảng 89.900 đồng/kg. Trong khi đó, giá tiêu tiếp tục duy trì trạng thái ổn định sau nhiều phiên biến động không lớn.
aa
Ngày 28/6: Giá cà phê quay đầu giảm, hồ tiêu neo ở mức cao
Giá cà phê hôm nay quay đầu giảm 600 đồng/kg so với hôm qua. Ảnh minh họa

Giá cà phê quay đầu giảm

Giá cà phê trong nước hôm nay quay đầu giảm tại các vùng trọng điểm Tây Nguyên sau phiên tăng mạnh trước đó. Giá trung bình còn 89.900 đồng/kg, giảm 600 đồng/kg.

Dù giảm, thị trường vẫn ghi nhận một điểm đáng chú ý khi Đắk Nông cũ (Lâm Đồng) vẫn giữ được mốc 90.000 đồng/kg, giảm 500 đồng/kg. Trong khi đó, Đắk Lắk và Gia Lai cùng ở mức 89.800 đồng/kg, Lâm Đồng ở mức 89.400 đồng/kg.

Nói cách khác, giá cà phê đã hạ nhiệt, nhưng chưa rơi khỏi vùng giá cao. Đây là trạng thái “giằng co” rất đáng chú ý với nông dân, đại lý và doanh nghiệp thu mua.

Điểm dễ thấy là giá giảm khá đồng đều. Đắk Lắk, Lâm Đồng và Gia Lai cùng giảm 600 đồng/kg. Riêng Đắk Nông (Lâm Đồng mới) giảm nhẹ hơn, ở mức 500 đồng/kg, nên vẫn là địa phương có giá cao nhất.

Ngày 28/6: Giá cà phê
Bảng giá cà phê hôm nay

Trên thị trường quốc tế, giá cà phê diễn biến trái chiều. Cụ thể, trên sàn London, hợp đồng robusta giao tháng 7/2026 tăng thêm 61 USD/tấn, tương đương 1,62%, lên mức 3.817 USD/tấn. Đây là mức giá cao nhất trong nhiều tháng gần đây và phản ánh nhu cầu giao hàng ngắn hạn vẫn khá lớn.

Ngược lại, hợp đồng Robusta giao tháng 9/2026 giảm 35 USD/tấn, tương đương 0,96%, xuống còn 3.627 USD/tấn.

Trên sàn New York, giá cà phê Arabica tiếp tục chịu áp lực điều chỉnh. Hợp đồng giao tháng 7/2026 giảm 2,05 US cent/pound xuống còn 286,75 US cent/pound, trong khi hợp đồng giao tháng 9/2026 giảm mạnh hơn, mất 3,2 US cent/pound, xuống còn 273,2 US cent/pound.

Giá tiêu duy trì trạng thái ổn định

Ngày 28/6: Giá cà phê quay đầu giảm, hồ tiêu neo ở mức cao
Giá tiêu hôm nay giảm nhẹ ở Đồng Nai. Ảnh: baolamdong.vn

Thị trường hồ tiêu trong nước sáng 28/6 tiếp tục duy trì trạng thái ổn định sau nhiều phiên biến động không lớn. Theo khảo sát tại các vùng trồng trọng điểm, giá tiêu hiện dao động trong khoảng 137.000 - 139.000 đồng/kg.

Đáng chú ý, Đồng Nai là địa phương duy nhất ghi nhận điều chỉnh giảm trong phiên hôm nay khi giá thu mua giảm 500 đồng/kg, xuống còn 137.000 đồng/kg. Trong khi đó, Đắk Lắk và Đắk Nông cũ (Lâm Đồng) tiếp tục giữ vị trí dẫn đầu cả nước với mức giá 139.000 đồng/kg.

Tại khu vực Đông Nam Bộ, hồ tiêu ở Bà Rịa - Vũng Tàu (TP. Hồ Chí Minh) vẫn được thu mua ở mức 137.500 đồng/kg.

Gia Lai tiếp tục duy trì mức giá 137.000 đồng/kg, cùng với Đồng Nai là hai địa phương có giá thấp nhất trong nhóm các vùng khảo sát.

Trên thị trường quốc tế, diễn biến giá hồ tiêu vẫn tương đối trầm lắng. Theo số liệu từ Hiệp hội Hồ tiêu Quốc tế, giá tiêu đen Indonesia tiếp tục giảm nhẹ thêm 3 USD/tấn, xuống còn 7.121 USD/tấn.

Trong khi đó, giá tiêu đen Brazil loại ASTA 570 vẫn được giao dịch ở mức 5.900 USD/tấn và tiêu đen Malaysia duy trì ở mức 9.350 USD/tấn.

Đối với Việt Nam, giá tiêu đen xuất khẩu loại 500 g/l và 550 g/l tiếp tục ổn định trong khoảng 6.100 - 6.200 USD/tấn.

Ở phân khúc tiêu trắng, giá tiêu trắng Muntok của Indonesia giảm nhẹ xuống còn 9.252 USD/tấn. Trong khi đó, tiêu trắng Malaysia và Việt Nam vẫn giữ nguyên mức giá lần lượt là 12.250 USD/tấn và 9.000 USD/tấn./.

Tuấn Anh (tổng hợp)
Từ khóa:
giá cà phê giá tiêu giá cà phê hôm nay giá tiêu hôm nay

Bài liên quan

Ngày 27/6: Giá cà phê tăng vượt mốc 90.000 đồng/kg, hồ tiêu ổn định

Ngày 27/6: Giá cà phê tăng vượt mốc 90.000 đồng/kg, hồ tiêu ổn định

Ngày 26/6: Giá cà phê tiếp đà tăng mạnh, hồ tiêu neo ở mức cao

Ngày 26/6: Giá cà phê tiếp đà tăng mạnh, hồ tiêu neo ở mức cao

Ngày 25/6: Giá cà phê và hồ tiêu đồng loạt tăng

Ngày 25/6: Giá cà phê và hồ tiêu đồng loạt tăng

Dành cho bạn

Kinh doanh online: Xác định doanh thu tính thuế qua dòng tiền

Kinh doanh online: Xác định doanh thu tính thuế qua dòng tiền

Ngày 28/6: Giá heo hơi tại nhiều địa phương giảm về 66.000 đồng/kg

Ngày 28/6: Giá heo hơi tại nhiều địa phương giảm về 66.000 đồng/kg

Cục Thuế hỏa tốc triển khai gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất năm 2026

Cục Thuế hỏa tốc triển khai gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất năm 2026

Ngày 28/6: Giá cao su thế giới tiếp tục giảm sâu do áp lực dư cung

Ngày 28/6: Giá cao su thế giới tiếp tục giảm sâu do áp lực dư cung

Ngày 28/6: Giá lúa tươi tại Đồng bằng sông Cửu Long giảm, gạo ổn định

Ngày 28/6: Giá lúa tươi tại Đồng bằng sông Cửu Long giảm, gạo ổn định

Gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất trong năm 2026

Gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất trong năm 2026

Đọc thêm

Hà Nội tăng tốc chuyển đổi số, tạo động lực cho tăng trưởng

Hà Nội tăng tốc chuyển đổi số, tạo động lực cho tăng trưởng

(TBTCO) - Hà Nội đang bước sang giai đoạn khai thác giá trị từ dữ liệu, nền tảng số và thương mại điện tử, hướng tới mục tiêu kinh tế số đóng góp tối thiểu 22% GRDP trong năm 2026 và trở thành động lực tăng trưởng mới của Thủ đô.
Ngày 27/6: Giá bạc trong nước và thế giới đồng loạt tăng

Ngày 27/6: Giá bạc trong nước và thế giới đồng loạt tăng

Giá bạc trong nước hôm nay (27/6) tiếp tục duy trì đà tăng song vẫn ở vùng thấp nhất nhiều tháng qua. Trong khi đồng USD suy yếu tạo đà cho giá bạc thế giới vượt mốc 59 USD/ounce.
Gạo Việt gia tăng lợi thế từ sản phẩm chất lượng cao

Gạo Việt gia tăng lợi thế từ sản phẩm chất lượng cao

(TBTCO) - Thị trường gạo toàn cầu ngày càng ưu tiên các dòng sản phẩm chất lượng cao. Thực tế cũng cho thấy, các dòng gạo chất lượng cao và đặc sản của Việt Nam vẫn duy trì khả năng cạnh tranh và giữ giá tốt hơn so với dòng gạo phổ thông. Đây sẽ tiếp tục là lợi thế quan trọng của ngành gạo Việt Nam trong bối cảnh cạnh tranh quốc tế ngày càng gay gắt.
Ngày 27/6: Giá cao su thế giới đồng loạt giảm mạnh

Ngày 27/6: Giá cao su thế giới đồng loạt giảm mạnh

Giá cao su thế giới hôm nay (27/6) đồng loạt giảm mạnh khi cả 4 thị trường chính tại châu Á đều chìm trong sắc đỏ. Trong nước, giá thu mua mủ cao su tại các doanh nghiệp lớn vẫn duy trì ổn định, chưa ghi nhận điều chỉnh mới.
Ngày 27/6: Giá gạo xuất khẩu đảo chiều tăng, trong nước ổn định

Ngày 27/6: Giá gạo xuất khẩu đảo chiều tăng, trong nước ổn định

Giá lúa gạo hôm nay (27/6) tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long ít biến động, giao dịch mua bán chậm. Trên thị trường xuất khẩu, giá gạo xuất khẩu Việt Nam tăng. Cụ thể, gạo Jasmine tăng 3 USD/tấn; gạo thơm 5% tấm tăng 10 USD/tấn; gạo thơm 100% tấm tăng 3 USD/tấn.
“Cẩm nang” vượt rào cản để xuất khẩu thực phẩm sang Trung Quốc

“Cẩm nang” vượt rào cản để xuất khẩu thực phẩm sang Trung Quốc

(TBTCO) - Trong bối cảnh Trung Quốc tăng cường kiểm soát thực phẩm nhập khẩu, bản dịch tiếng Việt hướng dẫn sử dụng hệ thống CIFER - hệ thống tiếp nhận, xử lý và quản lý hồ sơ đăng ký của các doanh nghiệp sản xuất thực phẩm nước ngoài xuất khẩu vào Trung Quốc - được kỳ vọng giúp doanh nghiệp Việt Nam tiết kiệm thời gian, giảm sai sót và thuận lợi hơn khi xuất khẩu vào thị trường tỷ dân.
Giá dầu và ngô đồng loạt phục hồi

Giá dầu và ngô đồng loạt phục hồi

Thị trường hàng hóa nguyên liệu thế giới lấy lại sắc xanh, động lực tăng chủ yếu đến từ nhóm năng lượng và nông sản khi giá dầu thô phục hồi trở lại nhờ lo ngại mới tại eo biển Hormuz, trong khi giá ngô bật tăng mạnh trước lo ngại về thời tiết tại Mỹ.
Infographics: Bộ Tài chính đề xuất duy trì thuế nhập khẩu xăng dầu 0% đến hết tháng 9/2026

Infographics: Bộ Tài chính đề xuất duy trì thuế nhập khẩu xăng dầu 0% đến hết tháng 9/2026

(TBTCO) - Bộ Tài chính vừa có văn bản lấy ý kiến các cơ quan liên quan về dự thảo Nghị quyết của Chính phủ về kéo dài thời hạn áp dụng thuế nhập khẩu ưu đãi, thuế bảo vệ môi trường, thuế giá trị gia tăng đối với xăng, dầu, nguyên liệu sản xuất xăng, dầu và nhiên liệu bay đến hết tháng 9/2026. Theo phương án được lựa chọn, thuế nhập khẩu ưu đãi tiếp tục được áp dụng ở mức 0%, thuế bảo vệ môi trường bằng 0 đồng và không tính thuế giá trị gia tăng đối với các mặt hàng này.
Xem thêm

Mới nhất Đọc nhiều

Giá vàng hôm nay ngày 28/6: Giá vàng trong nước tăng tới 1,5 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay ngày 28/6: Giá vàng trong nước tăng tới 1,5 triệu đồng/lượng

Ngày 28/6: Giá bạc phiên cuối tuần phục hồi

Ngày 28/6: Giá bạc phiên cuối tuần phục hồi

Ngày 28/6: Giá cà phê quay đầu giảm, hồ tiêu neo ở mức cao

Ngày 28/6: Giá cà phê quay đầu giảm, hồ tiêu neo ở mức cao

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gửi Thư chúc mừng Ngày Gia đình Việt Nam

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gửi Thư chúc mừng Ngày Gia đình Việt Nam

eTax Mobile thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt

eTax Mobile thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt

Tỷ giá USD hôm nay (25/6): Tỷ giá USD tự do bật tăng, thị trường chờ dữ liệu lạm phát của Mỹ

Tỷ giá USD hôm nay (25/6): Tỷ giá USD tự do bật tăng, thị trường chờ dữ liệu lạm phát của Mỹ

Giá vàng hôm nay ngày 26/6: Giá vàng thế giới lấy lại mốc 4.000 USD/ounce, vàng trong nước tiếp tục giảm

Giá vàng hôm nay ngày 26/6: Giá vàng thế giới lấy lại mốc 4.000 USD/ounce, vàng trong nước tiếp tục giảm

Người nộp thuế chính thức chuyển sang kê khai thuế thu nhập cá nhân theo quý

Người nộp thuế chính thức chuyển sang kê khai thuế thu nhập cá nhân theo quý

Ngày 27/6: Giá heo hơi tại miền Bắc tiếp tục giảm

Ngày 27/6: Giá heo hơi tại miền Bắc tiếp tục giảm

Tỷ giá USD hôm nay (26/6): Tỷ giá trung tâm lùi về 25.195 đồng, lạm phát Mỹ vượt 4% cao nhất ba năm

Tỷ giá USD hôm nay (26/6): Tỷ giá trung tâm lùi về 25.195 đồng, lạm phát Mỹ vượt 4% cao nhất ba năm