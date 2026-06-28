Ngày 28/6: Giá cà phê quay đầu giảm, hồ tiêu neo ở mức cao

Giá cà phê hôm nay quay đầu giảm 600 đồng/kg so với hôm qua. Ảnh minh họa

Giá cà phê quay đầu giảm

Giá cà phê trong nước hôm nay quay đầu giảm tại các vùng trọng điểm Tây Nguyên sau phiên tăng mạnh trước đó. Giá trung bình còn 89.900 đồng/kg, giảm 600 đồng/kg.

Dù giảm, thị trường vẫn ghi nhận một điểm đáng chú ý khi Đắk Nông cũ (Lâm Đồng) vẫn giữ được mốc 90.000 đồng/kg, giảm 500 đồng/kg. Trong khi đó, Đắk Lắk và Gia Lai cùng ở mức 89.800 đồng/kg, Lâm Đồng ở mức 89.400 đồng/kg.

Nói cách khác, giá cà phê đã hạ nhiệt, nhưng chưa rơi khỏi vùng giá cao. Đây là trạng thái “giằng co” rất đáng chú ý với nông dân, đại lý và doanh nghiệp thu mua.

Điểm dễ thấy là giá giảm khá đồng đều. Đắk Lắk, Lâm Đồng và Gia Lai cùng giảm 600 đồng/kg. Riêng Đắk Nông (Lâm Đồng mới) giảm nhẹ hơn, ở mức 500 đồng/kg, nên vẫn là địa phương có giá cao nhất.

Bảng giá cà phê hôm nay

Trên thị trường quốc tế, giá cà phê diễn biến trái chiều. Cụ thể, trên sàn London, hợp đồng robusta giao tháng 7/2026 tăng thêm 61 USD/tấn, tương đương 1,62%, lên mức 3.817 USD/tấn. Đây là mức giá cao nhất trong nhiều tháng gần đây và phản ánh nhu cầu giao hàng ngắn hạn vẫn khá lớn.

Ngược lại, hợp đồng Robusta giao tháng 9/2026 giảm 35 USD/tấn, tương đương 0,96%, xuống còn 3.627 USD/tấn.

Trên sàn New York, giá cà phê Arabica tiếp tục chịu áp lực điều chỉnh. Hợp đồng giao tháng 7/2026 giảm 2,05 US cent/pound xuống còn 286,75 US cent/pound, trong khi hợp đồng giao tháng 9/2026 giảm mạnh hơn, mất 3,2 US cent/pound, xuống còn 273,2 US cent/pound.

Giá tiêu duy trì trạng thái ổn định

Giá tiêu hôm nay giảm nhẹ ở Đồng Nai. Ảnh: baolamdong.vn

Thị trường hồ tiêu trong nước sáng 28/6 tiếp tục duy trì trạng thái ổn định sau nhiều phiên biến động không lớn. Theo khảo sát tại các vùng trồng trọng điểm, giá tiêu hiện dao động trong khoảng 137.000 - 139.000 đồng/kg.

Đáng chú ý, Đồng Nai là địa phương duy nhất ghi nhận điều chỉnh giảm trong phiên hôm nay khi giá thu mua giảm 500 đồng/kg, xuống còn 137.000 đồng/kg. Trong khi đó, Đắk Lắk và Đắk Nông cũ (Lâm Đồng) tiếp tục giữ vị trí dẫn đầu cả nước với mức giá 139.000 đồng/kg.

Tại khu vực Đông Nam Bộ, hồ tiêu ở Bà Rịa - Vũng Tàu (TP. Hồ Chí Minh) vẫn được thu mua ở mức 137.500 đồng/kg.

Gia Lai tiếp tục duy trì mức giá 137.000 đồng/kg, cùng với Đồng Nai là hai địa phương có giá thấp nhất trong nhóm các vùng khảo sát.

Trên thị trường quốc tế, diễn biến giá hồ tiêu vẫn tương đối trầm lắng. Theo số liệu từ Hiệp hội Hồ tiêu Quốc tế, giá tiêu đen Indonesia tiếp tục giảm nhẹ thêm 3 USD/tấn, xuống còn 7.121 USD/tấn.

Trong khi đó, giá tiêu đen Brazil loại ASTA 570 vẫn được giao dịch ở mức 5.900 USD/tấn và tiêu đen Malaysia duy trì ở mức 9.350 USD/tấn.

Đối với Việt Nam, giá tiêu đen xuất khẩu loại 500 g/l và 550 g/l tiếp tục ổn định trong khoảng 6.100 - 6.200 USD/tấn.

Ở phân khúc tiêu trắng, giá tiêu trắng Muntok của Indonesia giảm nhẹ xuống còn 9.252 USD/tấn. Trong khi đó, tiêu trắng Malaysia và Việt Nam vẫn giữ nguyên mức giá lần lượt là 12.250 USD/tấn và 9.000 USD/tấn./.