Ngày 27/6: Giá cà phê tăng vượt mốc 90.000 đồng/kg, hồ tiêu ổn định

Giá cà phê tại các tỉnh Tây Nguyên hôm nay tăng khoảng 1.000 đồng/kg. Ảnh minh họa

Giá cà phê hôm nay điều chỉnh tăng mạnh

Thị trường cà phê nội địa tiếp tục khởi sắc trong phiên giao dịch sáng nay khi giá thu mua tại các tỉnh Tây Nguyên tăng thêm khoảng 1.000 đồng/kg so với hôm trước.

Theo khảo sát, giá cà phê hiện dao động từ 90.000 - 90.500 đồng/kg, đánh dấu lần đầu tiên trong nhiều phiên trở lại đây toàn bộ các địa phương đều vượt ngưỡng 90.000 đồng/kg.

Đắk Nông cũ (Lâm Đồng) tiếp tục dẫn đầu cả nước với mức giá 90.500 đồng/kg sau khi tăng thêm 1.000 đồng/kg. Gia Lai và Đắk Lắk cùng được thu mua ở mức 90.400 đồng/kg, trong khi Lâm Đồng đạt 90.000 đồng/kg.

Trên thị trường quốc tế, giá cà phê diễn biến trái chiều nhưng nhìn chung vẫn duy trì xu hướng tích cực. Cụ thể, trên sàn London, giá cà phê Robusta bứt phá mạnh. Hợp đồng giao tháng 7/2026 tăng thêm 49 USD/tấn, tương đương 1,32%, lên 3.756 USD/tấn, mức cao nhất trong khoảng bốn tháng trở lại đây. Hợp đồng giao tháng 9/2026 cũng tăng 57 USD/tấn, tương đương 1,58%, lên mức 3.662 USD/tấn.

Ở chiều ngược lại, giá cà phê Arabica trên sàn New York quay đầu giảm sau khi vừa thiết lập đỉnh cao nhất trong khoảng 6 tuần ở phiên trước.

Cụ thể, hợp đồng giao tháng 7/2026 giảm 2,75 US cent/pound, xuống còn 288,8 US cent/pound. Hợp đồng giao tháng 9/2026 cũng giảm nhẹ 0,8 US cent/pound, còn 276,4 US cent/pound.

Giá tiêu trong nước duy trì ổn định

Giá tiêu hôm nay dao động từ 137.000 - 139.000 đồng/kg. Ảnh minh họa

Thị trường hồ tiêu trong nước tiếp tục giữ trạng thái ổn định trong phiên giao dịch sáng 27/6 khi giá thu mua tại các địa phương trọng điểm không có sự điều chỉnh so với những ngày trước.

Theo khảo sát, giá tiêu hiện dao động từ 137.000 - 139.000 đồng/kg, duy trì ở vùng giá cao sau chuỗi phiên tăng hồi đầu tuần.

Đắk Lắk và Đắk Nông cũ (Lâm Đồng) tiếp tục là hai địa phương có mức giá cao nhất cả nước, cùng đạt 139.000 đồng/kg.

Tại khu vực Đông Nam Bộ, hồ tiêu ở Bà Rịa - Vũng Tàu (TP. Hồ Chí Minh) và Đồng Nai giao dịch ở mức 137.500 đồng/kg. Trong khi đó, Gia Lai vẫn giữ mức 137.000 đồng/kg và là địa phương có giá thấp nhất trong nhóm các vùng sản xuất trọng điểm.

Không chỉ thị trường trong nước, giá hồ tiêu thế giới cũng duy trì trạng thái ổn định trong phiên giao dịch gần nhất.

Theo số liệu từ Hiệp hội Hồ tiêu Quốc tế, giá tiêu đen Indonesia được niêm yết ở mức 7.124 USD/tấn. Tiêu đen Brazil loại ASTA 570 giữ mức 5.900 USD/tấn, trong khi tiêu đen Malaysia ổn định ở 9.350 USD/tấn.

Đối với Việt Nam, giá tiêu đen xuất khẩu loại 500 g/l và 550 g/l tiếp tục được chào bán trong khoảng 6.100 - 6.200 USD/tấn.

Ở phân khúc tiêu trắng, giá tiêu trắng Muntok của Indonesia giữ nguyên ở mức 9.256 USD/tấn. Tiêu trắng Malaysia và Việt Nam cũng ổn định ở mức lần lượt 12.250 USD/tấn và 9.000 USD/tấn./.