Tỷ giá USD hôm nay (24/6): Tỷ giá trung tâm lên 25.192 đồng, xác suất Fed tăng lãi suất tháng 9 vọt lên 70%

Diễn biến thị trường trong nước

Sáng ngày 24/6, tỷ giá trung tâm được Ngân hàng Nhà nước công bố ở mức 25.192 đồng, tăng 3 đồng so với phiên trước. Tỷ giá USD tham khảo tại Cục Quản lý ngoại hối được điều chỉnh tương ứng theo diễn biến của tỷ giá trung tâm.

Với biên độ giao dịch 5%, các ngân hàng thương mại được phép giao dịch USD trong vùng 23.932,4 - 26.451,6 VND/USD.

Trong khi đó, tỷ giá USD trên thị trường tự do phổ biến ở mức 26.750 - 26.780 VND/USD, vượt xa mặt bằng niêm yết tại các ngân hàng thương mại. Khảo sát tại các ngân hàng chốt phiên gần nhất cho thấy, tỷ giá USD tại Vietcombank được niêm yết ở mức 26.098 - 26.448 VND/USD, cùng tăng 6 đồng ở cả hai chiều mua vào và bán ra. Tại BIDV, tỷ giá USD ở mức 26.128 - 26.448 VND/USD, cũng tăng 6 đồng ở cả hai chiều. Tại ACB, tỷ giá USD là 26.110 - 26.448 VND/USD, tăng 10 đồng chiều mua vào và tăng 6 đồng chiều bán ra. Tại MSB, tỷ giá USD ở mức 26.110 - 26.448 VND/USD, tăng 10 đồng chiều mua vào và tăng 6 đồng chiều bán ra. Diễn biến tỷ giá USD, EUR, GBP, JPY, CNY giao dịch tại Vietcombank, BIDV, ACB, MSB chốt phiên ngày 23/6 như sau: Biến động tỷ giá ngoại tệ so với phiên trước đó. Đồ họa: Ánh Tuyết.

Tỷ giá EUR tại Vietcombank là 29.309,2 - 30.854,3 VND/EUR, giảm 84,2 đồng chiều mua vào và giảm 88,6 đồng chiều bán ra. Tại BIDV, tỷ giá EUR ở mức 29.581 - 30.943 VND/EUR, giảm 83 đồng chiều mua vào và giảm 87 đồng chiều bán ra. Tại ACB, tỷ giá EUR là 29.446 - 30.747 VND/EUR, giảm 105 đồng chiều mua vào và giảm 109 đồng chiều bán ra. Tại MSB, tỷ giá EUR được niêm yết ở mức 29.133 - 30.857 VND/EUR, giảm 67 đồng chiều mua vào và giảm 68 đồng chiều bán ra.

Trái lại, tỷ giá GBP chủ yếu tăng tại các ngân hàng thương mại. Đơn cử, tỷ giá GBP tại Vietcombank là 33.970 - 35.412 VND/GBP, tăng 78,3 đồng chiều mua vào và tăng 81,6 đồng chiều bán ra. Tại BIDV, tỷ giá GBP ở mức 34.232 - 35.426 VND/GBP, tăng 70 đồng chiều mua vào và tăng 74 đồng chiều bán ra. Tại ACB, tỷ giá GBP được niêm yết ở mức 34.302 - 35.345 VND/GBP, cùng tăng 13 đồng ở cả hai chiều. Tại MSB, tỷ giá GBP là 34.339 - 35.408 VND/GBP, tăng 91 đồng chiều mua vào và tăng 90 đồng chiều bán ra.

Diễn biến thị trường thế giới

Trên thị trường quốc tế, chỉ số DXY - thước đo sức mạnh đồng USD so với rổ 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) - hiện giao dịch ở mức 101,44 điểm, tăng 0,03% so với phiên trước, cho thấy đồng USD tiếp tục duy trì xu hướng mạnh lên so với rổ các đồng tiền chủ chốt.

Trên thị trường ngoại hối, tỷ giá USD/EUR ở mức 0,8792, tăng 0,07%; tỷ giá USD/GBP ở mức 0,7579, tăng 0,06%. Tại châu Á, tỷ giá USD/JPY đạt 161,58, tăng 0,04%, đồng yên Nhật tiếp tục chịu áp lực giảm giá.

Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) đã quyết định giữ nguyên lãi suất điều hành trong khoảng 3,5% - 3,75% tại cuộc họp chính sách tháng 6. Trong cuộc họp báo đầu tiên trên cương vị Chủ tịch Fed, ông Kevin Warsh nhấn mạnh rằng mục tiêu ổn định giá cả sẽ tiếp tục là nguyên tắc điều hành xuyên suốt của ngân hàng trung ương Mỹ.

Thị trường đánh giá thông điệp này mang tính “diều hâu”, qua đó, hỗ trợ đồng USD tăng giá. Theo công cụ CME FedWatch, xác suất Fed nâng lãi suất thêm 25 điểm cơ bản tại cuộc họp tháng 7 đã tăng lên 37,4%, từ mức 8,5% của một tuần trước. Đồng thời, thị trường hiện định giá khả năng Fed tăng lãi suất tại cuộc họp tháng 9 ở mức 70,2%, cao hơn đáng kể so với 29,1% ghi nhận cách đây một tuần.

Thị trường cũng đang đặc biệt thận trọng trước nguy cơ Nhật Bản can thiệp vào thị trường ngoại hối khi đồng yên tiếp tục suy yếu. Biên bản tóm tắt ý kiến từ cuộc họp chính sách tháng 6 của Ngân hàng Trung ương Nhật Bản (BOJ) cho thấy đa số thành viên Hội đồng Chính sách ủng hộ việc nâng lãi suất trong thời gian tới, với lý do rủi ro lạm phát đang lan rộng và lạm phát cơ bản ngày càng tiến gần mục tiêu 2%.

Nếu tỷ giá USD/JPY vượt ngưỡng 161,96, đồng yên sẽ rơi xuống mức thấp nhất kể từ năm 1986. Kịch bản này có thể làm gia tăng lo ngại về sự mất giá quá nhanh của đồng nội tệ, khiến giới giao dịch cảnh giác trước khả năng các cơ quan chức năng Nhật Bản sẽ thực hiện các biện pháp can thiệp nhằm hỗ trợ đồng yên./.