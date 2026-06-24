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Hà Nội xây dựng Trung tâm điều hành cấp cứu thông minh, đầu tư thêm 114 xe cứu thương đến năm 2030

Diệu Hoa

Diệu Hoa

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09:22 | 24/06/2026
(TBTCO) - Giai đoạn 2026 - 2030, Hà Nội dự kiến đầu tư mới 114 xe cứu thương cùng hệ thống trang thiết bị y tế hiện đại đáp ứng tiêu chuẩn chuyên ngành.
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Phó Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Trương Việt Dũng vừa ký Quyết định số 3138/QĐ-UBND ngày 22/6/2026 phê duyệt Đề án định vị, kết nối và ứng dụng công nghệ Internet vạn vật (IoT) trong điều phối phương tiện vận chuyển cấp cứu; xây dựng Trung tâm điều hành cấp cứu thông minh trên địa bàn TP. Hà Nội giai đoạn 2026 - 2030.

Đề án hướng tới xây dựng và mở rộng hệ thống cấp cứu ngoại viện của Hà Nội đáp ứng nhu cầu cấp cứu ngày càng tăng của người dân, bảo đảm quyền tiếp cận dịch vụ cấp cứu công bằng giữa các khu vực trên địa bàn. Đồng thời, hệ thống cấp cứu ngoại viện sẽ trở thành lực lượng nòng cốt trong ứng phó với thảm họa, tai nạn giao thông, sự cố thương vong hàng loạt và các tình huống khẩn cấp khác, góp phần giảm tỷ lệ tử vong, di chứng do tai nạn, thương tích và bệnh cấp tính.

Theo Đề án, Hà Nội sẽ mở rộng mạng lưới cấp cứu ngoại viện với 12 trạm cấp cứu 115 khu vực do Trung tâm Cấp cứu 115 quản lý, điều hành và 42 tổ cấp cứu ngoại viện thuộc 42 bệnh viện trong ngành. Trung tâm Cấp cứu 115 sẽ giữ vai trò điều phối toàn bộ mạng lưới cấp cứu ngoại viện trên địa bàn.

Trong giai đoạn tiếp theo, mạng lưới dự kiến được mở rộng lên 127 điểm với sự tham gia của các cơ sở khám, chữa bệnh thuộc Bộ Y tế, các bộ, ngành, lực lượng công an, quân đội, các trường đại học, bệnh viện và cơ sở cấp cứu ngoài công lập.

Thành phố đặt mục tiêu bố trí đủ xe cứu thương và các kíp cấp cứu thường trực 24/7, hướng tới tỷ lệ bình quân 1 xe cứu thương phục vụ khoảng 60.000 dân, tương đương 160 xe cho quy mô dân số khoảng 9 triệu người. Giai đoạn 2026 - 2030, Hà Nội dự kiến đầu tư mới 114 xe cứu thương cùng hệ thống trang thiết bị y tế hiện đại đáp ứng tiêu chuẩn chuyên ngành.

Hà Nội xây dựng Trung tâm điều hành cấp cứu thông minh, đầu tư thêm 114 xe cứu thương đến năm 2030
Hà Nội xây dựng Trung tâm điều hành cấp cứu thông minh, đầu tư thêm 114 xe cứu thương đến năm 2030. Ảnh minh họa

Một nội dung trọng tâm của Đề án là xây dựng Trung tâm điều hành cấp cứu thông minh, ứng dụng công nghệ IoT để định vị, kết nối và điều phối toàn bộ phương tiện cấp cứu ngoại viện trên địa bàn. Trung tâm sẽ được tích hợp bản đồ số GIS kết hợp GPS, tổng đài thông minh có khả năng tiếp nhận lượng lớn cuộc gọi, hệ thống số hóa hồ sơ và lưu trữ lịch sử cuộc gọi, bệnh án điện tử, lộ trình di chuyển của xe cứu thương, đồng thời bảo đảm các yêu cầu về an toàn, bảo mật dữ liệu.

Hệ thống được thiết kế theo mô hình 4 lớp gồm: lớp thiết bị và IoT; lớp kết nối với hạ tầng truyền dẫn, mạng 4G/5G và nền tảng IoT; lớp nền tảng và dữ liệu với hệ thống điều phối, kho dữ liệu và trí tuệ nhân tạo (AI); lớp ứng dụng phục vụ điều hành cấp cứu, giám sát và tích hợp với nền tảng iHanoi.

Để bảo đảm nguồn nhân lực vận hành hệ thống, Sở Y tế Hà Nội sẽ xây dựng kế hoạch đào tạo chi tiết. Trong giai đoạn 2026 - 2027, dự kiến đào tạo 473 nhân lực gồm y sĩ, bác sĩ, điều dưỡng và lái xe; giai đoạn 2028 - 2030 tiếp tục đào tạo 279 người. Chương trình đào tạo tập trung vào kỹ năng sử dụng hệ thống IoT, vận hành phần mềm điều phối, cấp cứu ngoại viện nâng cao và xử lý tình huống khẩn cấp tại hiện trường.

Sở Y tế sẽ phối hợp với các cơ sở đào tạo y khoa trên địa bàn xây dựng chương trình đào tạo chuẩn, cấp chứng chỉ kỹ thuật viên cấp cứu ngoại viện, từng bước nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và phát triển mạng lưới cấp cứu ngoại viện hiện đại, chuyên nghiệp theo tiêu chuẩn quốc tế.

Diệu Hoa
Từ khóa:
hà nội xe cứu thương Trung tâm điều hành cấp cứu thông minh

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