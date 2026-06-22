Thị trường

Ngày 22/6: Giá lúa gạo tại Đồng bằng sông Cửu Long đi ngang sáng đầu tuần

06:24 | 22/06/2026
Giá lúa gạo hôm nay (22/6) tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long ít biến động. Cụ thể, giá lúa tươi OM 18 dao động ở mốc 6.200 - 6.400 đồng/kg; lúa Đài Thơm 8 (tươi) dao động ở mốc 6.200 - 6.400 đồng/kg…. Trong khi đó, giá gạo nguyên liệu xuất khẩu IR 504 dao động ở mức 8.650 - 8.750 đồng/kg; gạo nguyên liệu xuất khẩu CL 555 dao động ở mức 9.100 - 9.200 đồng/kg…
aa
Ngày 22/6: Giá lúa gạo tại Đồng bằng sông Cửu Long đi ngang sáng đầu tuần
Giá lúa gạo hôm nay tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long ít biến động. Ảnh minh họa

Theo cập nhật từ Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh An Giang, giá lúa tươi OM 18 hôm nay dao động ở mốc 6.200 - 6.400 đồng/kg; lúa Đài Thơm 8 (tươi) dao động ở mốc 6.200 - 6.400 đồng/kg; lúa IR 50404 (tươi) dao động ở mức 5.400 - 5.600 đồng/kg; lúa OM 5451 (tươi) dao động ở mức 5.650 - 5.850 đồng/kg; lúa OM 34 (tươi) dao động ở mức 5.500 - 5.700 đồng/kg.

Tương tự với mặt hàng gạo, giá gạo nguyên liệu xuất khẩu IR 504 hôm nay dao động ở mức 8.650 - 8.750 đồng/kg; gạo nguyên liệu xuất khẩu CL 555 dao động ở mức 9.100 - 9.200 đồng/kg; gạo nguyên liệu OM 5451 dao động ở mức 9.500 - 9.600 đồng/kg; gạo nguyên liệu xuất khẩu OM 18 dao động ở mức 8.700 - 8.850 đồng/kg; gạo nguyên liệu Đài Thơm 8 dao động ở mức 9.200 - 9.400 đồng/kg; gạo nguyên liệu xuất khẩu OM 380 dao động ở mức 7.500 - 7.600 đồng/kg; gạo nguyên liệu xuất khẩu Sóc thơm dao động ở mức 7.500 - 7.600 đồng/kg; gạo thành phẩm IR 504 dao động ở 10.750 - 10.900 đồng/kg.

Với phụ phẩm, giá các mặt hàng phụ phẩm dao động khoảng từ 7.800 - 8.050 đồng/kg. Hiện tấm thơm dao động ở mức 7.950 - 8.050 đồng/kg; giá cám dao động ở mức 7.800 - 8.000 đồng/kg, so với cuối tuần.

Tại các chợ lẻ, giá gạo hôm nay đi ngang. Hiện gạo Nàng Nhen có giá niêm yết cao nhất 28.000 đồng/kg; gạo Hương Lài 22.000 đồng/kg; gạo thơm Thái hạt dài dao động ở mức 20.000 - 22.000 đồng/kg; gạo Nàng Hoa ở mốc 21.000 đồng/kg; gạo thơm Đài Loan 20.000 đồng/kg; gạo trắng thông dụng ở mốc 16.000 đồng/kg; giá gạo thường dao động ở mốc 14.000 - 15.000 đồng/kg; gạo thơm Jasmine dao động ở mức 17.000 - 18.000 đồng/kg, gạo Sóc thường dao động ở mốc 16.000 - 17.000 đồng/kg; gạo Sóc Thái giá 20.000 đồng/kg; gạo Nhật giá 22.000 đồng/kg.

Trên thị trường xuất khẩu, giá gạo xuất khẩu Việt Nam hiện duy trì ở nhiều mức khác nhau. Theo Hiệp hội Lương thực Việt Nam, gạo Jasmine được chào bán ở mức 505 - 509 USD/tấn ; gạo thơm 5% tấm dao động trong khoảng 485 - 490 USD/tấn; gạo thơm 100% tấm dao động từ 344 - 348 USD/tấn.

Trên thị trường thế giới, giá gạo 5% tấm tại Thái Lan dao động 473 - 477 USD/tấn, gạo 100% tấm dao động từ 415 - 419 USD/tấn.

Thái Lan tiếp tục giữ vị trí cao nhất trong nhóm các nước xuất khẩu gạo chủ chốt ở phân khúc gạo trắng 5% tấm. Trong khi đó, Ấn Độ và Pakistan vẫn duy trì lợi thế cạnh tranh về giá ở phân khúc phổ thông.

Tại Ấn Độ, gạo 5% tấm dao động ở mức 347 - 351 USD/tấn, còn gạo 100% tấm chào bán 280 - 284 USD/tấn./.

Theo thông tin từ Bộ Nông nghiệp và Môi trường và Bộ Công thương, khối lượng xuất khẩu gạo Việt Nam tháng 5/2026, đạt 1,1 triệu tấn, trị giá 512 triệu USD. Lũy kế 5 tháng đầu năm 2026, xuất khẩu gạo đạt 4,5 triệu tấn, tăng 6,6% về lượng, trị giá 2,1 tỷ USD, giảm 3,6% so với cùng kỳ.

Trong 5 tháng đầu năm 2026, trong các thị trường xuất khẩu, Philippines vẫn là thị trường tiêu thụ gạo lớn nhất của Việt Nam với thị phần chiếm đến 46,9%, tương đương 2,1 triệu tấn và giá trị khoảng 1 tỷ USD. Trung Quốc đứng thứ 2 với thị phần 17,8%.
Huyền Minh (tổng hợp)
Từ khóa:
giá lúa gạo giá lúa giá gạo đồng bằng sông cửu long

Bài liên quan

Ngày 21/6: Giá lúa tại Đồng bằng sông Cửu Long đi ngang, gạo tại chợ tăng

Ngày 21/6: Giá lúa tại Đồng bằng sông Cửu Long đi ngang, gạo tại chợ tăng

Ngày 20/6: Giá lúa tươi tại Đồng bằng sông Cửu Long đồng loạt giảm

Ngày 20/6: Giá lúa tươi tại Đồng bằng sông Cửu Long đồng loạt giảm

Ngày 19/6: Giá gạo xuất khẩu Việt Nam tăng, trong nước ổn định

Ngày 19/6: Giá gạo xuất khẩu Việt Nam tăng, trong nước ổn định

Dành cho bạn

Giải Báo chí Quốc gia lần thứ XX: Báo Tài chính – Đầu tư ghi dấu ấn với giải C

Giải Báo chí Quốc gia lần thứ XX: Báo Tài chính – Đầu tư ghi dấu ấn với giải C

Bảo hiểm Bảo Việt: Thương hiệu niềm tin của nhiều thế hệ khách hàng

Bảo hiểm Bảo Việt: Thương hiệu niềm tin của nhiều thế hệ khách hàng

Dai-ichi Life Việt Nam: Giữ nhịp tăng trưởng, thúc đẩy ESG trong chu kỳ tái định hình thị trường

Dai-ichi Life Việt Nam: Giữ nhịp tăng trưởng, thúc đẩy ESG trong chu kỳ tái định hình thị trường

Infographics: Bộ Tài chính đề xuất gia hạn khoảng 125.000 tỷ đồng tiền thuế, tiền thuê đất năm 2026

Infographics: Bộ Tài chính đề xuất gia hạn khoảng 125.000 tỷ đồng tiền thuế, tiền thuê đất năm 2026

Bế mạc Hội Báo toàn quốc 2026: Lan tỏa tinh thần đổi mới của báo chí cách mạng trong kỷ nguyên số

Bế mạc Hội Báo toàn quốc 2026: Lan tỏa tinh thần đổi mới của báo chí cách mạng trong kỷ nguyên số

Ngày 21/6: Giá bạc phiên cuối tuần dao động trong biên độ hẹp

Ngày 21/6: Giá bạc phiên cuối tuần dao động trong biên độ hẹp

Đọc thêm

Ngày 21/6: Giá cà phê neo ở vùng cao, hồ tiêu giảm mạnh

Ngày 21/6: Giá cà phê neo ở vùng cao, hồ tiêu giảm mạnh

Giá cà phê trong nước sáng nay (21/6) duy trì ở vùng cao nhất kể từ đầu tháng. Hiện giá tại các vùng trồng trọng điểm trong khoảng 89.700 - 90.000 đồng/kg. Trong khi đó, giá tiêu giảm từ 2.000 - 3.000 đồng/kg so với ngày hôm trước.
Ngày 21/6: Giá cao su thế giới biến động trái chiều, trong nước ổn định

Ngày 21/6: Giá cao su thế giới biến động trái chiều, trong nước ổn định

Giá cao su thế giới hôm nay (21/6) biến động trái chiều khi tăng tại Nhật Bản, trong khi ở Trung Quốc và Singapore tiếp tục giảm. Trong nước, thị trường mủ cao su chưa xuất hiện biến động mới khi các doanh nghiệp tiếp tục duy trì giá thu mua.
Ngày 20/6: Giá bạc nối dài đà giảm

Ngày 20/6: Giá bạc nối dài đà giảm

Giá bạc trong nước và thế giới hôm nay (20/6) tiếp tục giảm sau giai đoạn tăng nóng kéo dài. Trong khi giá bạc thế giới giảm 1,39% chỉ sau một phiên giao dịch, thị trường trong nước cũng có dấu hiệu chững lại khi nhà đầu tư thận trọng trước các biến động mới.
Ngày 20/6: Giá cà phê tiếp đà tăng, hồ tiêu duy trì ở mức cao

Ngày 20/6: Giá cà phê tiếp đà tăng, hồ tiêu duy trì ở mức cao

Giá cà phê hôm nay (20/6) tiếp tục khởi sắc khi Đắk Nông cũ (Lâm Đồng) lần đầu chạm mốc 90.000 đồng/kg sau nhiều tuần. Hiện giá tại các vùng trồng trọng điểm trong khoảng 89.700 - 90.000 đồng/kg. Trong khi đó, giá tiêu không ghi nhận biến động mới.
Ngày 20/6: Giá heo hơi chưa xuất hiện biến động mới

Ngày 20/6: Giá heo hơi chưa xuất hiện biến động mới

Giá heo hơi hôm nay (20/6) không biến động tại các địa phương khảo sát. Hiện mức giá thấp nhất cả nước vẫn được ghi nhận tại Tây Ninh, Đồng Tháp, An Giang, Cà Mau, Vĩnh Long và Cần Thơ với 62.000 đồng/kg, trong khi các tỉnh miền Bắc tiếp tục giữ mức cao nhất 68.000 đồng/kg.
Ngày 20/6: Giá cao su thế giới bước vào giai đoạn điều chỉnh ngắn hạn

Ngày 20/6: Giá cao su thế giới bước vào giai đoạn điều chỉnh ngắn hạn

Giá cao su thế giới hôm nay (20/6) bước vào giai đoạn điều chỉnh ngắn hạn khi đồng loạt giảm giá tại Trung Quốc, Nhật Bản và Singapore. Trong nước, giá thu mua mủ cao su tại các doanh nghiệp lớn tiếp tục đi ngang.
Ngày 19/6: Giá bạc lao dốc mạnh

Ngày 19/6: Giá bạc lao dốc mạnh

Giá bạc trong nước và thế giới hôm nay (19/6) đồng loạt giảm mạnh. Cụ thể, bạc thỏi Phú Quý 999 1kilo giảm gần 4,3 triệu đồng/lượng (mua vào) và hơn 4,4 triệu đồng/lượng (bán ra). Trên thị trường quốc tế, giá bạc giao ngay giảm 0,88% so với hôm qua.
Ngày 19/6: Giá cà phê tăng trở lại, hồ tiêu neo cao ở mức 140.500 đồng/kg

Ngày 19/6: Giá cà phê tăng trở lại, hồ tiêu neo cao ở mức 140.500 đồng/kg

Giá cà phê hôm nay (19/6) tăng trở lại từ 300 - 700 đồng/kg so với hôm qua. Hiện giá tại các vùng trồng trọng điểm trong khoảng 89.100 - 89.600 đồng/kg. Trong khi đó, giá tiêu tại thị trường trong nước dao động từ 138.000 - 140.500 đồng/kg.
Xem thêm

Mới nhất Đọc nhiều

Ngày 22/6: Giá cà phê thế giới tăng mạnh, hồ tiêu giảm sâu

Ngày 22/6: Giá cà phê thế giới tăng mạnh, hồ tiêu giảm sâu

Infographics: Tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa cả nước đạt 496,6 tỷ USD

Infographics: Tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa cả nước đạt 496,6 tỷ USD

Giá vàng hôm nay ngày 22/6: Vàng miếng neo quanh ngưỡng 143,7 - 147,2 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay ngày 22/6: Vàng miếng neo quanh ngưỡng 143,7 - 147,2 triệu đồng/lượng

Ngày 22/6: Giá cao su thế giới biến động lệch chiều

Ngày 22/6: Giá cao su thế giới biến động lệch chiều

Ngày 22/6: Giá heo hơi dao động trong khoảng 62.000 - 68.000 đồng/kg

Ngày 22/6: Giá heo hơi dao động trong khoảng 62.000 - 68.000 đồng/kg

Ngày 22/6: Giá lúa gạo tại Đồng bằng sông Cửu Long đi ngang sáng đầu tuần

Ngày 22/6: Giá lúa gạo tại Đồng bằng sông Cửu Long đi ngang sáng đầu tuần

Goldman Sachs hạ dự báo giá vàng thêm 500 USD do Fed không cắt giảm lãi suất

Goldman Sachs hạ dự báo giá vàng thêm 500 USD do Fed không cắt giảm lãi suất

Tỷ giá USD hôm nay (20/6): USD tự do tăng gần 300 đồng tuần qua, kỳ vọng Fed tăng lãi suất đẩy DXY lên cao

Tỷ giá USD hôm nay (20/6): USD tự do tăng gần 300 đồng tuần qua, kỳ vọng Fed tăng lãi suất đẩy DXY lên cao

Giá vàng hôm nay ngày 21/6: Vàng miếng, vàng nhẫn đồng loạt tăng giá trở lại

Giá vàng hôm nay ngày 21/6: Vàng miếng, vàng nhẫn đồng loạt tăng giá trở lại

Giá vàng hôm nay ngày 20/6: Giá vàng thế giới và trong nước đồng loạt giảm mạnh

Giá vàng hôm nay ngày 20/6: Giá vàng thế giới và trong nước đồng loạt giảm mạnh

Tỷ giá USD hôm nay (19/6): USD tăng giá trên diện rộng, DXY sát 101 điểm lên đỉnh hơn một năm

Tỷ giá USD hôm nay (19/6): USD tăng giá trên diện rộng, DXY sát 101 điểm lên đỉnh hơn một năm

Ngày 21/6: Giá heo hơi duy trì ổn định ở cả 3 miền trên cả nước

Ngày 21/6: Giá heo hơi duy trì ổn định ở cả 3 miền trên cả nước