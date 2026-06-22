Thị trường

Ngày 22/6: Giá cao su thế giới biến động lệch chiều

06:27 | 22/06/2026
Giá cao su thế giới hôm nay (22/6) diễn biến trái chiều khi hợp đồng RSS3 kỳ hạn tháng 7 trên sàn Tocom Tokyo tăng 1,07%, được hỗ trợ bởi đồng Yên suy yếu, trong khi giá cao su tại Thượng Hải giảm mạnh do áp lực bán và lo ngại nhu cầu tiêu thụ chưa thực sự khởi sắc.
aa
Ngày 22/6: Giá cao su thế giới biến động lệch chiều
Giá cao su thế giới hôm nay diễn biến trái chiều.

Giá cao su thế giới

Tại Nhật Bản, giá cao su RSS3 trên sàn Tocom Tokyo biến động không đồng nhất giữa các kỳ hạn. Cụ thể, hợp đồng tháng 6/2026 giảm 0.90 Yên/kg, tương đương 0,21%, xuống 429.90 Yên/kg. Trong khi đó, kỳ hạn tháng 7/2026 tăng 4.60 Yên/kg, tương đương 1,07%, lên 428.04 Yên/kg. Hợp đồng tháng 8/2026 lại giảm mạnh 7.90 Yên/kg, tương đương 1,83%, xuống còn 430.60 Yên/kg.

Trái ngược với Nhật Bản, thị trường Trung Quốc tiếp tục chịu áp lực bán mạnh. Trên sàn SHFE Thượng Hải, giá cao su tự nhiên đồng loạt giảm ở các kỳ hạn giao hàng. Hợp đồng tháng 7/2026 giảm 210 Nhân dân tệ/tấn xuống 17.750 Nhân dân tệ/tấn; kỳ hạn tháng 8/2026 giảm 205 Nhân dân tệ/tấn, về mức 17.770 Nhân dân tệ/tấn; hợp đồng tháng 9/2026 giảm 240 Nhân dân tệ/tấn, xuống 17.785 Nhân dân tệ/tấn.

Giới đầu tư hiện vẫn theo dõi sát diễn biến tỷ giá đồng yen cũng như khả năng Chính phủ Nhật Bản can thiệp thị trường ngoại hối. Đây được xem là yếu tố có thể tác động đáng kể đến xu hướng giá cao su trong ngắn hạn.

Theo Hiệp hội các nước sản xuất cao su thiên nhiên, triển vọng ngắn hạn của thị trường vẫn theo hướng tích cực nhưng biến động sẽ lớn hơn do chịu tác động từ căng thẳng thương mại, giá năng lượng và thời tiết tại các quốc gia sản xuất lớn.

Giá cao su trong nước

Trong nước, giá cao su giữ ổn định, không có điều chỉnh mới. Các doanh nghiệp chủ động duy trì giá, tạo điều kiện cho nông dân yên tâm sản xuất.

Cụ thể, tại Công ty Cao su Bà Rịa thu mua mủ nước ở mức 420 đồng/độ TSC/kg (áp dụng cho độ TSC từ 25 đến dưới 30); mủ đông DRC (35 - 44%) ở mức 14.600 đồng/kg, mủ nguyên liệu 18.100 đồng/kg.

Công ty MangYang, giá thu mua mủ nước ghi nhận khoảng 458 - 463 đồng/TSC (loại 2 - loại 1), mủ đông tạp khoảng 404 - 459 đồng/DRC (loại 2 - loại 1).

Công ty Phú Riềng, chào giá thu mua mủ tạp ở mức 390 đồng/DRC, giá thu mua mủ nước 420 đồng/TSC.

Công ty Bình Long, giá cao su thu mua tại Nhà máy ở mức 505 đồng/độ TSC/kg; thu mua tại đội sản xuất 495 đồng/TSC/kg; giá mủ tạp (DRC 60%) 18.000 đồng/kg./.

Huyền Minh (tổng hợp)
Từ khóa:
giá cao su giá cao su trong nước giá cao su thế giới

Bài liên quan

Ngày 21/6: Giá cao su thế giới biến động trái chiều, trong nước ổn định

Ngày 21/6: Giá cao su thế giới biến động trái chiều, trong nước ổn định

Ngày 20/6: Giá cao su thế giới bước vào giai đoạn điều chỉnh ngắn hạn

Ngày 20/6: Giá cao su thế giới bước vào giai đoạn điều chỉnh ngắn hạn

Ngày 19/6: Giá cao su thế giới biến động trái chiều

Ngày 19/6: Giá cao su thế giới biến động trái chiều

Dành cho bạn

Giải Báo chí Quốc gia lần thứ XX: Báo Tài chính – Đầu tư ghi dấu ấn với giải C

Giải Báo chí Quốc gia lần thứ XX: Báo Tài chính – Đầu tư ghi dấu ấn với giải C

Bảo hiểm Bảo Việt: Thương hiệu niềm tin của nhiều thế hệ khách hàng

Bảo hiểm Bảo Việt: Thương hiệu niềm tin của nhiều thế hệ khách hàng

Dai-ichi Life Việt Nam: Giữ nhịp tăng trưởng, thúc đẩy ESG trong chu kỳ tái định hình thị trường

Dai-ichi Life Việt Nam: Giữ nhịp tăng trưởng, thúc đẩy ESG trong chu kỳ tái định hình thị trường

Infographics: Bộ Tài chính đề xuất gia hạn khoảng 125.000 tỷ đồng tiền thuế, tiền thuê đất năm 2026

Infographics: Bộ Tài chính đề xuất gia hạn khoảng 125.000 tỷ đồng tiền thuế, tiền thuê đất năm 2026

Bế mạc Hội Báo toàn quốc 2026: Lan tỏa tinh thần đổi mới của báo chí cách mạng trong kỷ nguyên số

Bế mạc Hội Báo toàn quốc 2026: Lan tỏa tinh thần đổi mới của báo chí cách mạng trong kỷ nguyên số

Ngày 21/6: Giá bạc phiên cuối tuần dao động trong biên độ hẹp

Ngày 21/6: Giá bạc phiên cuối tuần dao động trong biên độ hẹp

Đọc thêm

Ngày 21/6: Giá cà phê neo ở vùng cao, hồ tiêu giảm mạnh

Ngày 21/6: Giá cà phê neo ở vùng cao, hồ tiêu giảm mạnh

Giá cà phê trong nước sáng nay (21/6) duy trì ở vùng cao nhất kể từ đầu tháng. Hiện giá tại các vùng trồng trọng điểm trong khoảng 89.700 - 90.000 đồng/kg. Trong khi đó, giá tiêu giảm từ 2.000 - 3.000 đồng/kg so với ngày hôm trước.
Ngày 21/6: Giá lúa tại Đồng bằng sông Cửu Long đi ngang, gạo tại chợ tăng

Ngày 21/6: Giá lúa tại Đồng bằng sông Cửu Long đi ngang, gạo tại chợ tăng

Giá lúa gạo hôm nay (21/6) tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long ít biến động, giao dịch mua bán chậm. Trong khi đó, giá một số gạo tại chợ lẻ tăng. Cụ thể, giá gạo thơm Jasmine tăng 2.000 đồng/kg, dao động ở mức 17.000 - 18.000 đồng/kg; gạo thường tăng 1.000 đồng/kg dao động ở mốc 14.000 - 15.000 đồng/kg.
Ngày 20/6: Giá bạc nối dài đà giảm

Ngày 20/6: Giá bạc nối dài đà giảm

Giá bạc trong nước và thế giới hôm nay (20/6) tiếp tục giảm sau giai đoạn tăng nóng kéo dài. Trong khi giá bạc thế giới giảm 1,39% chỉ sau một phiên giao dịch, thị trường trong nước cũng có dấu hiệu chững lại khi nhà đầu tư thận trọng trước các biến động mới.
Ngày 20/6: Giá cà phê tiếp đà tăng, hồ tiêu duy trì ở mức cao

Ngày 20/6: Giá cà phê tiếp đà tăng, hồ tiêu duy trì ở mức cao

Giá cà phê hôm nay (20/6) tiếp tục khởi sắc khi Đắk Nông cũ (Lâm Đồng) lần đầu chạm mốc 90.000 đồng/kg sau nhiều tuần. Hiện giá tại các vùng trồng trọng điểm trong khoảng 89.700 - 90.000 đồng/kg. Trong khi đó, giá tiêu không ghi nhận biến động mới.
Ngày 20/6: Giá heo hơi chưa xuất hiện biến động mới

Ngày 20/6: Giá heo hơi chưa xuất hiện biến động mới

Giá heo hơi hôm nay (20/6) không biến động tại các địa phương khảo sát. Hiện mức giá thấp nhất cả nước vẫn được ghi nhận tại Tây Ninh, Đồng Tháp, An Giang, Cà Mau, Vĩnh Long và Cần Thơ với 62.000 đồng/kg, trong khi các tỉnh miền Bắc tiếp tục giữ mức cao nhất 68.000 đồng/kg.
Ngày 20/6: Giá lúa tươi tại Đồng bằng sông Cửu Long đồng loạt giảm

Ngày 20/6: Giá lúa tươi tại Đồng bằng sông Cửu Long đồng loạt giảm

Giá lúa tươi hôm nay (20/6) tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long đồng loạt giảm. Cụ thể, giá lúa tươi OM 18 và Đài Thơm 8 giảm 200 đồng/kg; lúa IR 50404 giảm 100 đồng/kg; lúa OM 5451 giảm 50 đồng/kg… Trên thị trường xuất khẩu, giá gạo xuất khẩu Việt Nam đi ngang so với hôm qua.
Ngày 19/6: Giá bạc lao dốc mạnh

Ngày 19/6: Giá bạc lao dốc mạnh

Giá bạc trong nước và thế giới hôm nay (19/6) đồng loạt giảm mạnh. Cụ thể, bạc thỏi Phú Quý 999 1kilo giảm gần 4,3 triệu đồng/lượng (mua vào) và hơn 4,4 triệu đồng/lượng (bán ra). Trên thị trường quốc tế, giá bạc giao ngay giảm 0,88% so với hôm qua.
Ngày 19/6: Giá cà phê tăng trở lại, hồ tiêu neo cao ở mức 140.500 đồng/kg

Ngày 19/6: Giá cà phê tăng trở lại, hồ tiêu neo cao ở mức 140.500 đồng/kg

Giá cà phê hôm nay (19/6) tăng trở lại từ 300 - 700 đồng/kg so với hôm qua. Hiện giá tại các vùng trồng trọng điểm trong khoảng 89.100 - 89.600 đồng/kg. Trong khi đó, giá tiêu tại thị trường trong nước dao động từ 138.000 - 140.500 đồng/kg.
Xem thêm

Mới nhất Đọc nhiều

Ngày 22/6: Giá cà phê thế giới tăng mạnh, hồ tiêu giảm sâu

Ngày 22/6: Giá cà phê thế giới tăng mạnh, hồ tiêu giảm sâu

Infographics: Tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa cả nước đạt 496,6 tỷ USD

Infographics: Tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa cả nước đạt 496,6 tỷ USD

Giá vàng hôm nay ngày 22/6: Vàng miếng neo quanh ngưỡng 143,7 - 147,2 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay ngày 22/6: Vàng miếng neo quanh ngưỡng 143,7 - 147,2 triệu đồng/lượng

Ngày 22/6: Giá cao su thế giới biến động lệch chiều

Ngày 22/6: Giá cao su thế giới biến động lệch chiều

Ngày 22/6: Giá heo hơi dao động trong khoảng 62.000 - 68.000 đồng/kg

Ngày 22/6: Giá heo hơi dao động trong khoảng 62.000 - 68.000 đồng/kg

Ngày 22/6: Giá lúa gạo tại Đồng bằng sông Cửu Long đi ngang sáng đầu tuần

Ngày 22/6: Giá lúa gạo tại Đồng bằng sông Cửu Long đi ngang sáng đầu tuần

Goldman Sachs hạ dự báo giá vàng thêm 500 USD do Fed không cắt giảm lãi suất

Goldman Sachs hạ dự báo giá vàng thêm 500 USD do Fed không cắt giảm lãi suất

Tỷ giá USD hôm nay (20/6): USD tự do tăng gần 300 đồng tuần qua, kỳ vọng Fed tăng lãi suất đẩy DXY lên cao

Tỷ giá USD hôm nay (20/6): USD tự do tăng gần 300 đồng tuần qua, kỳ vọng Fed tăng lãi suất đẩy DXY lên cao

Giá vàng hôm nay ngày 21/6: Vàng miếng, vàng nhẫn đồng loạt tăng giá trở lại

Giá vàng hôm nay ngày 21/6: Vàng miếng, vàng nhẫn đồng loạt tăng giá trở lại

Giá vàng hôm nay ngày 20/6: Giá vàng thế giới và trong nước đồng loạt giảm mạnh

Giá vàng hôm nay ngày 20/6: Giá vàng thế giới và trong nước đồng loạt giảm mạnh

Tỷ giá USD hôm nay (19/6): USD tăng giá trên diện rộng, DXY sát 101 điểm lên đỉnh hơn một năm

Tỷ giá USD hôm nay (19/6): USD tăng giá trên diện rộng, DXY sát 101 điểm lên đỉnh hơn một năm

Ngày 21/6: Giá heo hơi duy trì ổn định ở cả 3 miền trên cả nước

Ngày 21/6: Giá heo hơi duy trì ổn định ở cả 3 miền trên cả nước