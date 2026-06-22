Ngày 22/6: Giá cao su thế giới biến động lệch chiều

Giá cao su thế giới hôm nay diễn biến trái chiều.

Giá cao su thế giới

Tại Nhật Bản, giá cao su RSS3 trên sàn Tocom Tokyo biến động không đồng nhất giữa các kỳ hạn. Cụ thể, hợp đồng tháng 6/2026 giảm 0.90 Yên/kg, tương đương 0,21%, xuống 429.90 Yên/kg. Trong khi đó, kỳ hạn tháng 7/2026 tăng 4.60 Yên/kg, tương đương 1,07%, lên 428.04 Yên/kg. Hợp đồng tháng 8/2026 lại giảm mạnh 7.90 Yên/kg, tương đương 1,83%, xuống còn 430.60 Yên/kg.

Trái ngược với Nhật Bản, thị trường Trung Quốc tiếp tục chịu áp lực bán mạnh. Trên sàn SHFE Thượng Hải, giá cao su tự nhiên đồng loạt giảm ở các kỳ hạn giao hàng. Hợp đồng tháng 7/2026 giảm 210 Nhân dân tệ/tấn xuống 17.750 Nhân dân tệ/tấn; kỳ hạn tháng 8/2026 giảm 205 Nhân dân tệ/tấn, về mức 17.770 Nhân dân tệ/tấn; hợp đồng tháng 9/2026 giảm 240 Nhân dân tệ/tấn, xuống 17.785 Nhân dân tệ/tấn.

Giới đầu tư hiện vẫn theo dõi sát diễn biến tỷ giá đồng yen cũng như khả năng Chính phủ Nhật Bản can thiệp thị trường ngoại hối. Đây được xem là yếu tố có thể tác động đáng kể đến xu hướng giá cao su trong ngắn hạn.

Theo Hiệp hội các nước sản xuất cao su thiên nhiên, triển vọng ngắn hạn của thị trường vẫn theo hướng tích cực nhưng biến động sẽ lớn hơn do chịu tác động từ căng thẳng thương mại, giá năng lượng và thời tiết tại các quốc gia sản xuất lớn.

Giá cao su trong nước

Trong nước, giá cao su giữ ổn định, không có điều chỉnh mới. Các doanh nghiệp chủ động duy trì giá, tạo điều kiện cho nông dân yên tâm sản xuất.

Cụ thể, tại Công ty Cao su Bà Rịa thu mua mủ nước ở mức 420 đồng/độ TSC/kg (áp dụng cho độ TSC từ 25 đến dưới 30); mủ đông DRC (35 - 44%) ở mức 14.600 đồng/kg, mủ nguyên liệu 18.100 đồng/kg.

Công ty MangYang, giá thu mua mủ nước ghi nhận khoảng 458 - 463 đồng/TSC (loại 2 - loại 1), mủ đông tạp khoảng 404 - 459 đồng/DRC (loại 2 - loại 1).

Công ty Phú Riềng, chào giá thu mua mủ tạp ở mức 390 đồng/DRC, giá thu mua mủ nước 420 đồng/TSC.

Công ty Bình Long, giá cao su thu mua tại Nhà máy ở mức 505 đồng/độ TSC/kg; thu mua tại đội sản xuất 495 đồng/TSC/kg; giá mủ tạp (DRC 60%) 18.000 đồng/kg./.