Thị trường

Ngày 20/6: Giá bạc nối dài đà giảm

09:16 | 20/06/2026
Giá bạc trong nước và thế giới hôm nay (20/6) tiếp tục giảm sau giai đoạn tăng nóng kéo dài. Trong khi giá bạc thế giới giảm 1,39% chỉ sau một phiên giao dịch, thị trường trong nước cũng có dấu hiệu chững lại khi nhà đầu tư thận trọng trước các biến động mới.
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Ngày 20/6: Giá bạc nối dài đà giảm
Giá bạc trong nước và thế giới hôm nay tiếp tục giảm, Ảnh: Kitco

Cập nhật lúc 8h40 ngày 20/6, giá bạc miếng Phú Quý 999 tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý niêm yết ở mức 2.459.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.535.000 đồng/lượng (bán ra), giảm so với mức 2.461.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.537.000 đồng/lượng (bán ra) niêm yết sáng hôm qua.

Giá các thương hiệu bạc khác niêm yết trên Phú Quý cụ thể như sau: Bạc 999 loại 10 lượng, 5 lượng ở mức 2.459.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.535.000 đồng/lượng (bán ra); đồng bạc mỹ nghệ Phú Quý 999 ở mức 2.459.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.893.000 đồng/lượng (bán ra); bạc thỏi Phú Quý 999 1kilo ở mức 65.573.169 đồng/lượng (mua vào) và 67.599.831 đồng/lượng (bán ra).

Cập nhật bảng giá bạc lúc 8h40 ngày 20/6/2026 tại Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý:

Ngày 20/6: Giá bạc nối dài đà giảm

Trên thị trường quốc tế, tại thời điểm 8h40 ngày 20/6, giá bạc giao ngay ở mức 64,9250 USD/ounce, giảm 1,39% so với hôm qua.

Theo giới phân tích, nguyên nhân chính khiến giá bạc giảm mạnh đến từ hoạt động chốt lời của các quỹ đầu tư và nhà giao dịch ngắn hạn.

Sau nhiều tuần tăng liên tục, lợi nhuận của các vị thế mua bạc đã đạt mức đáng kể. Đây là thời điểm nhiều nhà đầu tư lựa chọn hiện thực hóa lợi nhuận, tạo áp lực bán lớn lên thị trường.

Bên cạnh đó, tâm lý thận trọng cũng gia tăng khi thị trường tài chính Mỹ bước vào kỳ nghỉ lễ Juneteenth. Việc các sàn giao dịch tạm ngừng hoạt động khiến nhiều nhà đầu tư chủ động thu hẹp vị thế để hạn chế rủi ro.

Ngày 20/6: Giá bạc nối dài đà giảm

Theo ông Christopher Lewis, chuyên gia phân tích kim loại quý của FX Empire, giá bạc đã suy giảm bất chấp xu hướng lãi suất tại Mỹ đang hạ nhiệt. Diễn biến này cho thấy các yếu tố chi phối thị trường đang thay đổi, khi nhà đầu tư không còn phản ứng theo cách thường thấy trước đây.

Ông Lewis cho biết, giá bạc từng tăng nhẹ ở đầu phiên, song không thể vượt qua ngưỡng kháng cự quan trọng quanh 70 USD/ounce. Việc giá đi xuống trong bối cảnh lãi suất giảm cho thấy thị trường có thể đang dần tin rằng áp lực lạm phát đã đạt đỉnh và sẽ không còn là động lực hỗ trợ mạnh cho kim loại quý.

Theo đánh giá của chuyên gia này, khu vực 60 USD/ounce hiện là vùng hỗ trợ then chốt đối với giá bạc. Nếu mốc này bị xuyên thủng, triển vọng ngắn và trung hạn của thị trường có thể trở nên kém tích cực hơn.

Ông Lewis nhận định giá bạc vẫn còn dư địa điều chỉnh trong thời gian tới và có khả năng lùi về vùng 64 USD/ounce. Sau giai đoạn tăng nóng trước đó, thị trường đang bước vào quá trình cân bằng lại, khiến áp lực bán vẫn hiện hữu./.

Xuân Cường (tổng hợp)
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