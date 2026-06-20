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Tỷ giá USD hôm nay (20/6): USD tự do tăng gần 300 đồng tuần qua, kỳ vọng Fed tăng lãi suất đẩy DXY lên cao

Ánh Tuyết

Ánh Tuyết

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09:15 | 20/06/2026
(TBTCO) - Sáng 20/6, tỷ giá trung tâm ở mức 25.181 đồng, tăng 26 đồng trong tuần và ghi nhận tuần tăng thứ sáu liên tiếp, lên cao nhất kể từ đầu tháng 10/2025. Trong khi đó, DXY chốt tuần tại 100,76 điểm, tăng 1,01%, nhờ kỳ vọng Fed nâng lãi suất trước cuối năm, còn ECB vẫn để ngỏ khả năng tiếp tục thắt chặt chính sách tiền tệ.
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Diễn biến thị trường trong nước

Sáng ngày 20/6, tỷ giá trung tâm được Ngân hàng Nhà nước công bố ở mức 25.181 đồng, tăng 8 đồng phiên cuối tuần. Tính chung tuần qua, tỷ giá trung tâm tăng tổng cộng 26 đồng so với cuối tuần trước. Đây là tuần tăng thứ sáu liên tiếp, đồng thời là mức tăng mạnh nhất kể từ khi bắt đầu chuỗi tăng và đưa tỷ giá trung tâm lên mức cao nhất kể từ đầu tháng 10/2025.

Tỷ giá USD tham khảo tại Cục Quản lý ngoại hối được điều chỉnh tương ứng theo diễn biến của tỷ giá trung tâm, chốt tuần ở 23.972 - 26.390 VND/USD.

Tỷ giá USD hôm nay (20/6):
Nguồn: Ngân hàng Nhà nước.

Với biên độ giao dịch 5%, các ngân hàng thương mại được phép giao dịch USD trong vùng 23.921,95 - 26.440,05 VND/USD.

Trong khi đó, tỷ giá USD trên thị trường tự do phổ biến ở mức 26.520 - 26.540 VND/USD, tăng 20 đồng ở cả hai chiều mua vào và bán ra. Tính chung tuần qua, tỷ giá USD tự do biến động mạnh, tăng 280 đồng chiều mua vào và 270 đồng chiều bán ra chỉ trong một tuần. Trong khi tuần trước tỷ giá tự do giảm 140 đồng, tuần này thị trường đã đảo chiều tăng mạnh, đưa giá USD tự do vượt xa mặt bằng niêm yết tại các ngân hàng thương mại.

Khảo sát tại các ngân hàng chốt phiên cuối tuần cho thấy, tỷ giá USD tại Vietcombank được niêm yết ở mức 26.090 - 26.440 VND/USD (mua vào - bán ra). So với cuối tuần trước, giá mua vào giảm 2 đồng trong khi giá bán ra tăng 28 đồng. Tại BIDV, tỷ giá USD ở mức 26.120 - 26.440 VND/USD, giảm 12 đồng ở chiều mua vào và tăng 28 đồng ở chiều bán ra.

Diễn biến tỷ giá USD, EUR, GBP, JPY, CNY giao dịch tại Vietcombank, BIDV, ACB, MSB chốt phiên ngày 19/6 như sau:

Tỷ giá USD hôm nay (20/6): USD tự do tăng gần 300 đồng tuần qua, kỳ vọng Fed tăng lãi suất đẩy DXY lên cao
Biến động tỷ giá ngoại tệ so với phiên trước đó. Đồ họa: Ánh Tuyết.

Đối với đồng euro, tỷ giá EUR tại Vietcombank ở mức 29.404,57 - 30.954,73 VND/EUR, cùng giảm 282,7 đồng ở chiều mua vào và 297,7 đồng ở chiều bán ra so với cuối tuần trước. Tại BIDV, tỷ giá EUR là 29.626 - 30.991 VND/EUR, giảm 363 đồng chiều mua vào và giảm 334 đồng chiều bán ra.

Đồng bảng Anh ghi nhận mức giảm mạnh hơn. Tỷ giá GBP tại Vietcombank ở mức 33.889,27 - 35.327,80 VND/GBP, giảm 502,4 đồng ở chiều mua vào và giảm 523,7 đồng ở chiều bán ra. Tại BIDV, tỷ giá GBP được niêm yết ở mức 34.131 - 35.331 VND/GBP, giảm lần lượt 581 đồng và 536 đồng ở hai chiều mua vào và bán ra.

Đối với đồng yên Nhật, tỷ giá JPY tại Vietcombank ở mức 157,77 - 167,79 JPY/VND, giảm 0,9 đồng ở chiều mua vào và giảm 1 đồng ở chiều bán ra. Tại BIDV, tỷ giá JPY ở mức 158,87 - 168,39 JPY/VND, giảm 1,1 đồng chiều mua vào và giảm 0,9 đồng chiều bán ra.

Nhìn chung trong tuần, USD tiếp tục duy trì xu hướng tăng ở chiều bán ra tại các ngân hàng thương mại, trong khi EUR, GBP và JPY đồng loạt giảm giá so với đồng Việt Nam. Trong đó, GBP là đồng tiền ghi nhận mức giảm mạnh nhất, còn USD là ngoại tệ duy nhất tăng đáng kể ở chiều bán ra.

Diễn biến thị trường thế giới

Trên thị trường quốc tế, chỉ số DXY - thước đo sức mạnh đồng USD so với rổ 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) - chốt tuần ở mức 100,76 điểm, giảm 0,09% trong phiên, nhưng vẫn tăng 1,01% so với tuần trước, duy trì trên ngưỡng 100 điểm và tiệm cận vùng cao nhất kể từ tháng 4/2025.

Trên thị trường ngoại hối, tỷ giá USD/EUR chốt tuần ở mức 0,8719, giảm 0,1%, cho thấy đồng euro phục hồi nhẹ so với USD. Tỷ giá USD/GBP ở mức 0,7557, giảm 0,2%, ghi nhận mức giảm mạnh nhất trong nhóm các đồng tiền chủ chốt khi bảng Anh tăng giá trở lại.

Đối với đồng yên Nhật, tỷ giá USD/JPY ở mức 161,31, giảm 0,04%, phản ánh đồng yên phục hồi nhẹ dù vẫn giao dịch gần các vùng tỷ giá từng khiến giới chức Nhật Bản phải phát tín hiệu cảnh báo can thiệp. Trong khi đó, tỷ giá USD/CNY giữ nguyên ở mức 6,7693.

Tỷ giá USD hôm nay (20/6):
Ảnh tư liệu.

Chỉ số DXY suy yếu nhẹ phiên cuối tuần sau khi tăng mạnh lên mức cao nhất trong một năm. Tuy nhiên, xu hướng tăng của đồng bạc xanh vẫn được duy trì nhờ kỳ vọng ngày càng lớn rằng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ tiếp tục thắt chặt chính sách tiền tệ.

Sau cuộc họp chính sách tháng 6, thị trường đã gia tăng đáng kể các dự báo về khả năng Fed nâng lãi suất. Theo công cụ FedWatch của CME Group, xác suất Fed tăng lãi suất ít nhất một lần trước tháng 10 đã tăng lên 77%, so với khoảng 40% một tuần trước đó. Trong khi đó, khả năng Fed nâng lãi suất trước cuối năm hiện được định giá ở mức 90%, tăng mạnh từ 55% của tuần trước.

Theo Bộ phận Nghiên cứu Kinh tế và các Thị trường Toàn cầu của Ngân hàng UOB (UOB Global Economics & Markets Research), đà tăng của đồng USD đã khiến tỷ giá EUR/USD tiếp tục suy yếu, trong bối cảnh DXY leo lên mức cao nhất trong vòng một năm sau khi Fed phát đi thông điệp mang tính “diều hâu” hơn dự kiến.

Ở chiều ngược lại, Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) vẫn để ngỏ khả năng tiếp tục tăng lãi suất.

Phát biểu ngày thứ năm, Nhà kinh tế trưởng ECB Philip Lane cho rằng, lãi suất trung lập của khu vực đồng euro có thể lên tới 2,5%, hàm ý rằng một đợt tăng lãi suất nữa chưa phải là rào cản lớn đối với tăng trưởng kinh tế. Đồng thời, đánh giá triển vọng kinh tế hiện tương đối ổn định, đồng thời cảnh báo tác động từ các gián đoạn nguồn cung năng lượng tại Trung Đông vẫn chưa kết thúc hoàn toàn./.

Ánh Tuyết
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Cập nhật: 20/06/2026 16:30

Lãi suất

Ngân hàng KKH 1 tuần 2 tuần 3 tuần 1 tháng 2 tháng 3 tháng 6 tháng 9 tháng 12 tháng 24 tháng
Vietcombank 0,10 0,20 0,20 - 1,60 1,60 1,90 2,90 2,90 4,60 4,70
BIDV 0,10 - - - 1,70 1,70 2,00 3,00 3,00 4,70 4,70
VietinBank 0,10 0,20 0,20 0,20 1,70 1,70 2,00 3,00 3,00 4,70 4,80
ACB 0,01 0,50 0,50 0,50 2,30 2,50 2,70 3,50 3,70 4,40 4,50
Sacombank - 0,50 0,50 0,50 2,80 2,90 3,20 4,20 4,30 4,90 5,00
Techcombank 0,05 - - - 3,10 3,10 3,30 4,40 4,40 4,80 4,80
LPBank 0.20 0,20 0,20 0,20 3,00 3,00 3,20 4,20 4,20 5,30 5,60
DongA Bank 0,50 0,50 0,50 0,50 3,90 3,90 4,10 5,55 5,70 5,80 6,10
Agribank 0,20 - - - 1,70 1,70 2,00 3,00 3,00 4,70 4,80
Eximbank 0,10 0,50 0,50 0,50 3,10 3,30 3,40 4,70 4,30 5,00 5,80