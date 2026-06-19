Thị trường tiền tệ tuần 15 - 19/6: Kéo dài chuỗi hút ròng hơn 100.000 tỷ đồng, USD đồng loạt đi lên

Tuần thứ ba liên tiếp hút ròng trên OMO, lãi suất neo cao 8% kỳ hạn dài

Trong tuần qua, từ ngày 15 - 19/6, Ngân hàng Nhà nước tiếp tục hút ròng trên kênh thị trường mở (OMO) với quy mô lớn, qua đó kéo dài xu hướng điều tiết thanh khoản đã diễn ra từ đầu tháng 6.

Theo đó, qua kênh cầm cố, Ngân hàng Nhà nước phát hành tổng cộng 27.544,16 tỷ đồng trong tuần qua, toàn bộ ở kỳ hạn dài là 35 ngày và 56 ngày. Lãi suất tiếp tục được giữ nguyên ở mức 4,5%/năm. Trong khi đó, lượng giấy tờ có giá đáo hạn ở mức rất cao, lên tới 82.059,38 tỷ đồng.

Tính chung cả tuần, Ngân hàng Nhà nước đã hút ròng mạnh 54.515,22 tỷ đồng khỏi hệ thống ngân hàng thông qua kênh thị trường mở. Đây là tuần thứ ba liên tiếp cơ quan điều hành thực hiện hút ròng thanh khoản. Tính từ đầu tháng 6 đến nay, Ngân hàng Nhà nước đã hút ròng khoảng 106.621 tỷ đồng qua kênh OMO.

Đến cuối tuần, khối lượng lưu hành trên kênh OMO giảm xuống còn 225.690,83 tỷ đồng. Mặc dù thanh khoản được rút bớt khỏi hệ thống, thị trường liên ngân hàng chưa xuất hiện dấu hiệu căng thẳng rõ nét.

Trên thị trường liên ngân hàng, lãi suất VND qua đêm chốt ngày 18/6 ở mức 4%/năm, tăng 0,49 điểm phần trăm so với cuối tuần trước; lãi suất 1 tuần lên 5,6%/năm, tăng 1,29 điểm phần trăm.

Các kỳ hạn dài hơn cũng đồng loạt tăng mạnh và dao động quanh 8%, trong đó, kỳ hạn 2 tuần lên 7,55%/năm, tăng 1,81 điểm phần trăm; kỳ hạn 1 tháng lên 8,2%/năm, tăng 1,44 điểm phần trăm và kỳ hạn 3 tháng lên 8,15%/năm, tăng 0,77 điểm phần trăm.

Dù mặt bằng lãi suất liên ngân hàng tăng đáng kể trong tuần, doanh số giao dịch vẫn duy trì ở mức thấp hơn ngưỡng 800.000 tỷ đồng, cho thấy nhu cầu vốn ngắn hạn giữa các tổ chức tín dụng chưa quá căng thẳng. Điều này cho thấy việc Ngân hàng Nhà nước hút ròng thanh khoản chủ yếu nhằm điều tiết lượng vốn dư thừa trong hệ thống hơn là phản ánh áp lực thiếu hụt thanh khoản diện rộng.

“Trong ngắn hạn, chúng tôi cho rằng lãi suất liên ngân hàng có thể tiếp tục xu hướng tăng đầu tuần sau đó nhanh chóng hạ nhiệt. Các kỳ hạn 1 - 6 tháng khả năng vẫn neo cao hơn khi nhu cầu vốn trung hạn chưa hoàn toàn hạ nhiệt. Mặt bằng lãi suất trên thị trường 1 vẫn duy trì ổn định trong tuần trước, dù áp lực tăng ngày càng lớn trong những tháng tới” - nhóm phân tích Chứng khoán Yuanta dự báo.

Xu hướng này đảo chiều so với lượng bơm ròng gần 22,7 nghìn tỷ đồng trong tháng 5/2026, qua đó đưa lượng OMO lưu hành trong hệ thống lên mức hơn 332.3 nghìn tỷ đồng, theo tính toán của nhóm nghiên cứu Công ty cổ phần Chứng khoán MB (MBS).

Trong báo cáo thị trường tiền tệ mới phát hành của Công ty TNHH Chứng khoán Yuanta Việt Nam (Chứng khoán Yuanta), trạng thái căng thanh khoản ở kỳ hạn rất ngắn vẫn xuất hiện vào đầu tuần dù không kéo dài.

Mặt bằng lãi suất liên ngân hàng kỳ hạn 1 - 6 tháng vẫn neo quanh 7,6 - 8,1%, cho thấy nhu cầu cân đối vốn trung hạn còn hiện hữu, nhất là khi tăng trưởng tín dụng bước vào giai đoạn giữa năm.

“Một số tín hiệu gần đây cho thấy tín dụng vào bất động sản khu vực ưu tiên có thể sẽ giúp thúc đẩy tăng trưởng tín dụng vài tháng tới, trong bối cảnh mặt bằng lãi suất huy động trên thị trường 1 vẫn duy trì ở mức cao” - Chứng khoán Yuanta đánh giá xu hướng.

Cũng theo đánh giá của nhóm nghiên cứu MBS, việc Ngân hàng Nhà nước chỉ đạo các ngân hàng tiếp tục giảm lãi suất cho vay khiến lãi suất huy động khó tăng mạnh như giai đoạn đầu năm. Điều này đã phần nào tạo áp lực lên mặt bằng lãi suất liên ngân hàng, tương tự diễn biến trong năm 2025, nhất là khi lãi suất trên thị trường này đang hình thành mặt bằng mới ở mức cao hơn.

Tỷ giá trung tâm tăng tuần thứ 6 liên tiếp

Trong tuần qua, tỷ giá USD tiếp tục tăng trên cả thị trường chính thức và tự do, dù mức độ biến động có sự phân hóa. Theo đó, tỷ giá trung tâm do Ngân hàng Nhà nước công bố chốt tuần ở 25.181 đồng, tăng 26 đồng so với cuối tuần trước, đánh dấu tuần tăng thứ 06 liên tiếp và cũng là mức tăng mạnh nhất kể từ đầu chuỗi tăng này.

Thị trường tiền tệ tuần 15 - 19/6: Kéo dài chuỗi hút ròng hơn 100.000 tỷ đồng, USD đồng loạt đi lên. Ảnh: Đức Thanh.

USD tự do tăng vọt gần 300 đồng Tỷ giá USD tự do ghi nhận biến động mạnh nhất, lên 26.520 - 26.540 đồng, tăng 280 đồng chiều mua vào và 270 đồng chiều bán ra chỉ trong một tuần. Trong khi tuần trước tỷ giá tự do giảm 140 đồng, tuần này thị trường đã đảo chiều tăng mạnh, đưa giá USD tự do vượt xa mặt bằng niêm yết tại các ngân hàng thương mại.

Tỷ giá tại các ngân hàng thương mại cũng biến động tương ứng. Đơn cử, tỷ giá USD tại Vietcombank được niêm yết ở mức 26.090 - 26.440 VND/USD (mua vào - bán ra), giảm 2 đồng chiều mua, trong khi chiều bán ra tăng 28 đồng. Tại BIDV, tỷ giá USD ở mức 26.120 - 26.440 VND/USD, giảm 12 đồng ở chiều mua vào và tăng 28 đồng ở chiều bán ra.

Diễn biến này cho thấy nhu cầu nắm giữ USD trên thị trường tự do đang gia tăng trong bối cảnh đồng bạc xanh phục hồi mạnh trên thị trường quốc tế, với chỉ số DXY - thước đo sức mạnh đồng USD so với rổ 6 đồng tiền chủ chốt (EUR, JPY, GBP, CAD, SEK, CHF) - lên 100,8 điểm và ở mức cao nhất kể từ tháng 4/2025.

Mặc dù đã lùi khỏi vùng đỉnh hơn một năm trên 101 điểm, DXY vẫn duy trì trên mốc 100 điểm và đang hướng tới mức tăng khoảng 1% trong tuần.

Xét trong bức tranh tổng thể, xu hướng tăng của đồng USD vẫn được duy trì nhờ kỳ vọng ngày càng lớn rằng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) có thể tiếp tục nâng lãi suất ít nhất một lần trong năm nay. Sau cuộc họp chính sách tháng 6, Fed phát đi thông điệp mang tính “diều hâu” hơn dự kiến, củng cố quan điểm duy trì chính sách tiền tệ thắt chặt để kiểm soát lạm phát.

Bên cạnh đó, Chủ tịch Fed Kevin Warsh tái khẳng định cam kết đưa lạm phát trở lại mục tiêu 2%, qua đó, làm giảm những nghi ngờ trước đó về khả năng nới lỏng chính sách dưới thời lãnh đạo mới./.