Thuế - Hải quan

Báo chí - kênh thông tin chủ lực đưa chính sách thuế vào cuộc sống

Văn Tuấn

Văn Tuấn

07:14 | 20/06/2026
(TBTCO) - Trong bối cảnh bùng nổ thông tin hiện nay, báo chí đã làm tốt vai trò là kênh thông tin chủ lực, là phương thức cơ bản để đưa chính sách thuế vào cuộc sống. Trước những thông tin giả, thổi phồng, sai sự thật về chính sách thuế được đăng tải tràn lan trên mạng xã hội, báo chí đã thực hiện tốt vai trò “lá chắn định hướng", đập tan tin giả, tạo sự thống nhất trong toàn xã hội.
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Kịp thời dập tắt tin đồn thất thiệt

Năm 2025 ghi dấu ấn về tốc độ cải cách thể chế chưa từng có với 89 đạo luật được thông qua, hàng nghìn quy định kinh doanh được cắt giảm và nhiều điểm nghẽn pháp lý được tháo gỡ. Những chuyển động này đang tạo dựng môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi hơn, đồng thời mở ra dư địa tăng trưởng mới cho doanh nghiệp.

Dấu ấn nổi bật nhất là sự xuất hiện của “bộ tứ nghị quyết chiến lược” gồm Nghị quyết số 57-NQ/TW về đột phá phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia; Nghị quyết số 59-NQ/TW về hội nhập quốc tế trong tình hình mới; Nghị quyết số 66-NQ/TW về đổi mới công tác xây dựng và thi hành pháp luật đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới, Nghị quyết số 68-NQ/TW về phát triển kinh tế tư nhân.

Báo chí - kênh thông tin chủ lực đưa chính sách thuế vào cuộc sống
Cán bộ thuế trực tiếp tư vấn hỗ trợ hộ kinh doanh thực hiện quy định kê khai, nộp thuế. Ảnh: An Thư

Làn sóng cải cách lập pháp kỷ lục này không chỉ tăng về quy mô, tốc độ xây dựng, mà còn mang theo một triết lý rất rõ ràng từ Đảng, Nhà nước và nhà lập pháp là: chuyển từ “quản lý, kiểm soát” sang “kiến tạo, khơi thông nguồn lực”.

Tuy nhiên, cũng trong thời gian này, trên không gian mạng xã hội xuất hiện hàng loạt thông tin cắt ghép, thổi phồng, sai sự thật về các chính sách mới hoặc đang trong quá trình hoàn thiện, trong đó có chính sách thuế. Đơn cử, liên quan đến việc thực hiện chủ trương xóa bỏ thuế khoán đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh, thông tin được các “chuyên gia tự phong” thổi phồng là sẽ bị truy thu, phạt nặng khi kê khai thuế sai…, khiến hộ, cá nhân kinh doanh hoang mang, lo lắng.

Luật sư Đặng Thành Chung - CEO Công ty Luật TNHH An Ninh cho rằng, hiện tượng cắt ghép, thổi phồng, thông tin sai sự thật qua các video ngắn không chỉ ảnh hưởng đến doanh nghiệp, người dân, mà còn ảnh hưởng khá nghiêm trọng đến quá trình ban hành luật. Bởi trong quá trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, cơ quan lập pháp luôn cần lắng nghe dư luận, nhưng khi dư luận bị “thao túng” bởi các thông tin cắt ghép, vô căn cứ, sẽ tạo ra những hệ lụy phức tạp.

Sự ủng hộ của báo chí là động lực để ngành Thuế tiếp tục đổi mới

“Ngành Thuế cam kết sẽ chủ động phối hợp, cung cấp thông tin kịp thời về các cơ chế, chính sách và hoạt động của ngành cho các cơ quan báo chí, qua đó góp phần xây dựng mối quan hệ giữa ngành Thuế với các cơ quan báo chí ngày càng trở nên gần gũi, thấu hiểu và hiệu quả hơn. Sự ủng hộ của các cơ quan báo chí chính là động lực để ngành Thuế tiếp tục đổi mới, phục vụ tốt hơn cho người dân và doanh nghiệp, đóng góp xứng đáng vào công cuộc phát triển đất nước”.

Ông Mai Sơn, Phó Cục trưởng Cục Thuế, Bộ Tài chính

Anh Nguyễn Mạnh Cường - hộ kinh doanh vật tư điện nước, kim khí tổng hợp trên phố Nguyễn Sơn, Hà Nội cho biết, từ khi có chủ trương xóa bỏ thuế khoán đã xuất hiện rất nhiều thông tin về ngưỡng phải nộp thuế, hay bắt buộc sử dụng phần mềm bán hàng có tích hợp hóa đơn điện tử, truy thu thuế, xử phạt khi kê khai sai… Tiếp nhận những thông tin này qua các kênh mạng xã hội, anh rất lo lắng.

“Lo lắng vì không biết bắt đầu từ đâu, làm thế nào, kê khai, nộp thuế ra sao...” - anh Cường chia sẻ.

Trước tình hình đó, báo chí đã có nhiều bài viết, bài phỏng vấn đại diện các cơ quan chức năng, các chuyên gia kinh tế đầu ngành, cung cấp thông tin cụ thể, chính xác, kịp thời dập tắt các tin đồn thất thiệt, củng cố tâm lý người dân, bảo vệ sự ổn định của thị trường tài chính.

Anh Cường cho biết, chỉ đến khi tìm hiểu thông tin qua báo chí chính thống, tiếp đó được cán bộ thuế đến tận nơi tư vấn, giải thích và hỗ trợ, anh mới hiểu rõ, chính sách mới không nhằm siết thu thuế, mà thực tế, khi áp dụng chính sách mới, với ngưỡng doanh thu hiện tại, hộ kinh doanh của anh còn không phải nộp thuế.

Định hướng dư luận, tạo sự thống nhất trong toàn xã hội

Ông Mai Sơn - Phó Cục trưởng Cục Thuế, người phát ngôn Cục Thuế (Bộ Tài chính) khẳng định, thành công trong công tác thu ngân sách nhà nước có vai trò rất quan trọng của cơ quan báo chí. Các cơ quan báo chí đã trở thành nhịp cầu nối quan trọng, phản ánh kịp thời những vướng mắc của doanh nghiệp và người dân.

Theo lãnh đạo Cục Thuế, trong hệ thống các kênh truyền thông, các cơ quan báo chí nói chung và báo chí ngành Tài chính nói riêng, trong đó có Báo Tài chính - Đầu tư, luôn giữ vai trò chủ lực, là kênh thông tin chính thống, có sức lan tỏa rộng rãi, không chỉ truyền tải thông tin chính sách, mà còn góp phần định hướng dư luận, tạo sự thống nhất trong toàn xã hội.

Ngoài việc cung cấp thông tin, các tác phẩm báo chí còn phân tích tác động, hướng dẫn thực hiện, giúp người dân và doanh nghiệp hiểu đúng, thực hiện đúng chính sách, pháp luật.

Ðối với các dự thảo văn bản quy phạm pháp luật, cơ quan báo chí chú trọng phản ánh đa chiều, từ ý kiến của cơ quan quản lý, nhà khoa học đến những đối tượng chịu tác động trực tiếp. Qua đó, góp phần giúp cơ quan soạn thảo có thêm thông tin, góc nhìn thực tiễn, nâng cao chất lượng chính sách và tạo sự đồng thuận xã hội khi ban hành.

Trong truyền thông chính sách, báo chí không chỉ tuyên truyền một chiều, mà còn phản biện xã hội, góp phần hoàn thiện chính sách. Những vấn đề sát với đời sống, được dư luận quan tâm luôn được ưu tiên phản ánh, qua đó tạo diễn đàn để doanh nghiệp, người dân bày tỏ ý kiến, kiến nghị. Ðồng thời, báo chí cũng là kênh thông tin quan trọng phản ánh những bất cập, vướng mắc trong quá trình thực thi pháp luật, góp phần hoàn thiện hệ thống chính sách, đáp ứng yêu cầu phát triển.

Tin giả làm “chệch hướng” mục tiêu chính sách

Luật sư Đặng Thành Chung chỉ ra những tác động tiêu cực của tin giả đối với quá trình xây dựng, hoàn thiện pháp luật.

Thứ nhất, tạo áp lực dư luận ảo, làm chậm tiến độ lập pháp. Một dự thảo luật khi đang trong giai đoạn lấy ý kiến thường có nhiều phương án. Nhiều tài khoản mạng xã hội chỉ cắt lấy một điều khoản mang tính giả định, giật tít thổi phồng khiến người dân hoang mang. Sự phản ứng dữ dội từ một bộ phận công chúng (dựa trên thông tin sai) tạo áp lực khiến cơ quan soạn thảo phải mất nhiều thời gian giải trình, đính chính, làm kéo dài thời gian thông qua các sắc luật quan trọng.

Thứ hai, nguy cơ “chệch hướng” mục tiêu chính sách. Khi một thông tin sai lệch được đẩy lên thành xu hướng (trending), cơ quan ban hành có thể bị cuốn vào việc giải quyết khủng hoảng truyền thông trước mắt, thay vì tập trung vào bản chất khoa học của sắc luật.

Thứ ba, làm xói mòn niềm tin vào hệ thống pháp luật. Việc cắt ghép nội dung phát biểu của các đại biểu Quốc hội, chuyên gia tài chính rồi lồng ghép ngữ cảnh tiêu cực khiến người xem có cảm giác chính sách ban hành nhằm siết quản lý, xóa bỏ triết lý “kiến tạo phát triển” mà đạo luật đó thực chất đang hướng tới.
Văn Tuấn
Từ khóa:
báo chí chính sách thuế lá chắn định hướng kênh thông tin chủ lực đập tan tin giả

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