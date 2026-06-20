Chung niềm tin vào sứ mệnh người làm báo tài chính

Ông Mai Xuân Thành - Cục trưởng Cục Thuế: Báo chí giữ vai trò quan trọng trong việc truyền thông chính sách đến người dân và doanh nghiệp

Đất nước ta đang đứng trước ngưỡng cửa của giai đoạn phát triển mới, với thời cơ và thách thức đan xen. Báo chí cách mạng đứng trước những thay đổi có tính bước ngoặt, đột phá. Những mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp chiến lược mà toàn Đảng, toàn dân, toàn quân và cả hệ thống chính trị đang quyết tâm thực hiện để đưa đất nước vững vàng đi lên trong kỷ nguyên mới chính là đề tài, mục tiêu, nhiệm vụ của các cơ quan báo chí và đội ngũ những người làm báo.

Hòa chung mục tiêu đó, báo chí đang có bước chuyển mạnh mẽ trong việc tổ chức bộ máy, cơ cấu nhân sự, chuyển đổi số, tư duy làm báo, phát triển các loại hình báo chí, kinh tế báo chí, công nghệ làm báo; coi trọng hơn đến hệ sinh thái báo chí và vai trò công chúng báo chí, dư luận xã hội.

Cùng với nền báo chí cách mạng Việt Nam, ngành Thuế vừa trải qua 80 năm xây dựng và trưởng thành. 80 năm qua, ngành Thuế Việt Nam được ví như mạch máu nuôi dưỡng sự cân bằng và phát triển của đất nước. Ngành Thuế đã chứng minh vai trò là lực lượng nòng cốt, tin cậy và kiên định, đồng hành cùng sự nghiệp cách mạng của Đảng, sự phát triển của Đất nước và đời sống của Nhân dân.

Đóng góp vào sự phát triển chung của ngành Thuế, không thể thiếu sự đóng góp của nền báo chí cách mạng, trong đó có cơ quan báo chí thuộc ngành Tài chính nói chung và Báo Tài chính - Đầu tư nói riêng. Đây chính là nguồn động viên to lớn, tiếp thêm sức mạnh để ngành Thuế hôm nay tiếp bước truyền thống vẻ vang, vượt mọi khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, đóng góp thiết thực cho sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá và phát triển bền vững của Đất nước.

Đồng hành cùng sự phát triển của đất nước, ngành Thuế tiếp tục đề cao thông điệp “Doanh nghiệp là động lực phát triển kinh tế của đất nước” luôn được Đảng, Nhà nước hết sức quan tâm và là mục tiêu và định hướng quan trọng trong hầu hết các chính sách, trong đó chính sách thuế đóng góp vai trò quan trọng giúp cộng đồng doanh nghiệp và người nộp thuế phát triển sản xuất, kinh doanh để làm giàu cho chính mình và góp phần làm giàu cho xã hội.

Tôi mong muốn trong thời gian tới, công tác thông tin tuyên truyền chính sách pháp luật thuế tiếp tục tạo sự đột phá mạnh mẽ. Về phía ngành Thuế sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền và truyền thông, chỉ đạo các đơn vị trong toàn ngành từ trung ương đến địa phương tăng cường phối hợp với cơ quan thông tấn báo chí trong việc truyền thông chính sách đến người dân và doanh nghiệp, tạo sự đồng thuận trong xã hội trong việc chấp hành pháp luật thuế cũng như chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước.

Văn Tuấn (thực hiện)

Ông Bùi Tuấn Minh - Cục trưởng Cục Dự trữ Nhà nước: Sợi dây gắn kết dưới “mái nhà chung” Bộ Tài chính

Nhân dịp kỷ niệm 101 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2026), thay mặt Đảng ủy, Lãnh đạo cùng toàn thể cán bộ, công chức, người lao động ngành Dự trữ Nhà nước, tôi xin gửi tới Ban Biên tập, phóng viên, biên tập viên, người lao động của Báo Tài chính - Đầu tư, ấn phẩm Thời báo Tài chính Việt Nam lời chúc mừng nồng nhiệt, lời tri ân sâu sắc và những tình cảm trân quý nhất.

Cùng trưởng thành dưới sự lãnh đạo của Bộ Tài chính, Báo Tài chính - Đầu tư và ngành Dự trữ Nhà nước luôn định hình và có một sợi dây liên kết vô cùng đặc biệt. Nếu cơ quan Dự trữ Nhà nước mang trên mình sứ mệnh thầm lặng là “tích cốc phòng cơ”, bảo đảm nguồn lực chiến lược quốc gia về lương thực, vật tư, hàng hóa để sẵn sàng ứng phó với thiên tai, dịch bệnh, giữ vững mạch máu an sinh và quốc phòng của quốc gia trước mọi biến động, thiên tai; thì các anh chị em nhà báo lại chính là những người tiếp thêm “nguồn năng lượng tinh thần”, là những chiến sĩ xung kích trên mặt trận tư tưởng - văn hóa, là cầu nối thông tin quan trọng đưa các cơ chế, chính sách tài chính nói chung và dự trữ nhà nước nói riêng đi vào cuộc sống, là cầu nối đưa những nỗ lực thầm lặng ấy đến gần hơn với nhân dân.

Chúng tôi vô cùng trân trọng và cảm ơn những bước chân không mỏi của các phóng viên của Báo Tài chính - Đầu tư đã không quản ngại gian khổ, bão lũ, đồng hành cùng các chiến sĩ dự trữ trên mọi nẻo đường xuất cấp hàng cứu trợ, từ những vùng rốn lũ miền Trung đến các bản làng xa xôi nơi biên giới.

Trong suốt chặng đường phát triển, chúng tôi luôn trân trọng và tự hào khi có một người bạn đồng hành tin cậy, sắc bén như Báo Tài chính - Đầu tư.

Các bài viết, phóng sự chuyên sâu trên Báo Tài chính - Đầu tư không chỉ phản ánh toàn diện, kịp thời công tác quản lý, đổi mới cơ chế của ngành Dự trữ, mà còn khắc họa chân thực, xúc động hình ảnh những cán bộ dự trữ vượt lũ dữ, núi cao, nắng mưa để đưa từng hạt gạo, chiếc phao cứu sinh dự trữ quốc gia đến với đồng bào vùng khó khăn hay các em học sinh nghèo nơi biên giới. Chính dòng chảy thông tin chính thống, khách quan và đầy tính nhân văn của các đồng chí đã giúp xã hội thấu hiểu, sẻ chia sâu sắc hơn với những gian truân nhưng đầy vinh quang của ngành Dự trữ nhà nước.

Bước sang năm 2026, trước những yêu cầu ngày càng cao của công cuộc hiện đại hóa ngành Tài chính và xu thế chuyển đổi số báo chí toàn cầu, tôi tin tưởng sâu sắc rằng Báo Tài chính - Đầu tư sẽ tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang, không ngừng đổi mới tư duy, nâng cao chất lượng cả về nội dung lẫn hình thức. Tờ báo sẽ mãi là kênh thông tin kinh tế - tài chính chuyên sâu, hiện đại, đa phương tiện và uy tín hàng đầu của đất nước.

Đức Minh (thực hiện)

Bộ Tài chính tổ chức họp báo thường kỳ quý I/2026 chiều ngày 9/4/2026. Ảnh: Mạnh Tuấn

Ông Nguyễn Tân Thịnh - Cục trưởng Cục Quản lý công sản, Bộ Tài chính: Báo Tài chính - Đầu tư - kênh thông tin chuyên sâu về chính sách quản lý, sử dụng tài sản công

Với lợi thế về chuyên môn, đội ngũ phóng viên am hiểu lĩnh vực tài chính - ngân sách và khả năng bám sát thực tiễn tại các bộ, ngành, địa phương, Báo Tài chính - Đầu tư đã trở thành kênh thông tin tin cậy, góp phần đưa các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và Bộ Tài chính về quản lý tài sản công đến với các cơ quan, đơn vị và người dân một cách kịp thời, chính xác, dễ tiếp cận.

Chúng tôi đánh giá cao việc Báo Tài chính - Đầu tư không chỉ phản ánh các quy định, chính sách mới mà còn chủ động phân tích, lý giải những vấn đề phát sinh từ thực tiễn, qua đó giúp các cơ quan, đơn vị hiểu đúng, thực hiện đúng các quy định về quản lý, sử dụng tài sản công. Nhiều bài viết có chiều sâu đã góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành trong việc quản lý chặt chẽ, khai thác hiệu quả nguồn lực tài sản công.

Đặc biệt, trong giai đoạn cả nước triển khai cuộc tổng kiểm kê tài sản công và thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính, Báo Tài chính - Đầu tư đã thể hiện rõ vai trò là kênh thông tin chuyên sâu, đồng hành cùng các cơ quan quản lý trong tuyên truyền, phổ biến chủ trương, chính sách về quản lý, sử dụng tài sản công.

Các tuyến bài về tổng kiểm kê tài sản công, rà soát trụ sở, cơ sở hoạt động sự nghiệp và xử lý tài sản công dôi dư sau sắp xếp đơn vị hành chính đã phản ánh toàn diện thực tiễn triển khai tại các địa phương cũng như nhận diện kịp thời những khó khăn, vướng mắc cần tháo gỡ. Nhiều bài viết đã lan tỏa những mô hình hay, cách làm hiệu quả trong bố trí lại công năng sử dụng tài sản, điều chuyển tài sản giữa các đơn vị, chuyển đổi mục đích sử dụng hoặc đưa tài sản vào khai thác nhằm phát huy tối đa giá trị nguồn lực công.

Thông qua các tác phẩm báo chí có chiều sâu, Báo Tài chính - Đầu tư đã góp phần nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành về trách nhiệm quản lý tài sản công; đồng thời lan tỏa mạnh mẽ tinh thần thực hành tiết kiệm, chống lãng phí theo chủ trương của Đảng và Nhà nước. Đây cũng là nguồn thông tin tham khảo quan trọng phục vụ công tác hoàn thiện cơ chế, chính sách, góp phần bảo đảm mọi tài sản công đều được quản lý chặt chẽ, sử dụng đúng mục đích, hiệu quả, tránh thất thoát, lãng phí.

Vân Hà (ghi)

Bà Ngô Thị Nhung - Phó Giám đốc Kho bạc Nhà nước: Báo chí đồng hành cùng Kho bạc Nhà nước trên hành trình đổi mới và phát triển

Trong suốt quá trình phát triển của ngành Tài chính nói riêng, báo chí luôn giữ vai trò là cầu nối quan trọng giữa cơ quan quản lý nhà nước với người dân, doanh nghiệp và xã hội. Thông qua hoạt động thông tin, tuyên truyền, báo chí đã góp phần đưa chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đi vào cuộc sống, đồng thời phản ánh sinh động những nỗ lực đổi mới, cải cách của các cơ quan, đơn vị trong toàn ngành.

Đối với hệ thống KBNN, các đơn vị báo chí truyền thông đã luôn đồng hành trong công tác thông tin, tuyên truyền. Nhiều nội dung thông tin, bài viết quan trọng đã kịp thời tuyên truyền tới các tầng lớp trong xã hội, qua đó thể hiện rõ nét những nỗ lực của hệ thống KBNN trong việc bảo đảm dòng chảy ngân sách nhà nước thông suốt, giúp công chúng hiểu rõ hơn về vai trò của KBNN trong quản lý tài chính công và đóng góp vào sự ổn định, phát triển của nền tài chính quốc gia.

Điều đáng trân trọng là các tác phẩm báo chí không chỉ phản ánh kết quả thực hiện nhiệm vụ chuyên môn mà còn quan tâm đến yếu tố con người. Nhiều bài viết đã ghi nhận, lan tỏa hình ảnh những cán bộ kho bạc tận tụy, ngày đêm nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ tại các địa bàn vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới, nơi điều kiện công tác và sinh hoạt còn nhiều khó khăn.

Đặc biệt, trong thời gian qua, khi hệ thống KBNN triển khai sắp xếp tổ chức bộ máy theo các chủ trương của Đảng và Nhà nước, vận hành mô hình phù hợp với chính quyền địa phương hai cấp, các đơn vị báo chí truyền thông đã phối hợp chặt chẽ với KBNN trong công tác thông tin, tuyên truyền. Nhiều bài viết đã phản ánh kịp thời quá trình chuẩn bị, triển khai mô hình tổ chức mới, những giải pháp bảo đảm hoạt động thu, chi NSNN diễn ra liên tục, thông suốt, không để ảnh hưởng đến người dân, doanh nghiệp và các đơn vị giao dịch.

Bên cạnh đó, các cơ quan báo chí cũng đã phản ánh khách quan những khó khăn, thách thức của đội ngũ cán bộ, công chức kho bạc trong quá trình sắp xếp, tinh gọn bộ máy, từ việc thay đổi địa điểm công tác, điều kiện sinh hoạt đến yêu cầu thích ứng nhanh với mô hình tổ chức mới. Những thông tin đa chiều, có trách nhiệm đã góp phần tạo sự đồng thuận, chia sẻ trong xã hội, đồng thời tiếp thêm động lực để đội ngũ cán bộ KBNN vững tâm thực hiện nhiệm vụ.

Hạnh thảo

Ông Trần Đức Hùng - Phó cục trưởng cục Hải quan: Lan tỏa nỗ lực cải cách, của ngành Hải quan

Trong số các cơ quan báo chí đồng hành cùng ngành Hải quan thời gian qua, Báo Tài chính - Đầu tư luôn là đơn vị theo sát các hoạt động của ngành với tinh thần trách nhiệm cao. Không chỉ phản ánh kết quả thực hiện nhiệm vụ của ngành Hải quan, Báo Tài chính - Đầu tư còn góp phần đưa tiếng nói từ thực tiễn đến với cơ quan quản lý, giúp các chính sách được hoàn thiện hơn, sát thực tiễn hơn. Có thể nói, bên cạnh chức năng thông tin, Báo Tài chính - Đầu tư còn đang thực hiện hiệu quả vai trò kết nối, phản biện và lan tỏa chính sách, góp phần rút ngắn khoảng cách giữa chủ trương với thực tiễn, giữa cơ quan quản lý với cộng đồng doanh nghiệp.

Trong năm 2025 và nửa đầu năm 2026, một trong những nội dung được Báo Tài chính - Đầu tư tập trung phản ánh là quá trình sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy của ngành Hải quan theo các quyết định của Bộ Tài chính.

Các bài viết cũng phân tích những tác động tích cực của mô hình tổ chức mới đối với công tác quản lý nhà nước về hải quan, hoạt động xuất nhập khẩu và môi trường đầu tư kinh doanh; qua đó giúp cộng đồng doanh nghiệp có thêm thông tin đầy đủ về quá trình chuyển đổi, yên tâm hơn khi thực hiện thủ tục hải quan trong bối cảnh mô hình chính quyền địa phương 2 cấp chính thức vận hành từ ngày 1/7/2025.

Đồng thời với đó, Báo Tài chính - Đầu tư cũng dành nhiều dung lượng để tuyên truyền việc ngành Hải quan triển khai các nhiệm vụ theo những nghị quyết chiến lược của Trung ương và Chính phủ, đặc biệt là “bộ tứ chiến lược”.

Đặc biệt, trong 6 tháng đầu năm 2026, Báo Tài chính - Đầu tư đã theo sát và phản ánh đậm nét một trong những nhiệm vụ trọng tâm của ngành Hải quan là tăng cường đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả và vi phạm quyền sở hữu trí tuệ theo chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Tài chính và Thủ tướng Chính phủ.

Trong bối cảnh truyền thông số phát triển mạnh mẽ, yêu cầu về tính công khai, minh bạch và phản ứng chính sách ngày càng cao, sự đồng hành giữa cơ quan Hải quan và báo chí, đặc biệt là Báo Tài chính - Đầu tư tiếp tục là yếu tố quan trọng giúp các chủ trương cải cách được triển khai hiệu quả hơn.

Song Linh