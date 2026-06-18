Giá vàng hôm nay ngày 18/6: Giá vàng quay đầu giảm tại nhiều doanh nghiệp lớn

Giá vàng thế giới

Giá vàng thế giới giao ở mức 4.267 USD/ounce, giảm gần 70 USD/ounce so với cùng thời điểm sáng hôm qua. Quy đổi theo tỷ giá Vietcombank (chưa bao gồm thuế, phí), tương đương khoảng 136 triệu đồng/lượng.

Sau nhịp tăng trong các phiên trước, giá vàng thế giới đã quay đầu giảm mạnh và lùi xuống dưới ngưỡng 4.300 USD/ounce. Diễn biến này diễn ra trong bối cảnh giá dầu tiếp tục đi xuống khi Mỹ và Iran phát đi những tín hiệu tích cực hơn liên quan đến khả năng đạt được một thỏa thuận hòa bình.

Giá vàng trong nước tại thời điểm 6 giờ sáng (theo giờ Việt Nam). Nguồn: Kitco.

Tâm điểm chú ý của thị trường cũng hướng về cuộc họp chính sách mới nhất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed). Ngày thứ Tư, Ủy ban Thị trường Mở Liên bang (FOMC) trong cuộc họp đầu tiên dưới sự chủ trì của tân Chủ tịch Kevin Warsh đã quyết định giữ nguyên lãi suất, phù hợp với dự báo của giới đầu tư.

Trong thông cáo phát đi sau cuộc họp, Fed cho biết nền kinh tế Mỹ vẫn duy trì đà tăng trưởng vững chắc dù mức độ bất ổn còn ở ngưỡng cao, một phần do căng thẳng tại Trung Đông. Cơ quan này đánh giá năng suất lao động và đầu tư vốn tiếp tục ở mức tích cực, thị trường lao động duy trì ổn định khi số việc làm mới tăng tương ứng với quy mô lực lượng lao động, còn tỷ lệ thất nghiệp gần như không thay đổi.

Tuy nhiên, Fed không đưa ra tín hiệu cụ thể về lộ trình điều chỉnh lãi suất trong thời gian tới, khiến thị trường tiếp tục chờ đợi các dữ liệu kinh tế mới để đánh giá triển vọng chính sách tiền tệ. Ngay sau khi quyết định của Fed được công bố, giá vàng đã giảm mạnh.

Dù vậy, một số chuyên gia vẫn duy trì quan điểm tích cực đối với kim loại quý này khi nâng dự báo giá vàng cuối năm lên vùng 5.300 - 5.500 USD/ounce và kỳ vọng giá có thể đạt 5.800 - 6.000 USD/ounce vào cuối năm 2027. Theo đánh giá của các chuyên gia, những yếu tố hỗ trợ thị trường vàng hiện mang tính cấu trúc hơn là chu kỳ, qua đó tiếp tục tạo nền tảng cho xu hướng tăng giá trong dài hạn.

Giá vàng trong nước

Kết thúc phiên giao dịch ngày 17/6, giá vàng trong nước giảm tại nhiều doanh nghiệp kinh doanh vàng lớn. Ở phân khúc vàng miếng, Bảo Tín Mạnh Hải, Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý, DOJI và PNJ đồng loạt giảm 700.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và 200.000 đồng/lượng ở chiều bán ra, đưa giá giao dịch về mức 148,8 - 151,3 triệu đồng/lượng. Trong khi đó, Bảo Tín Minh Châu điều chỉnh giảm 200.000 đồng/lượng ở cả hai chiều, niêm yết giá vàng miếng ở mức 148,8 - 151,3 triệu đồng/lượng.

Tại phân khúc vàng nhẫn, giá vàng cũng giảm tại nhiều doanh nghiệp. PNJ và Bảo Tín Minh Châu cùng hạ 200.000 đồng/lượng ở cả hai chiều, lần lượt niêm yết ở mức 148,3 - 151,3 triệu đồng/lượng và 148,8 - 151,3 triệu đồng/lượng. Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý giữ nguyên giá mua vào nhưng giảm 200.000 đồng/lượng ở chiều bán ra, đưa giá giao dịch xuống 148,5 - 151,3 triệu đồng/lượng.

Trong khi đó, DOJI giảm mạnh hơn khi hạ 1 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và 500.000 đồng/lượng ở chiều bán ra, đưa giá vàng nhẫn về mức 149 - 151,5 triệu đồng/lượng. Riêng Bảo Tín Mạnh Hải tăng 100.000 đồng/lượng ở chiều mua vào nhưng giảm 400.000 đồng/lượng ở chiều bán ra, chốt phiên ở mức 148,8 - 151,3 triệu đồng/lượng.